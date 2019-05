Samsung tamamen yenilenen markasını CES 2013'te duyurabilir

Samsung, son yıllarda Android mobil işletim sistemi için oldukça önemli yatırımlara imza attı. İlk olarak akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen uzak doğulu firma, ardından uzun süredir mobil sektörün tepesinde yer alan Nokia'yı geride bırakarak endüstrinin en büyük mobil cihaz üreticisi olmuştu. Artan mobil ürün satışı, üreticinin ekran ve yarı iletken çip gibi üretim faaliyetlerinde de önemli bir sıçramayı beraberinde getirdi. Kendine özel donanımlar imal etmesinin yanı sıra rakipleri için de donanım tedariğinde bulunan Samsung'un gerek teknoloji dünyasındaki başarılı hamleleri gerekse yürüttüğü reklam politikasıyla marka değerinde ciddi bir yükseliş meydana geldi.

Asya kökenli bir şirket olan ve bunu mavi-beyaz renklerdeki logosuyla tüketicilerine hissettiren Güney Koreli teknoloji devi, marka, logo ve pazarlama stratejisinde büyük bir değişime hazırlanıyor olabilir. Channel News sitesinin isimsiz kaynaklarına göre; geçen yıl eski CCO'su Choi Gee Sung'u CEO görevine getirerek pazarlamayla ilgili çalışmalarına hız vermeyi planladığını açıkça gösteren Samsung, Ocak ayındaki CES 2013'te yeni markasını gün yüzüne çıkaracak. Yükselen marka değerini en iyi şekilde yansıtabilmesi için Samsung'u bir Asya markası yerine uluslararası bir marka olarak dünyaya tanıtacak olan yeni logo, mevcut logodan tamamen farklı bir tasarıma sahip olacak. Firmanın farklı sektörlere sunduğu ürünlerinde yeni logonun farklı renklerdeki sürümleri kullanılacak.

Renkli marka ailesiyle birlikte pazarlama anlayışı ve reklamların yapısı da ciddi değişikliklere sahne olacak. İddiaya göre; daha önce Nike'ın "Just Do It" gibi reklam kampanyalarını oluşturan, onu bir dünya markası haline getiren ve ardından Starbucks'ta görev alan Scott Bedbury, Samsung tarafından bu büyük projenin başına getirilmiş. Halihazırda serbest marka danışmanlığı yapan ve Google, T-Mobile, Facebook, Amazon gibi teknoloji sektörünün ileri gelenleriyle birlikte çalışma yürüten Bedbury, Samsung'u küreselleştirebilmek için çaba gösterecek. Ayrıca tıpkı önceki projelerinde olduğu gibi reklamlarda ürünler yerine yaşam tarzlarına odaklanacak olan Seul merkezli firma, hızlı yükselişini markasını yenileyerek desteklemeyi umuyor.

8-11 Ocak 2013 tarihlerinde Amerika'nın Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2013'te yeni Samsung markasının dışında bir tanıtımın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor. Şuan için yeni kartvizit basımlarını durduran üst düzey Samsung çalışanları, duyurunun yaklaşmakta olduğunu resmen doğruluyor.

http://www.channelnews.com.au/News/Business_News/J5F7E9J3