Samsung işitme cihazı pazarına giriş yapıyor

Teknolojinin hemen her alanında aktif olarak yer alan Samsung, yakın zamanda bu alanlar arasına işitme cihazlarını da ekliyor.

Olası duyma sorunları nedeniyle kullanılan işitme cihazları, kulağa gelen seslerin elektronik olarak yükseltilmesine ve doğal olarak daha iyi duyulmasına imkan veriyor. Bu pazar için uzun zamandır adı geçen şirketlerden Samsung, Bluetooth Special Interest Group (SIG) veritabanında çıktığı kadarıyla SM-R790 model isimli işitme cihazını resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor.

Firmanın ilk işitme cihazı olması beklenen SM-R790 hakkında şimdilik herhangi bir detaylı bilgi yer almazken, Samsung'un işitme cihazlarına özel birçok yazılım patenti bulunuyor. Bunlar arasında dikkatleri en çok Sound Radar çekiyor ve böylece kişiler akıllı telefonları üzerinden ortamdaki bazı sesleri daha iyi duymak adına yükseltebiliyor. İşitme cihazının Bluetooth teknolojisini kullanmasının altında da bu bağlantı ihtiyacı yer alıyor.

Samsung gibi büyük bir firmanın bu pazara girmesi işitme sorunu yaşayanlar için oldukça önem arz ediyor ve bu önemin hem cihaz kalitesi hem de fiyat açısından ciddi avantaj getireceği tahmin ediliyor.

http://www.sammobile.com/2015/12/21/samsung-hearing-aid-sm-r790-bluetooth/