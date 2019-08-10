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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'tan 6.000 mAh pile sahip telefon geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında 6.000 mAh kapasiteli pille donatılmış yeni bir telefon çıkaracak. Söz konusu cihazın Galaxy M20s olacağı söyleniyor...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy Club adlı internet sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf Samsung'un Galaxy M20s olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefonu için 6.000 mAh kapasiteli bir pil ürettiğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Uber yılın ikici çeyreğinde 5 milyar dolar zarar etti"
Söz konusu batarya, ‘EB-BM207ABY’ ürün kodunu taşıyor. Galaxy M20s'in "SM-M207" model numarasına sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile pilin üzerindeki "M207" ibaresi bu cihazda kullanılacağına işaret ediyor.

Resmi detay yok

Akıllı telefon mevcut Galaxy M20'nin daha büyük pille donatılmış versiyonu olacak gibi görünüyor. Ancak cihaz hakkında henüz Samsung kanadından resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde Galaxy M20s hakkında daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.androidauthority.com/samsung-6000mah-battery-1017729/ Yorum Yaz
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renega1 3 sa. yeni yorumcu
M20 kullanıyoruz adamlar yapmış abi. 6000mAh pek gerekli değil ama kamerayı bir tık daha iyi yapsalar efsane olacak. 1270tl daha iyi telefon yok. Rakiplerinin ya mikrofonu kötü yada ekranı kronik
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yolyordam35 4 sa.
koy bir de amoled ekranı olsun bitsin.
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khaos 4 sa.
Çinli vizyonu : gece çekimi,daha büyük sensör,optik zoom,ekran altı kamera
Samsung vizyonu:Optimizasyonu yapılımayan fazla güç çeken çipset için daha büyük batarya
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danlabilic 6 sa.
*patlama garantili
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freedomfighter 7 sa.
çin'de 12binlikler satılıyor geç bile kaldılar. muhteşem bir yenilik yaptık diye satacaklar şimdi.
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Spider_hip 8 sa.
Yanında yangın söndürücü hediyeli :)
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aytek66 8 sa. Spider_hip
Adamlar nasıl bir sansasyon yarattıysa azıcık pil koyduk deseler hemen itfaiye hediyeleri söndürme hediyeleri geliyor :)
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