Samsung, son 10 yılda 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı

Çok kısa zaman önce Samsung, Galaxy S serisinin en yeni ve en gelişmiş üyesi Galaxy S10 ile oldukça fazla ses getiren katlanabilir telefonu Galaxy Flex'in tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung'un CEO'su DJ Koh, Galaxy S10'un tanıtım etkinliğinde akıllı telefon satışları ile ilgili çok şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

DJ Koh, şirketin Galaxy S serisinin ilk üyesini piyasaya sürdüğü tarihten beri, yani 10 yıldan kısa bir zaman diliminde 2 milyarı aşkın Galaxy telefonun satışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Samsung akıllı telefon pazarındaki liderliğini uzun yıllardır korumasına karşın bugüne dek satış rakamları konusunda hep sessiz kalmayı tercih etmişti. 2 milyar gibi astronomik bir miktardan söz ettiğimiz göz önüne alınırsa, şirketin uzun yıllardır liderliği koruması oldukça doğal.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında benzer bir açıklama Apple'dan da gelmişti. Amerikalı teknoloji devi, 2007'den 2018'e, yani yaklaşık 11 yıllık bir zaman diliminde 2 milyar iOS tabanlı cihaz satmayı başardığını duyurmuştu.

https://www.gizmochina.com/2019/02/21/samsung-reveals-it-has-sold-2-billion-galaxy-smartphones-in-ten-years/

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Kısa vadede bakıldığında'ın satış rakamlarının'unkileri geçmeyi başarması pek de mümkün gözükmüyor.'u tahtından etmeye en çok yaklaşan akıllı telefon üreticisigibi gözüküyor ancakde politik sebeplerle oldukça gergin günler geçiriyor. Bu bakımdan herhangi bir sürpriz olmazsa önümüzdeki birkaç senede daha, akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumaya devam edecek.