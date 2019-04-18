Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı

Samsung'un piyasaya kısa süre sonra sürülecek ilk katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Fold inceleme birimlerinde ekranlarda kendiliğinden hasarlar ortaya çıktı.
1 ay
24,7b
1
40
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Derinlemesine yapılan sağlamlık testlerine rağmen dün ortaya çıkan raporlara göre birden fazla Galaxy Fold inceleme birimlerinin ekranları kırıldı. İnternette cihaz hakkında bilgiler yayılsın ve incelemeler yapılsın diye dağıtılan bu birimlerde böylesine problemlerin ortaya çıkması büyük sorun.
Konuyla ilgili olarak açıklama yaparak “sorunlu birimleri özel olarak inceleyerek problemin temelini tespit edeceğiz.” diyen firma, WSJ’den Joanna Stern’e göre 26 Nisan’daki satış tarihinde herhangi bir erteleme yapmadı. 

Samsung açıklaması:

“Az sayıdaki Galaxy Fold örnekleri medyaya inceleme amaçlı sağlanmıştı. Ekranla ilgili olarak aldığımız birkaç rapordaki söz konusu cihazlar özel olarak inceleyip problemin kökünü bulacağız. 
Ayrıca, birkaç inceleme uzmanı cihazın ekranında yer alan üst tabakayı soyduklarını ve ekrana bunun zarar verdiğini iletti. Galaxy Fold’un ana ekranı koruyucu bir üst katmana sahiptir ve ekran yapısının bir parçasını oluşturur. Bu katmanın soyulması ya da yapıştırıcı eklenmesi ekrana zarar verebilir. Bu bilginin tüketicilere açıkça sunulduğundan emin olacağız." 
1.980 dolarlık fiyatıyla katlanabilir teknolojniin ilk yaygın ürünü olan Galaxy Fold’dan böyle bir skandal ortaya çıkması son derece üzücü. Teknolojinin gelişmesine hep birlikte tanıklık ettiğimiz bu yıllarda Huawei’nin de ürünü umarız benzer bir problemden muzdarip olmaz. Samsung konusunda ise problemin çözülüp kullanıcılara cihazın öyle sunulması en iyi yol olacaktır.
Düzenleme: Galaxy Fold ekran problemlerinin hepsi üst tabakanın soyulmasından değil, bilinmeyen sebeplerden de meydana gelmiştir. The Verge muhabiri Dieter Bohn'un tecrübesinde ekranın altında bir çıkıntı (tahminen araya toz girmesinden) oluşmuş ve hasar gözle görülür hâle gelmiştir. Samsung'un incelemesi bu vaka üzerinde de devam ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 1 ay en beğenilen Ambarad
Ne alaka? Sen şu an kullandığın telefonun direkt bu hâlde çıktığını mı düşünüyorsun? Daha dün 2inch ekranı var diye seviniyorduk telefonların. Yavaş yavaş böyle gelişecek teknoloji. Bıktım şu her halta tüketim çılgınlığı diyenlerden bi bitmediniz.
Ne alaka? Sen şu an kullandığın telefonun direkt bu hâlde çıktığını mı düşünüyorsun? Daha dün 2inch ekranı var diye seviniyorduk telefonların. Yavaş yavaş böyl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thehspeed 1 ay
MKBHD'den bu salaklığı beklemezdim... Gözümden düştü adam....
Kutuda kocaman yazıyor üstünde koruyucu yoktur! gördüğünüzü sökmeye çalışmayın!
Bu salaklarda normal cihaz sanıp üzerindeki katmana müdahale etmiş...
Zaten kutu açılımlarında komple cihaz jelatin ile kaplı geliyor...
İçe doğru kapanan cihazın ekranına koruyucu olmaz! zaten gerek yok... nasıl bir koruyucu olacak?
Birde bu insanlar güya bu sektörde...[:\-]
MKBHD'den bu salaklığı beklemezdim... Gözümden düştü adam....Kutuda kocaman yazıyor üstünde koruyucu yoktur! gördüğünüzü sökmeye çalışmayın!Bu salakla...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsayar 1 ay
Kasten yapıp samsung suç atıyorlar. Samsung olsam dava açarım
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pierre DUPONT 4 hf.
Derlermi yaptık ama rezil olduk tabiki de demezler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rockndarkk 1 ay
Samsung'da paranız kalmaz arkadaş note 7 problemini bizzat yaşadım ek aldığım aksesuarlara kadar kuruşuna kadar ödeyip iade aldılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 1 ay
