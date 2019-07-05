Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor

Son dönemde ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı pek çok teknoloji devini doğrudan etkiliyor. Huawei’nin üretimde azaltmaya gitmesi yonga devi Samsung’un gelirlerinin düşmesine neden oldu.

Düşüş büyük

Samsung hali hazırda DRAM ortalama fiyatlarının düşmesi ve Japonya’nın hammadde tedariğini izne bağlaması nedeniyle sıkıntıya girmişti. Üzerine DRAM ve NAND müşterisi Huawei’nin siparişleri azaltması da eklendi.

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Firmanın yayınladığı beklenti raporuna göre yılın ikinci çeyreğinde elde edilecek gelir 47.9 milyar dolar olacak. Faaliyet karı ise yıl bazında yüzde 60 civarında düşerek 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aslında faaliyet karı daha düşüktü ancak Apple ile olan OLED ekran tedariği sözleşmesi imdada yetişti. Yılın ikinci çeyreğinde Apple söz verdiği miktarda OLED ekran sipariş edemeyince doğan zararı karşıladı. Firmanın yaklaşık 800 milyon dolar verdiği iddia ediliyor.

Henüz mali tablo açıklanmadığı için mobil bölümün performansını bilemiyoruz ancak Galaxy S10 serisinin Galaxy S9 serisine göre yüzde 12 daha iyi satış yaptığı belirtiliyor. Yine de genel anlamda yükseliş yaşanmayabilir.