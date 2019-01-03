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Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak

Xiaomi'nin bugün yapacağı duyuru merakle bekleniyordu. Çinli şirket Redmi serisinin artık bağımsız bir marka olacağını ve bu marka altında çıkacak ilk telefonun 10 Ocak'ta tanıtılacağını açıkladı.
4 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Başkanı Lin Bin, 2019'un Ocak ayında 48 megapiksel kameralı bir akıllı telefon çıkaracaklarını doğrulamıştı. Daha sonrasında ise cihazın Mi serisinin bir parçası olmayacağı ve Redmi markası altında yeni bir amiral gemisi olarak piyasaya sürüleceğine dair söylentiler çıktı.
Ayrıca Bkz. "Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü"
Çinli şirket dün resmi Weibo hesabı aracılığı ile bugün önemli bir duyuru yapacağını açıklamıştı. Xiaomi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yeni bir Redmi telefon duyurmak üzere 10 Ocak'ta bir medya etkinliği düzenleyeceğini belirtti. Ayrıca, yeni telefonun lansmanı ile birlikte Redmi de bağımsız bir marka olacak.

Redmi markalı ilk telefon 10 Ocak'ta gelecek

Yayınlanan posterde yer alan büyük Redmi yazısının altındaki gölge, şirketin 10 Ocak'ta 48 megapiksel kameraya sahip bir akıllı telefon tanıtacağını açıkça gösteriyor. Lansman etkinliği Çin'in Pekin şehrinde gerçekleştirilecek. Teaser'da Redmi markalı yeni telefonunun teknik özellikleri hakkında başka hiçbir ayrıntı yer almıyor.
Lansman posterinin ortaya koyduğu bir başka önemli detay ise Xiaomi'nin Redmi'yi tıpkı Huawei’nin Honor ve OPPO’nun Realme markaları gibi bağımsız hale getireceğini gösteren “yeni bağımsız marka” yazısı oldu. Yani Redmi artık bir telefon serisi olmaktan çıkıp Xiaomi'nin alt markası olarak yoluna devam edecek.

https://www.weibo.com/1771925961/HaczLpq5v?from=page_1006061771925961_profile&wvr=6&mod=weibotime Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Bence de iyi fikir. Redmi ayrı bir marka olmalıydı. Tıpkı Honor gibi...
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intel7mix 4 ay FRAPS_TR
Tercih edenler sence çok mu isteyerek tercih ediyor. Uygun fiyata iyi donanım veriyorlarda ondan bu kadar tercih ediliyor. LG zaten ülkede sinek avlıyor. Samsung desen fiyatları uçmul gitmiş. Ülkede telefon almak bile artık pahalı duruma geldi. Yakında telefon alamıcak duruma düşücez haberimiz yok.
Tercih edenler sence çok mu isteyerek tercih ediyor. Uygun fiyata iyi donanım veriyorlarda ondan bu kadar tercih ediliyor. LG zaten ülkede sinek avlıyor. Samsun...
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FRAPS_TR 4 ay
Dandik çin malı telefonlar , bu forumda seveni çok. İphone çakması cihazlar.

Barındırdığı arayüz bile ben çin piyasası için üretildim diye bağırıyor.

Lg yada samsung alın 10 kat daha iyi.

Geçen gün miui10 yenilikleri diye bir video izledim. Yeni gelen özelliklerin çoğu lg ve samsunda 3-4 yıldır var olan şeyler.
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intel7mix 4 ay FRAPS_TR
Tercih edenler sence çok mu isteyerek tercih ediyor. Uygun fiyata iyi donanım veriyorlarda ondan bu kadar tercih ediliyor. LG zaten ülkede sinek avlıyor. Samsung desen fiyatları uçmul gitmiş. Ülkede telefon almak bile artık pahalı duruma geldi. Yakında telefon alamıcak duruma düşücez haberimiz yok.
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Emin KOÇ 4 ay
Büyümeni sonucu olarak doğal bölünmeler mi bunlar bilen birisi varsa yazabilir mi?
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astegon 4 ay
Fragmantasyon arttıkça kontrol zorlaşmaya başlıyor.
Mi, Redmi, Poco

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OverClocK1ng 4 ay astegon
Mi, Xiaomi nin MODELİ. Yani Xiaomi Mi 8 mesela.
Pocophone ise yine Xiaomi markası altında satılıyor.
Pocophone By Xiaomi mesela.
Redmi ise tıpkı Huaiwei'nin diğer markası olan Honor'daki gibi ayrı bir marka olacak.
Atıyorum, Redmi Note 6 gibi. Xiaomi markasının Mi8 i olması gibi, Redmi markasının Note 6 modeli olması.
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mhrUca 4 ay
Parcalanma vakti
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brhn1 4 ay
Zaten pocophone alt markası vardı, ikinci marka ile çoğalmaya devam ederler ise her grup cihaz için ayrı marka isim çıkartma planları olduğuna işaret edebilir bu gelişme.
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Bence de iyi fikir. Redmi ayrı bir marka olmalıydı. Tıpkı Honor gibi...
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buraoca2 4 ay
Miui Forumlarında 4800 ifadesi de yer alıyor. Sanırım 4800 Mah. Batarya ile gelecek yeni cihaz. Düzgün bir Kamera, 4800 Mah batarya ile de gelirse bu yeni cihaz, çok can yakabilir. Redmi markası, Honor markasına güzel rakip olabilir; eğer ki Xiaomi Güzel bir politika izlerse.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha xiaomi redmi bağımsız marka lansman Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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