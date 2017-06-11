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Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı

Samsung Internet Browser güncellendi ve internet tarayıcısına QR kodu okuyucu, CloseBy özellikleri eklendi. Özelliklerle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
3,7b
1
12
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Yaklaşık bir hafta önce Samsung modelleri dışındaki bazı Android cihazlarının da kullanımına sunulan Samsung Internet Browser, aldığı güncellemeyle QR kodu okuma ve CloseBy özelliklerine kavuştu. CloseBy özelliği, Samsung Internet Browser’ı kullanan akıllı telefonun çevresindeki IoT cihazlarıyla veri paylaşımında bulunabilmesini sağlayan, son derece kullanışlı bir özellik. Örneğin, gerekli teknolojiye sahip olan bir otobüs durağının yakınında bulunuyorsunuz. CloseBy, duraktaki IoT cihazlarıyla veri alışverişinde bulunarak otobüs varış saatlerinin ve diğer bilgilerin bulunduğu bir web sitesine giriş yapmanızı sağlıyor. CloseBy müze ve sinema gibi yerlerde de kullanılabiliyor.
Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı

QR kodu okuyucusu, tarayıcıya has bazı özelliklere sahip. Samsung Internet Browser’ı kapatmadan okuyucuyu kullanmak mümkün, bu da okuyucunun daha hızlı ve daha pratik olmasını sağlıyor. QR kodu okuyucusunun bu özelliği “Eklentiler” menüsünden aktifleştiriliyor.

Çoklu tarayıcı özelliği de eklendi

Samsung Internet Browser’ın 5.4 sürümü çoklu tarayıcı özelliğine sahip. Çoklu pencereye benzer olan ancak kullanıcıya daha fazla imkan sunan çoklu tarayıcı özelliği, aynı sayfanın mobile ve masaüstüne özel görünümlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Çoklu tarayıcı özelliği, Samsung DeX desteğiyle birlikte yalnızca Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde mevcut.

Güncellemeyle birlikte tarayıcıya gelişmiş Content Blocker eklentisi de geldi. Bu eklenti üçüncü parti reklam engelleyici eklentilerin tarayıcıya eklenebilmesini mümkün kılıyor.


http://www.phonearena.com/news/Samsung-Internet-Browser-major-update-adds-CloseBy-QR-Reader-new-features_id94891 Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
Güzel bir haber
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arel.gr 1 yıl
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Jül Sezar 1 yıl
Safarinin yanında çöp
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MaRQuE 1 yıl
Reklam engelleyici entegre değil galiba, marketten eklenti indirin diyor.
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Virinom 1 yıl MaRQuE
Evet eklenti olarak yükleyebilirsiniz. Direk entegre gelse muhtemelen bir çok firmayla papaz olurlar o yüzden 3. parti eklenti sunuluyor.
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No Way Out 1 yıl
DH mesajına koyulmuş youtube videosunu oynatmıyor, bu eklenti desteklemiyor diye hata veriyor. Bu sürüme güncellenmeden önce böyle bir olay yoktu, kötü oldu.
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abrenax 1 yıl
iyi de bu güncelleme aylar öncesinden geldi zaten. reklam engelleyici de yıllardır var.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
asıl haberi göz ardı etmişsiniz !
asıl haber reklam engelleyicinin eklenmesi !
google adsens e zaten kıllığım vardı !
uzun zamandır reklam almak için açtığım hesabı onaylamamıştı !
en azından bu haber ! google a karşı bir zaferdir ! :)
google çok büyüdü ve büyüyen her şey devlet gibi hantallaşır !
ve ağır hareket etmeye başlar ve birde bunu bürokrasi diye bir isim verilir !
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alemburda34 1 yıl smart1978
Biliyorum 3. Parti icin dedim.
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alemburda34 1 yıl
Güncellemeyle birlikte tarayıcıya gelişmiş Content Blocker eklentisi de geldi. Bu eklenti üçüncü parti reklam engelleyici eklentilerin tarayıcıya eklenebilmesini mümkün kılıyor.
Reklam engelleme iyiymis
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smart1978 1 yıl alemburda34
Reklam engelleme Samsung tarayicisinda yillardir vardi.
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catlion 1 yıl
Chrome tabanını kullanıyor fakat s7 için daha fazla özelleştirilmiş olduğu için kullanıyorum
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