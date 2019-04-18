Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı

Derinlemesine yapılan sağlamlık testlerine rağmen dün ortaya çıkan raporlara göre birden fazla Galaxy Fold inceleme birimlerinin ekranları kırıldı. İnternette cihaz hakkında bilgiler yayılsın ve incelemeler yapılsın diye dağıtılan bu birimlerde böylesine problemlerin ortaya çıkması büyük sorun.

Konuyla ilgili olarak açıklama yaparak “sorunlu birimleri özel olarak inceleyerek problemin temelini tespit edeceğiz.” diyen firma, WSJ’den Joanna Stern’e göre 26 Nisan’daki satış tarihinde herhangi bir erteleme yapmadı.

Samsung açıklaması:

“Az sayıdaki Galaxy Fold örnekleri medyaya inceleme amaçlı sağlanmıştı. Ekranla ilgili olarak aldığımız birkaç rapordaki söz konusu cihazlar özel olarak inceleyip problemin kökünü bulacağız.

Ayrıca, birkaç inceleme uzmanı cihazın ekranında yer alan üst tabakayı soyduklarını ve ekrana bunun zarar verdiğini iletti. Galaxy Fold’un ana ekranı koruyucu bir üst katmana sahiptir ve ekran yapısının bir parçasını oluşturur. Bu katmanın soyulması ya da yapıştırıcı eklenmesi ekrana zarar verebilir. Bu bilginin tüketicilere açıkça sunulduğundan emin olacağız."

1.980 dolarlık fiyatıyla katlanabilir teknolojniin ilk yaygın ürünü olan Galaxy Fold’dan böyle bir skandal ortaya çıkması son derece üzücü. Teknolojinin gelişmesine hep birlikte tanıklık ettiğimiz bu yıllarda Huawei’nin de ürünü umarız benzer bir problemden muzdarip olmaz. Samsung konusunda ise problemin çözülüp kullanıcılara cihazın öyle sunulması en iyi yol olacaktır.

Düzenleme: Galaxy Fold ekran problemlerinin hepsi üst tabakanın soyulmasından değil, bilinmeyen sebeplerden de meydana gelmiştir. The Verge muhabiri Dieter Bohn'un Galaxy Fold ekran problemlerinin hepsi üst tabakanın soyulmasından değil, bilinmeyen sebeplerden de meydana gelmiştir. The Verge muhabiri Dieter Bohn'un tecrübesinde ekranın altında bir çıkıntı (tahminen araya toz girmesinden) oluşmuş ve hasar gözle görülür hâle gelmiştir. Samsung'un incelemesi bu vaka üzerinde de devam ediyor.