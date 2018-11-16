Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor

Bugün akıllı telefonlarda tema desteği yaygın özelliklerden birisi haline geldi. Pek çok arayüz platformu kullanıcılarına ücretli veya ücretsiz olarak farklı temalar sunuyor. Böylece büyük bir tema ekosistemi oluşmuş durumda. Samsung ise tema konusuna biraz farklı yaklaşıyor.

Yeni düzenleme

Kullanıcı sözleşmesinde yapılan yeni bir düzenlemeye göre Galaxy cihazlarında ücretsiz olarak sunulan temalarda kısıtlamaya gidiliyor. Android Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcılar ücretsiz temaları sadece 14 gün deneyimleyebilecek.

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14 gün dolmadan bir gün önce sistem kullanıcıları uyaracak ve 10 dakika öncesinde de standart temaya geçiş yapılacağına dair bilgilendirme uyarısı gelecek. Tam saatinde de telefon standart temaya geçiş yapacak. Bu esnada kullanıcıya benzer temalar önerilecek.

Samsung yetenekli tema tasarımcılarını finansal açıdan desteklemek için böyle bir yol izlediğini ifade ediyor. Ücretsiz temaların kısıtlanması ile kullanıcılar biraz daha ücretli temalara yönlendirilmiş olacak.

Samung’un Ocak ayından itibaren Android Pie güncellemesini sunmaya başlayacağı hatırlandığında en azından bir kaç ay daha temaları süresiz kullanma imkanı var diyebiliriz.