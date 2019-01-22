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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip

Samsung'un çift bataryaya sahip olacağı öğrenilen katlanabilir telefonu tahmin edilenden daha düşük kapasite ile birlikte gelecek. Galaxy A70'in bataryası hakkında da yeni bilgiler var.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip
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Samsung’un 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği etkinliğe yavaş yavaş yaklaşırken farklı bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Etkinlikte Galaxy S10 serisi tanıtılırken firmanın katlanabilir telefonunu da göstermesi bekleniyor. Galaxy F adını alacak katlanabilir telefonun bataryası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Telefon iki batarya ile geliyor

Katlanabilir telefonun iki bataryadan gücünü alacağı öğrenilmişti. Bu bataryaların her birinin 3000 mAh veya daha üstü boyutunda olması bekleniyordu. Böylece toplam batarya kapasitesi ise 6000 mAh olacaktı. Ortaya çıkan haberler EB-BF900ABU ve EB-BF901AbU kod adlarına sahip bataryaların 2,190 mAh boyutunda olacağını gösteriyor. Yani toplam kapasite 4380 mAh olacak. 6000 mAh tahminine kıyasla düşük olduğunu söyleyebiliriz.

A70’in bataryası da ortaya çıktı

Samsung’un çift numara isimlendirmeli yeni A serisinin üst seviye üyelerinden olan A70 modeline ait batarya hakkında da bilgelere ulaşıldı. Bu cihazın bataryası ise EB-BA705ABU kod adına sahip ve 4400 mAh boyutunda. Samsung Galaxy A70, 10nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Exynos 9610 yonga seti ve AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı"

Samsung’un orta seviye A serisinin ne zaman tanıtılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak önümüzdeki hafta Galaxy M serisi ve 20 Şubat’ta da Galaxy S10 ile birlikte katlanabilir Galaxy F modelinin tanıtılacağı resmi olarak öğrenilmişti.


https://www.gsmarena.com/foldable_galaxy_to_have_smaller_battery_than_expected_galaxy_a70_battery_detailed-news-35161.php Yorum Yaz
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Akbaba89 3 ay
Pil teknolojileri değiştiği zaman geleceğin teknolojisi olacak bu cihazlar
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Mr. Jingles 3 ay
Kimse kalınlığını düşünmüyor. Şu an standartlaşmış kalınlık 7-8 mm civarı. Sen bunu katladığında 15 mm kalınlığında olacak. Ben şahsen cebimde 15 mm kalınlığında bir şey taşımak istemem.
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RichesMen 3 ay
Kimi kötü diyecek ama benim gibi hem telefon hem tablete ayrı ayrı para vermek istemeyenler 2si1 ürünleri sever. O yüzden fiyat ve performans iyise neden olmasın. Umarım kalem vardır.
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KalemKolik 3 ay RichesMen
RichesMen
Kimi kötü diyecek ama benim gibi hem telefon hem tablete ayrı ayrı para vermek istemeyenler 2si1 ürünleri sever. O yüzden fiyat ve performans iyise neden olmasın. Umarım kalem vardır.

1800 ile 2200 dolar bandında olacak.
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Muguroz 3 ay RichesMen
Asus'un padfone tasariminin ortadan öylece kaybolmasi cok kötü oldu.
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Rachsuchtig 3 ay
Katlanabilir telefon teknolojisinin gelişmesini çok istiyorum. Ama ilk modeller bence de alınmaz.
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Askaparta 3 ay
Yani iki kat uzun süre gitmeyecek.
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mu5tafa 3 ay
Bu seri tutarsa ancak 4. Nesil üstü alınır. Hatalar, bug lar, ekran çatlamaları vs ilk serilerde müthiş çok olur..
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