Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı

Yaklaşık bir hafta önce Samsung modelleri dışındaki bazı Android cihazlarının da kullanımına sunulan Samsung Internet Browser, aldığı güncellemeyle QR kodu okuma ve CloseBy özelliklerine kavuştu. CloseBy özelliği, Samsung Internet Browser’ı kullanan akıllı telefonun çevresindeki IoT cihazlarıyla veri paylaşımında bulunabilmesini sağlayan, son derece kullanışlı bir özellik. Örneğin, gerekli teknolojiye sahip olan bir otobüs durağının yakınında bulunuyorsunuz. CloseBy, duraktaki IoT cihazlarıyla veri alışverişinde bulunarak otobüs varış saatlerinin ve diğer bilgilerin bulunduğu bir web sitesine giriş yapmanızı sağlıyor. CloseBy müze ve sinema gibi yerlerde de kullanılabiliyor.

QR kodu okuyucusu, tarayıcıya has bazı özelliklere sahip. Samsung Internet Browser’ı kapatmadan okuyucuyu kullanmak mümkün, bu da okuyucunun daha hızlı ve daha pratik olmasını sağlıyor. QR kodu okuyucusunun bu özelliği “Eklentiler” menüsünden aktifleştiriliyor.

Çoklu tarayıcı özelliği de eklendi

Samsung Internet Browser’ın 5.4 sürümü çoklu tarayıcı özelliğine sahip. Çoklu pencereye benzer olan ancak kullanıcıya daha fazla imkan sunan çoklu tarayıcı özelliği, aynı sayfanın mobile ve masaüstüne özel görünümlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Çoklu tarayıcı özelliği, Samsung DeX desteğiyle birlikte yalnızca Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde mevcut.

Güncellemeyle birlikte tarayıcıya gelişmiş Content Blocker eklentisi de geldi. Bu eklenti üçüncü parti reklam engelleyici eklentilerin tarayıcıya eklenebilmesini mümkün kılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Internet-Browser-major-update-adds-CloseBy-QR-Reader-new-features_id94891