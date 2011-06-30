Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor

Haber Editörü
Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden Samsung, bir pazar araştırma firmasının yayınladığı yeni verilere göre Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor. Peki 3D görüntü desteği sunan modellerde, internete bağlanabilen ve aynı zamanda farklı uygulamalar yüklenebilen ''akıllı tv'' olarak adlandırılan modellerde, plazma televizyonların da dahil edildiği toplam pazar payında son durum nasıl?
3D LCD TV segmentinde, Samsung %58,4 gibi yüksek bir paya sahip, firmanın payının mart ayında %40'lara kadar düştüğü ancak ilerleyen aylarda toparlanmanın başladığı belirtiliyor. Sony, %12.2 ile 3D LCD TV'lerde ikinciliğini korurken Sony'i, %12.2 ile Panasonic ve %9 ile LG izlemekte.
Akıllı televizyon ''Smart TV'' segmentine geldiğimizde Samsung'un payı %47.1. Samsung'un ocak ayında pazar payının %30'lara kadar gerilediği, ancak mart ayından yükselişe geçildiği ifade edilmekte. Sony, %13.8 ile ikinciliğini sürdürürken Sony'i, Panasonic ve LG izliyor.
LED aydınlatmalı olmayan LCD televizyonları ve plazma TV'leri dahil ettiğimizde Samsung'un payı %36.2, LG %10,8, Sony %10.6 ve Panasonic %8.3. Özetle Güney Koreli üreticilerin egemenliği göze çarpıyor. Samsung'un mevcut başarısı ise agresif pazarlama tekniklerine bağlanmakta.
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/29/2011062900904.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 gündür de avs de, lcd-matrices-differences-what-models-placed başlığını okuyorum, herkes ayrı telden çalmış forumda. 19 sayfadan anladığım ise, en iyi diye bir şey yok (istisnalar dışında tabi) en iyi görüntü veren panel, oyun modunda çuvallıyor, oyun modu iyi olsun dediğimizde başka özelliklerden fedakarlık yapmamız gerekiyor vs
en doğrusu, tv yi alış amacımıza hizmet edecek paneli seçmek olmalı herhalde.
ben biraz da tembel olduğum için, mevcut tv tam bana göre, DVBS tuner, media player vs tam bana göre. all in one cihazları seviyorum
bu arada, çok satan en kaliteli demek değil elbette. arabesk te çok satar mesela, ama rezildir