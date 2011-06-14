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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, mayıs ayında Güney Kore'de 2.34 milyon telefon satışı gerçekleştirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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12
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, ana vatanında 1 ay içinde yaklaşık 1 milyon Galaxy S II satışı gerçekleştirerek Galaxy S'in rekorunu kırdığını duyurmasının hemen ardından mayıs ayındaki  toplam satışlarla ilgili bilgiler verdi.
Verilen bilgilere göre Samsung, mayıs ayında ana vatanında 2,34 milyon cep telefonunu Güney Koreli teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Satışların nisan ayına kıyasla %33 artış sergilediği belirtiliyor. Ayrıca Güney Kore'de Samsung'un akıllı telefonlarının pazar payı %81 iken diğer segmentteki modelleri de hesaba kattığımızda pazar payı %58.1 durumunda

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NDS 8 yıl
galaxy s sahibi biri bir sonraki nesilimi beklemeli yoksa galaxy s 2 yi almalımı? ne dersiniz? şahsen ben aradaki farkı ödememe gerek yok diye düşünüyorum..

bende galaxy s sahibiyim ve SGS5 e kadar değiştirmem diye düşünüyorum
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patrain 8 yıl
hani nerde daha ?
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Ayarsız Enerji 8 yıl
Türkiyede herşey pahalı malesef :S
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manyakurt 8 yıl
moffaka
galaxy s sahibi biri bir sonraki nesilimi beklemeli yoksa galaxy s 2 yi almalımı? ne dersiniz? şahsen ben aradaki farkı ödememe gerek yok diye düşünüyorum..

almak zorunda da değilsiniz zaten. Öyle bir yazmışsınız ki zorunlu devlet güncellemesi gibi olmuş :D
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moffaka 8 yıl

manyakurt

moffaka

galaxy s sahibi biri bir sonraki nesilimi beklemeli yoksa galaxy s 2 yi almalımı? ne dersiniz? şahsen ben aradaki farkı ödememe gerek yok diye düşünüyorum..


almak zorunda da değilsiniz zaten. Öyle bir yazmışsınız ki zorunlu devlet güncellemesi gibi olmuş :D


"Ödememe gerek yok diye düşünüyorum" demişimya hocam, bu arada s2 yi baya inceledim eski gelini süslemişler galaxy s sahibi biri s2 alıyorsa bence teknoloji manyaklığından alır.
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moffaka 8 yıl
galaxy s sahibi biri bir sonraki nesilimi beklemeli yoksa galaxy s 2 yi almalımı? ne dersiniz? şahsen ben aradaki farkı ödememe gerek yok diye düşünüyorum..
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alpa07 8 yıl
ön siparişmi. vooov
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H.L.L 8 yıl
Bu Korenin nufu kac ?
o kadar telefonu ne yapiyolar acaba?
:)
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darkaura 8 yıl
turkiyeye 20 haziranda gelecek. onlar internetteki on siparisleri.
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Pardus Linux 8 yıl
Türkiye'de satışı zaten başladı yalınız şuan sadece web üzerinden satış yapıyor 5-6 tane site fiyatı min. 1600 TL bence biraz daha beklenirse daha alınabilir fiyatlara düşecektir gerçi bu haliyle bile iPhone 4'den daha iyi donanıma ve fiyata sahip alcaklara şimdiden hayırlı olsun... akakce.com/...
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goldenstate 8 yıl
Çok güzel modeller çıkartıyorlar ancak TÜRKİYE'ye geldiğinde vergiler nedeniyle çok pahalı oluyor bence biraz fiyatları aşağı çekmemiler paylaşım için teşekkürler
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Erzsa 8 yıl
Türkiyeye Gelsede Alsak
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