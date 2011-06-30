Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor

Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden Samsung, bir pazar araştırma firmasının yayınladığı yeni verilere göre Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor. Peki 3D görüntü desteği sunan modellerde, internete bağlanabilen ve aynı zamanda farklı uygulamalar yüklenebilen ''akıllı tv'' olarak adlandırılan modellerde, plazma televizyonların da dahil edildiği toplam pazar payında son durum nasıl?

3D LCD TV segmentinde, Samsung %58,4 gibi yüksek bir paya sahip, firmanın payının mart ayında %40'lara kadar düştüğü ancak ilerleyen aylarda toparlanmanın başladığı belirtiliyor. Sony, %12.2 ile 3D LCD TV'lerde ikinciliğini korurken Sony'i, %12.2 ile Panasonic ve %9 ile LG izlemekte.

Akıllı televizyon ''Smart TV'' segmentine geldiğimizde Samsung'un payı %47.1. Samsung'un ocak ayında pazar payının %30'lara kadar gerilediği, ancak mart ayından yükselişe geçildiği ifade edilmekte. Sony, %13.8 ile ikinciliğini sürdürürken Sony'i, Panasonic ve LG izliyor.



LED aydınlatmalı olmayan LCD televizyonları ve plazma TV'leri dahil ettiğimizde Samsung'un payı %36.2, LG %10,8, Sony %10.6 ve Panasonic %8.3. Özetle Güney Koreli üreticilerin egemenliği göze çarpıyor. Samsung'un mevcut başarısı ise agresif pazarlama tekniklerine bağlanmakta.



http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/29/2011062900904.html