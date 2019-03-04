Samsung kablosuz powerbank ürünü ortaya çıktı

Samsung’un Galaxy S10 amiral gemi serisini tanıttığı etkinlikte kablosuz bir powerbank beklentisi vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bununla birlikte resmi satışlar başlamadan önce Samsung ürün sayfasını hazırladı.

Samsung EB-U1200CPEGUS özellikleri

EB-U1200CPEGUS model numaralı Wireless Charger Portable Battery ürünü gittiğiniz her yerde kablosuz olarak akıllı telefonlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Muhtemelen ürün Qi standardını temel alıyor ve Samsung harici akıllı telefonlar ile de kullanılabiliyor.

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10000mAh kapasiteli olan taşınabilir şarj istasyonu ürün uyumlu GalaxyS10 ve diğer telefonlarını bir veya iki kere tam olarak şarj edebiliyor. Henüz detaylar belli değil ancak belirli bir seviyede hızlı şarj desteği sunduğu da tahmin ediliyor.

Ürün Samsung ABD sayfasında listelenmeye başladı ancak İngiltere’de Galaxy S10 serisi ile hediye olarak verileceği ifade ediliyor. Beklentiler Wireless Charger Portable Battery ürününün 60$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı yönünde.