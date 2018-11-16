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Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor

Android Pie güncellemesi ile birlikte Samsung telefonlarında ücretsiz tema kullanımına kısıtlama getirilecek. Kullanıcılar ücretsiz temaları sadece 14 gün tutabilecekler.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün akıllı telefonlarda tema desteği yaygın özelliklerden birisi haline geldi. Pek çok arayüz platformu kullanıcılarına ücretli veya ücretsiz olarak farklı temalar sunuyor. Böylece büyük bir tema ekosistemi oluşmuş durumda. Samsung ise tema konusuna biraz farklı yaklaşıyor.

Yeni düzenleme

Kullanıcı sözleşmesinde yapılan yeni bir düzenlemeye göre Galaxy cihazlarında ücretsiz olarak sunulan temalarda kısıtlamaya gidiliyor. Android Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcılar ücretsiz temaları sadece 14 gün deneyimleyebilecek.

Ayrıca Bkz. "Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış"

14 gün dolmadan bir gün önce sistem kullanıcıları uyaracak ve 10 dakika öncesinde de standart temaya geçiş yapılacağına dair bilgilendirme uyarısı gelecek. Tam saatinde de telefon standart temaya geçiş yapacak. Bu esnada kullanıcıya benzer temalar önerilecek.

Samsung yetenekli tema tasarımcılarını finansal açıdan desteklemek için böyle bir yol izlediğini ifade ediyor. Ücretsiz temaların kısıtlanması ile kullanıcılar biraz daha ücretli temalara yönlendirilmiş olacak.

Samung’un Ocak ayından itibaren Android Pie güncellemesini sunmaya başlayacağı hatırlandığında en azından bir kaç ay daha temaları süresiz kullanma imkanı var diyebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-free-themes-Android-Pie-time-limit-restriction_id111043 Yorum Yaz
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Darknesia 6 ay en beğenilen
Samsung yine kendinden nefret ettirecek bir neden buldu...
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PAUL WALKER 6 ay
Samsung iphone ile yarisiyor.
Sacmalik konusunda
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volkmen 6 ay
Desenize samsung'u değiştirme vakti gelmiş
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dr20mouse 6 ay
Eee üzüm üzüme baka baka kararır. Kapitalizim bu çekiyor.
Gerçi applelarda tema desteği yok ama olsaydı böyle olurdu.
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Xtrud 6 ay
Sonra Huawei'ya pazarı kaptırıyoruz diye ağlıyorlar...
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OverClocK1ng 6 ay
Şirketlerin amacı karlarını arttırmaktır. Buraya kadar okey.
Fakat Samsung saçmalamış. Temayla uğraşacağına, yeni çıkartacağı telefonlarının batarya miliamperini yükseltsin. Bak nasıl satışlar ve gelirler katlanıyor. Ben şahsen telefonum 1 mm daha kalın ama bataryası daha yüksek olsun isterdim. Ayrıca S9 da da bir önceki nesilde olduğu gibi Quick Charge 2 var. Onu güncellesin. Diğerleri 40 Watt şarj vermeye başladı. Samsung ise o konuda geri kaldı...
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fhrstw 6 ay
Arkadaşlar amacım bilmişlik taslamak değil ama bu kadar büyük firmalar ister istemez daha fazla kural koyup muhafazakarlaşıp pazar paylarını korumak amacı ile agresif hamlelerde bulunuyorlar burada tüketiciye düşen gerekli tepkiyi ortaya koymaktır. Örnek almayın kardeşim android özgürlüktür apple stabilitedir iphone da stabilite androidte özgürlük diye bişey kalmadı mesela.
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K_Spartakus 6 ay
Zamzung özgürlüktür diyenleri bekliyoruz! Ayfoncu değilim ama ayfona herşeyi para para diyenler den cevap bekleniyor.
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earpods 6 ay
Swift Installer kurun gerisini boşverin siyah tema isteyenler için birebir.
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damn2u 6 ay
Miui ile her yeri özelleştirip nova launcher ile her ikonu tek tek değiştiriyorum. Samsung cidden çok sıkıcısın.
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Justs 6 ay
Zaten mağazadaki temalar mide bulandırıcı. Telefonun orijinal arayüzünden başka tema kullanmıyorum.
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koyunsavar 6 ay
Samsung salaklık yapıyor benim gibi 15 yıllık müşteriyi kaybetme aşamasına geldi.
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