Samsung ekran pazarının lideri olmaya devam ediyor

IHS Markit tarafından yayınlanan yeni bir raporda Samsung, 2019 yılının ilk çeyreğinde, ekran pazarındaki en üst sırada yer alıyor. Açıklanan verilere göre Güney Koreli şirket toplam pazarın %40.2'sini elinde bulundurken, yıllık bazda ise %6.6 puanlık bir düşüşle 3.4 milyar dolarlık ekran sattı.

Samsung'un ezici üstünlüğü var

Japan Display, Samsung'u %12.3'lük bir pazar payı ile uzaktan takip etmeye devam ederken, BOE ise en büyük kazanan oldu pazar payını neredeyse iki katına çıkararak %11.9 yaptı. IHS Markit, ikinci çeyrekte BOE'nin, Japan Display'i geçerek ikinci sırayı alacağını öngörüyor. Açıklanan veriler tüm ekran pazarını kapsıyor, ancak analistler Samsung'un öncülüğünü sürdürmesinin asıl nedenini akıllı telefonlarda kullanılan OLED panellerini üretmesine bağlıyor. Zira birçok şirket ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar için bu ekran tipini tercih ediyor.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20190616017300003?section=search

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'yi bu verilerden çıkarırsak ve yalnızcapanellerinden bahsedersek, Samsung bu konuda neredeyse tartışılmaz. Zira şirket OLED pazarınınelinde bulunduruyor. Samsung'un bu alandaki en büyük rakiplerinin ise Huawei Mate 20 Pro satışları nedeniyle pazar payını ikiye katlayan Çinlive Koreli üreticiolduğu ifade ediliyor.