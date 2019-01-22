Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip

Samsung’un 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği etkinliğe yavaş yavaş yaklaşırken farklı bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Etkinlikte Galaxy S10 serisi tanıtılırken firmanın katlanabilir telefonunu da göstermesi bekleniyor. Galaxy F adını alacak katlanabilir telefonun bataryası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Telefon iki batarya ile geliyor

Katlanabilir telefonun iki bataryadan gücünü alacağı öğrenilmişti. Bu bataryaların her birinin 3000 mAh veya daha üstü boyutunda olması bekleniyordu. Böylece toplam batarya kapasitesi ise 6000 mAh olacaktı. Ortaya çıkan haberler EB-BF900ABU ve EB-BF901AbU kod adlarına sahip bataryaların 2,190 mAh boyutunda olacağını gösteriyor. Yani toplam kapasite 4380 mAh olacak. 6000 mAh tahminine kıyasla düşük olduğunu söyleyebiliriz.

A70’in bataryası da ortaya çıktı

Samsung’un çift numara isimlendirmeli yeni A serisinin üst seviye üyelerinden olan A70 modeline ait batarya hakkında da bilgelere ulaşıldı. Bu cihazın bataryası ise EB-BA705ABU kod adına sahip ve 4400 mAh boyutunda. Samsung Galaxy A70, 10nm üretim süreci sonucu ortaya çıkan Exynos 9610 yonga seti ve AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olacak.

Ayrıca Bkz.

"Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı"

Samsung’un orta seviye A serisinin ne zaman tanıtılacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak önümüzdeki hafta Galaxy M serisi ve 20 Şubat’ta da Galaxy S10 ile birlikte katlanabilir Galaxy F modelinin tanıtılacağı resmi olarak öğrenilmişti.

https://www.gsmarena.com/foldable_galaxy_to_have_smaller_battery_than_expected_galaxy_a70_battery_detailed-news-35161.php