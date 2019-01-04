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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek

Galaxy F adıyla tanıtılması beklenen Samsung’a ait katlanabilir telefonun üçlü arka kamera paketine sahip olması bekleniyor. Cihaz Şubat ayında yapılacak MWC'de kapalı kapılar ardında gösterilebilir.
4 ay
3,6b
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3
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek
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Samsung’un katlanabilir cihazı akıllı telefon endüstrisinde yaratacağı değişim rüzgarı sebebiyle merakla bekleniyor. Güney Kore merkezli bir kaynak Galaxy F serisi altında sunulacak cihazın üçlü kamera paketiyle geleceği bilgisine ulaşmış.

Galaxy S10+ ile benzer olacak

Ortaya çıkan bilgiler yakında tanıtılacak Galaxy S10+ modeline benzer şekilde, katlanabilir telefonda da üç arka kamera çözümünün kullanılacağını gösteriyor. Yani çift kamera modülü üçüncü bir geniş açı sensör ile birlikte kullanılacak. Ayrıca Galaxy F’nin Bixby sesli asistanın 3.0 versiyonuyla gelmesi bekleniyor. Son olarak telefon katlanır konumda 4,6 inç, açıldığında ise 7,3 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek
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Ayrıca Bkz. "Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak"

Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da Şubat ayında yapılacak Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung Galaxy F için kapalı kapılar ardında bir demo yapılacağı düşünülüyor. O zamana kadar cihaz hakkında 5G bağlantısı ve fiyatının yüksek olması dışında çok fazla şey öğrenemeyeceğiz.


https://www.gsmarena.com/samsungs_foldable_phone_to_sport_triple_camera-news-34899.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Scaleo 4 ay
çokçabuk bozulur bu alet söliyim. bozulsa, doğru düzgün katlamamışsın, kullanıcı hatası der garanti de vermezler
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Statistik 4 ay Scaleo
iki tanesinde batarya patlamis iddiasiyla miliyonlarca telefonu geri ceken firma bunu mu diyecek?
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cumur 4 ay Scaleo
o bizim Türkiye samsung un mok yemesi, bizde ne doğru ki girende bozuluyor ülkeye
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