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Samsung, televizyonlarıyla Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden Samsung, bir pazar araştırma firmasının yayınladığı yeni verilere göre Kuzey Amerika pazarını domine etmeye devam ediyor. Peki 3D görüntü desteği sunan modellerde, internete bağlanabilen ve aynı zamanda farklı uygulamalar yüklenebilen ''akıllı tv'' olarak adlandırılan modellerde, plazma televizyonların da dahil edildiği toplam pazar payında son durum nasıl?
3D LCD TV segmentinde, Samsung %58,4 gibi yüksek bir paya sahip, firmanın payının mart ayında %40'lara kadar düştüğü ancak ilerleyen aylarda toparlanmanın başladığı belirtiliyor. Sony, %12.2 ile 3D LCD TV'lerde ikinciliğini korurken Sony'i, %12.2 ile Panasonic ve %9 ile LG izlemekte.
Akıllı televizyon ''Smart TV'' segmentine geldiğimizde Samsung'un payı %47.1. Samsung'un ocak ayında pazar payının %30'lara kadar gerilediği, ancak mart ayından yükselişe geçildiği ifade edilmekte. Sony, %13.8 ile ikinciliğini sürdürürken Sony'i, Panasonic ve LG izliyor.
LED aydınlatmalı olmayan LCD televizyonları ve plazma TV'leri dahil ettiğimizde Samsung'un payı %36.2,  LG %10,8, Sony %10.6 ve Panasonic %8.3. Özetle Güney Koreli üreticilerin egemenliği göze çarpıyor. Samsung'un mevcut başarısı ise agresif pazarlama tekniklerine bağlanmakta.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/29/2011062900904.html Yorum Yaz
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theyapici 8 yıl
korur tabi yağma fiyata 3d led lcd satarsa tabiki korur
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agtr 8 yıl
albani hocam, fanatik değil de takıntılıyım, bir markanın bir ürününü beğendiğim zaman, genelde o markadan alışverişe devam ediyorum, 1985-2000 arası sürekli sony aldım, lbt-505, kvx serisi tv ler filan. sonra samsung daha özellikli ve şık ürünler çıkarınca bu markaya yöneldim. şansım da yaver gitti. bir iki kondensatör patlaması vs harici tv ler hiç sorun çıkarmadı. şu an bir lcd bir de 55c8790 sahibiyim. tv de kemik gibi çıktı, ne ışık sızması var, ne clouding

2 gündür de avs de, lcd-matrices-differences-what-models-placed başlığını okuyorum, herkes ayrı telden çalmış forumda. 19 sayfadan anladığım ise, en iyi diye bir şey yok (istisnalar dışında tabi) en iyi görüntü veren panel, oyun modunda çuvallıyor, oyun modu iyi olsun dediğimizde başka özelliklerden fedakarlık yapmamız gerekiyor vs
en doğrusu, tv yi alış amacımıza hizmet edecek paneli seçmek olmalı herhalde.

ben biraz da tembel olduğum için, mevcut tv tam bana göre, DVBS tuner, media player vs tam bana göre. all in one cihazları seviyorum

bu arada, çok satan en kaliteli demek değil elbette. arabesk te çok satar mesela, ama rezildir
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MeT06. 8 yıl
her telden çalıyorlar
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taarruzZ 8 yıl
Adamlar guzel tv yapiyo
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acerciyim 8 yıl
Attığım maile 4 gündür cevap yazmayan Samsung globali tebrik ederim. Onlar domine etsin bakalım.
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teramit 8 yıl
samsung olarak değil olaya kore olarak bakmak lazım sağlam bir ekonomik güç oldular.
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séquestre 8 yıl
Dominant agresif Samsung..
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