Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı

QR kodu okuyucusu, tarayıcıya has bazı özelliklere sahip. Samsung Internet Browser’ı kapatmadan okuyucuyu kullanmak mümkün, bu da okuyucunun daha hızlı ve daha pratik olmasını sağlıyor. QR kodu okuyucusunun bu özelliği “Eklentiler” menüsünden aktifleştiriliyor.
Çoklu tarayıcı özelliği de eklendi
Samsung Internet Browser’ın 5.4 sürümü çoklu tarayıcı özelliğine sahip. Çoklu pencereye benzer olan ancak kullanıcıya daha fazla imkan sunan çoklu tarayıcı özelliği, aynı sayfanın mobile ve masaüstüne özel görünümlerini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Çoklu tarayıcı özelliği, Samsung DeX desteğiyle birlikte yalnızca Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde mevcut.
Güncellemeyle birlikte tarayıcıya gelişmiş Content Blocker eklentisi de geldi. Bu eklenti üçüncü parti reklam engelleyici eklentilerin tarayıcıya eklenebilmesini mümkün kılıyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Internet-Browser-major-update-adds-CloseBy-QR-Reader-new-features_id94891 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
asıl haber reklam engelleyicinin eklenmesi !
google adsens e zaten kıllığım vardı !
uzun zamandır reklam almak için açtığım hesabı onaylamamıştı !
en azından bu haber ! google a karşı bir zaferdir ! :)
google çok büyüdü ve büyüyen her şey devlet gibi hantallaşır !
ve ağır hareket etmeye başlar ve birde bunu bürokrasi diye bir isim verilir !
Reklam engelleme iyiymis