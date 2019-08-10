Samsung'tan 6.000 mAh pile sahip telefon geliyor

Galaxy Club adlı internet sitesi tarafından yayınlanan bir fotoğraf Samsung'un Galaxy M20s olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefonu için 6.000 mAh kapasiteli bir pil ürettiğini ortaya koydu.

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Söz konusu batarya, ‘EB-BM207ABY’ ürün kodunu taşıyor. Galaxy M20s'in "SM-M207" model numarasına sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile pilin üzerindeki "M207" ibaresi bu cihazda kullanılacağına işaret ediyor.

Resmi detay yok

https://www.androidauthority.com/samsung-6000mah-battery-1017729/

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Akıllı telefon mevcut Galaxy M20'ninpille donatılmış versiyonu olacak gibi görünüyor. Ancak cihaz hakkında henüz Samsung kanadından resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerdehakkında daha somut bilgilere sahip olmayı