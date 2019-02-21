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Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı

Samsung'un CEO'su DJ Koh, Galaxy S10'un tanıtım etkinliğinde şirketin 2010 yılından bu yana 2 milyarı aşkın Galaxy telefon sattığını açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 ay
2,9b
1
10
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı
 
Çok kısa zaman önce Samsung, Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10 ile oldukça fazla ses getiren katlanabilir telefonu Galaxy Flex'in tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung'un CEO'su DJ Koh, Galaxy S10'un tanıtım etkinliğinde akıllı telefon satışları ile ilgili çok şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
DJ Koh, şirketin Galaxy S serisinin ilk üyesini piyasaya sürdüğü tarihten beri, yani 10 yıldan kısa bir zaman diliminde 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.
Samsung akıllı telefon pazarındaki liderliğini uzun yıllardır korumasına karşın bugüne dek satış rakamları konusunda hep sessiz kalmayı tercih etmişti. 2 milyar gibi astronomik bir miktardan söz ettiğimiz göz önüne alınırsa, şirketin uzun yıllardır liderliği koruması oldukça doğal.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında benzer bir açıklama Apple'dan da gelmişti. Amerikalı teknoloji devi, 2007'den 2018'e, yani yaklaşık 11 yıllık bir zaman diliminde 2 milyar iOS tabanlı cihaz satmayı başardığını duyurmuştu.
Kısa vadede bakıldığında Apple'ın satış rakamlarının Samsung'unkileri geçmeyi başarması pek de mümkün gözükmüyor. Samsung'u tahtından etmeye en çok yaklaşan akıllı telefon üreticisi Huawei gibi gözüküyor ancak Huawei de politik sebeplerle oldukça gergin günler geçiriyor. Bu bakımdan herhangi bir sürpriz olmazsa önümüzdeki birkaç senede daha Samsung, akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumaya devam edecek.
https://www.gizmochina.com/2019/02/21/samsung-reveals-it-has-sold-2-billion-galaxy-smartphones-in-ten-years/ Yorum Yaz
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Sanki Bana Pele 2 ay en beğenilen
Tamamen satış palavrası. Zaten bütün telefonlarının önüne Galaxy ön adını koymuşsun. Yok Galaxy Note yok Galaxy Ace yok Galaxy Gio. Bi zahmet de sat yani.
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Askaparta 2 ay
Samsung abecedeki tüm harfleri kullanırsa olur tabi.
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Fenomenon 2 ay
bunun 1 milyarı çöp :D
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Sanki Bana Pele 2 ay en beğenilen
Tamamen satış palavrası. Zaten bütün telefonlarının önüne Galaxy ön adını koymuşsun. Yok Galaxy Note yok Galaxy Ace yok Galaxy Gio. Bi zahmet de sat yani.
1 Yanıt Yanıtla +6
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-Lanaya- 2 ay Sanki Bana Pele
2 Milyar galaxy sattik demis zaten. 2 Milyon Galaxy S sattik dememis. Yilda ortalama 250-300 milyon telefon satiyor Samsung.
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malkooklam 2 ay
jack jane'nin amca oğlu,
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cocainbar 2 ay
Bu telefon isinde cok para var
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