Samsung, mayıs ayında Güney Kore'de 2.34 milyon telefon satışı gerçekleştirdi

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, ana vatanında 1 ay içinde yaklaşık 1 milyon Galaxy S II satışı gerçekleştirerek Galaxy S'in rekorunu kırdığını duyurmasının hemen ardından mayıs ayındaki toplam satışlarla ilgili bilgiler verdi.

Verilen bilgilere göre Samsung, mayıs ayında ana vatanında 2,34 milyon cep telefonunu Güney Koreli teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Satışların nisan ayına kıyasla %33 artış sergilediği belirtiliyor. Ayrıca Güney Kore'de Samsung'un akıllı telefonlarının pazar payı %81 iken diğer segmentteki modelleri de hesaba kattığımızda pazar payı %58.1 durumunda

