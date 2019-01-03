Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak

Xiaomi Başkanı Lin Bin, 2019'un Ocak ayında 48 megapiksel kameralı bir akıllı telefon çıkaracaklarını doğrulamıştı. Daha sonrasında ise cihazın Mi serisinin bir parçası olmayacağı ve Redmi markası altında yeni bir amiral gemisi olarak piyasaya sürüleceğine dair söylentiler çıktı.

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Çinli şirket dün resmi Weibo hesabı aracılığı ile bugün önemli bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Xiaomi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yeni bir Redmi telefon duyurmak üzere 10 Ocak'ta bir medya etkinliği düzenleyeceğini belirtti. Ayrıca, yeni telefonun lansmanı ile birlikte Redmi de bağımsız bir marka olacak.

Redmi markalı ilk telefon 10 Ocak'ta gelecek

Yayınlanan posterde yer alan büyük Redmi yazısının altındaki gölge, şirketin 10 Ocak'ta 48 megapiksel kameraya sahip bir akıllı telefon tanıtacağını açıkça gösteriyor. Lansman etkinliği Çin'in Pekin şehrinde gerçekleştirilecek. Teaser'da Redmi markalı yeni telefonunun teknik özellikleri hakkında başka hiçbir ayrıntı yer almıyor.

Lansman posterinin ortaya koyduğu bir başka önemli detay ise Xiaomi'nin Redmi'yi tıpkı Huawei’nin Honor ve OPPO’nun Realme markaları gibi bağımsız hale getireceğini gösteren “yeni bağımsız marka” yazısı oldu. Yani Redmi artık bir telefon serisi olmaktan çıkıp Xiaomi'nin alt markası olarak yoluna devam edecek.

https://www.weibo.com/1771925961/HaczLpq5v?from=page_1006061771925961_profile&wvr=6&mod=weibotime