Yok katlanabilir yok şey arkadaş boş iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 1 ay
Demir bile birkaç defa bukulurse kırılıyor ekran mi kırılmayacak:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 1 ay
tv lerdeki 3d saçmalığına benzetiyorum ben bu katlanan ıvırtı telefonları. azalarak yokolsunlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 ay
Elektronik cihazlarda hareketli parçalar her zaman sorun çıkarır. başka bir teknoloji bulun. ekran tıpkı bir kılıf gibi ucuz ve değiştirilebilir olsun. yoksa bu iş olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atabey444 1 ay
Bu telefonlar çıkmadan önce birçok işkence testinden geçiyor. Samsung yine beceremedi diyenlere gülüyorum. Apple ilk defa kar açıklamıyor aynı sene huawei ve diğer Çin telefonlarına ek yaptırım vergiler uygulanıyor ve samsungun katlanır telefonu hakkında 2 gün içinde Amerika teknoloji editörleri böyle bir şey ortaya atıyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
@AirSupport Teknolojinin böyle geliştiği doğru fakat tüketici toplumu diye bir kavramı da bu şekilde yarattılar. Her sene birbirinden daha büyük ve daha cafcaflı şeyler satarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Buna kim katlanabilir(:
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
videoyu izlersen mkbhd bize gönderilen deneme örneklerinde kutunun hiçbir yerinde öyle bir uyarı yazmadığını söylüyor. s10 gibi üstünde sıradan bi film kaplı olduğunu düşünerek çıkardım diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24700 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
katlanabilir telefon, samsung galaxy fold ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi 1 ay Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket 1 ay ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu 1 ay Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor 1 ay Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı 1 ay LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi 1 ay 2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless 1 ay Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi 1 ay Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor 1 ay 2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı 1 ay Facebook ‘istemeden’ 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetti 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung ilk günden ekranları kırılan Galaxy Fold modelleri hakkında açıklama yaptı Sonraki Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı 1 ay Çekirdek seviyesinde güvenlik sunan yeni Intel işlemciler duyuruldu 1 ay OnePlus 3 ve 3T modelleri Android Pie güncellemesi aldı 1 ay 2000$ değerindeki Galaxy Fold modellerinde ekran sorunu başladı 1 ay Game Of Thrones 8. Sezon ilk bölümü, korsan izlenme rekoru kırdı 1 ay Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Dijital Ekonomi Sempozyumu'ndaydık 1 ay Samsung Galaxy M20 güncellemesi şarj hızını arttırıyor 1 ay Galaxy A40s ve Galaxy A60 resmiyet kazandı 1 ay Huawei P30 Pro'un ucuz versiyonu Honor 20 Pro göründü 1 ay Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor 1 ay GTX 1650’nin teknik özellikleri ve fiyatı sızdı 1 ay ABD, CRISPR yöntemini resmi olarak insanlar üzerinde kullanmaya başladı 1 ay Netflix'ten 'The Witcher' dizisinin yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 ay Dünyada 3d yazıcıyla üretilen ilk kalp duyuruldu 1 ay AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır? 1 ay Üç arka kameralı Vivo Y17'nin kutu görseli ve özellikleri ortaya çıktı 1 ay NASA'lı astronot Christina Koch, uzayda 1 yıl geçirecek 1 ay CRISPR-Cas3 ile virüsleri ortadan kaldırmak mümkün hale geliyor 1 ay Ubisoft Notre-Dame yangını üzerine Assassin’s Creed: Unity’i ücretsiz dağıtıyor| 500 000€ yardım 1 ay 20 bin saat videoya dayanan SanDisk High Endurance microSD kart serisi bu ay satışta Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim