Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek

Samsung’un katlanabilir cihazı akıllı telefon endüstrisinde yaratacağı değişim rüzgarı sebebiyle merakla bekleniyor. Güney Kore merkezli bir kaynak Galaxy F serisi altında sunulacak cihazın üçlü kamera paketiyle geleceği bilgisine ulaşmış.

Galaxy S10+ ile benzer olacak

Ortaya çıkan bilgiler yakında tanıtılacak Galaxy S10+ modeline benzer şekilde, katlanabilir telefonda da üç arka kamera çözümünün kullanılacağını gösteriyor. Yani çift kamera modülü üçüncü bir geniş açı sensör ile birlikte kullanılacak. Ayrıca Galaxy F’nin Bixby sesli asistanın 3.0 versiyonuyla gelmesi bekleniyor. Son olarak telefon katlanır konumda 4,6 inç, açıldığında ise 7,3 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

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Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da Şubat ayında yapılacak Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung Galaxy F için kapalı kapılar ardında bir demo yapılacağı düşünülüyor. O zamana kadar cihaz hakkında 5G bağlantısı ve fiyatının yüksek olması dışında çok fazla şey öğrenemeyeceğiz.

https://www.gsmarena.com/samsungs_foldable_phone_to_sport_triple_camera-news-34899.php