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Samsung kablosuz powerbank ürünü ortaya çıktı

Samsung bu hafta piyasaya çıkması beklenen Galaxy S10 serisinin yanında özel hediyeler hazırlıyor. Bunların arasında kablosuz bir şarj istasyonu da bulunuyor. Ürün henüz duyurulmadı.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un Galaxy S10 amiral gemi serisini tanıttığı etkinlikte kablosuz bir powerbank beklentisi vardı ancak bu gerçekleşmedi. Bununla birlikte resmi satışlar başlamadan önce Samsung ürün sayfasını hazırladı.

Samsung EB-U1200CPEGUS özellikleri

EB-U1200CPEGUS model numaralı Wireless Charger Portable Battery ürünü gittiğiniz her yerde kablosuz olarak akıllı telefonlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. Muhtemelen ürün Qi standardını temel alıyor ve Samsung harici akıllı telefonlar ile de kullanılabiliyor.

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10000mAh kapasiteli olan taşınabilir şarj istasyonu ürün uyumlu GalaxyS10 ve diğer telefonlarını bir veya iki kere tam olarak şarj edebiliyor. Henüz detaylar belli değil ancak belirli bir seviyede hızlı şarj desteği sunduğu da tahmin ediliyor.

Ürün Samsung ABD sayfasında listelenmeye başladı ancak İngiltere’de Galaxy S10 serisi ile hediye olarak verileceği ifade ediliyor. Beklentiler Wireless Charger Portable Battery ürününün 60$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı yönünde.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Wireless-Charger-Portable-Battery-Galaxy-S10-features_id114227 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
kablosuz powerbak
kesinlikle lazım
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CMteria 2 ay
incelik ve performans yarışına günümüz batarya teknolojilerinin boyut kısıtlamaları eklenince telefonların hepsi belli bir mah değerine hapsolmuş
durumdalar yeni pil teknolojileri geliştirilmeden buna çare yok...
zaten bir günü çıkartır butun akıllı telefonlar işi gücü olana akşam evinin yolunu bulana yeterde artar bile yani insan olana ..!!
Bir gunu cıkartamıyorsa piliniz bi avarelik boşa geçen ömür belirtisidir sanki.
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intel7mix 2 ay
Cihazların pili o kadar düşük ki gerek kalıyor.
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