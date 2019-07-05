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Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor

Galaxy S10 serisi bu yıl başarılı satışlara imza atsa da Huawei’nin siparişleri azaltması, OLED tedariğinde düşüş, DRAM fiyatlarında düşüş gibi etkenler Samsung’u zorluyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı pek çok teknoloji devini doğrudan etkiliyor. Huawei’nin üretimde azaltmaya gitmesi yonga devi Samsung’un gelirlerinin düşmesine neden oldu.

Düşüş büyük

Samsung hali hazırda DRAM ortalama fiyatlarının düşmesi ve Japonya’nın hammadde tedariğini izne bağlaması nedeniyle sıkıntıya girmişti. Üzerine DRAM ve NAND müşterisi Huawei’nin siparişleri azaltması da eklendi.

Ayrıca Bkz. "Nvidia Ampere üretimi Samsung’a emanet"

Firmanın yayınladığı beklenti raporuna göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilecek gelir 47.9 milyar dolar olacak. Faaliyet karı ise yıl bazında yüzde 60 civarında düşerek 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aslında faaliyet karı daha düşüktü ancak Apple ile olan OLED ekran tedariği sözleşmesi imdada yetişti. Yılın ikinci çeyreğinde Apple söz verdiği miktarda OLED ekran sipariş edemeyince doğan zararı karşıladı. Firmanın yaklaşık 800 milyon dolar verdiği iddia ediliyor.

Henüz mali tablo açıklanmadığı için mobil bölümün performansını bilemiyoruz ancak Galaxy S10 serisinin Galaxy S9 serisine göre yüzde 12 daha iyi satış yaptığı belirtiliyor. Yine de genel anlamda yükseliş yaşanmayabilir.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Electronics-reports-better-than-expected-Q2-operating-profits_id117285 Yorum Yaz
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snomask 2 gün en beğenilen Freexog
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scorpion20 1 gün
rekabet kızıştı
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yc#1 1 gün
Pazar doyuma ulaştı. Eski faaliyet karlarını mumla ararlar.
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Adamların düşük performansı buysa :)
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Jül Sezar 1 gün Henkan
Kedi şeyini görmüş bi şey sanmış
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Freexog 2 gün
Yüzlerce model çıkardıkları sürece daha çok düşecek
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snomask 2 gün Freexog
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