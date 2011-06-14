Samsung, mayıs ayında Güney Kore'de 2.34 milyon telefon satışı gerçekleştirdi

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, ana vatanında 1 ay içinde yaklaşık 1 milyon Galaxy S II satışı gerçekleştirerek Galaxy S'in rekorunu kırdığını duyurmasının hemen ardından mayıs ayındaki toplam satışlarla ilgili bilgiler verdi.
Verilen bilgilere göre Samsung, mayıs ayında ana vatanında 2,34 milyon cep telefonunu Güney Koreli teknoloji meraklılarıyla buluşturdu. Satışların nisan ayına kıyasla %33 artış sergilediği belirtiliyor. Ayrıca Güney Kore'de Samsung'un akıllı telefonlarının pazar payı %81 iken diğer segmentteki modelleri de hesaba kattığımızda pazar payı %58.1 durumunda
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bende galaxy s sahibiyim ve SGS5 e kadar değiştirmem diye düşünüyorum
almak zorunda da değilsiniz zaten. Öyle bir yazmışsınız ki zorunlu devlet güncellemesi gibi olmuş :D
"Ödememe gerek yok diye düşünüyorum" demişimya hocam, bu arada s2 yi baya inceledim eski gelini süslemişler galaxy s sahibi biri s2 alıyorsa bence teknoloji manyaklığından alır.
o kadar telefonu ne yapiyolar acaba?
:)