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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung üçüncü çeyrekte 9.3 milyar dolar faaliyet karı bekliyor

5 yıl
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung üçüncü çeyrekte 9.3 milyar dolar faaliyet karı bekliyor

Eylül ayı sonunda sona erecek yılın üçüncü çeyreğinde rekor akıllı telefon satışı yapması beklenen Samsung, bu açıdan kar beklentilerini de yükseltmiş durumda.

Firma üçüncü çeyrek için faaliyet karı beklentisini 9.2-9.6 milyar dolar arasına konumlandırdığını açıkladı. Ancak net beklenti 9.3 milyar dolar düzeyinde. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 24, geçen çeyreğe göre de yüzde 5 artış yaşandığını gösteriyor.

Samsung bu rakamlarla analiz uzmanlarının ortak tahmini olan 8.8 milyar dolar sınırını da geçmiş olacak. Ancak firmanın gelirinin yüzde 66'sını oluşturan mobil cihaz bölümünde yüzde 3.5'lik bir düşüş olacağı öngörülüyor. Bu da firmanın Galaxy S4 satışlarında beklediği rakamların altında kaldığına işaret ediyor.

Samsung'un Galaxy Note 3 modeli de global olarak satışa çıktı ancak bu tablolara çok az bir satış rakamı yansıyabilecek. Asıl rakamlar 4. çeyrek tablolarında ortaya çıkacak. Samsung'un resmi çeyrek yıl sonuçlarını ise ay sonunda paylaşması bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2013/10/samsung-predicting-operating-profit-9-3-billion-q3.html Yorum Yaz
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batkent 5 yıl en beğenilen
samsung şuanda nokia'nın bir zamanlar yaşadığı en parlak dönemlerini yaşıyor.
Eğer parça kalitesi ve tasarımı değiştirip fiyat indirimine gitmezlerse gelecekleri pek parlak değil
samsung şuanda nokia'nın bir zamanlar yaşadığı en parlak dönemlerini yaşıyor.Eğer parça kalitesi ve tasarımı değiştirip fiyat indirimine gitmezlerse gelece...
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IceRulez 5 yıl
samsung ile stv iş birliğimi yaptı yoksa ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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LilTunechi 5 yıl
Kingdom of plastics
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Circassian81 5 yıl
Bunlarında devri biticek
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smart1978 5 yıl
250$ lik urunleri neymis maliyetler ile 2200 TL ye satarsa tabi kar elde eder ...
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yasinadin 5 yıl
enayi gibi gidip dandik versyonlu note 3 u alanlar oldugu surece samsung parasına para katmaya devam edecektir.
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teknoforum-bs 5 yıl
Samsung'un reklamına gösterilen özen bu kadar işte samsug. ://
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TearsForFears 5 yıl
Reklamda Samsug yaziyor ne o yeni markami xD
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batkent 5 yıl en beğenilen
samsung şuanda nokia'nın bir zamanlar yaşadığı en parlak dönemlerini yaşıyor.
Eğer parça kalitesi ve tasarımı değiştirip fiyat indirimine gitmezlerse gelecekleri pek parlak değil
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General. 5 yıl
Darphane mübarek
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gfbekir 5 yıl
Zenginin parası...
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seven44 5 yıl gfbekir
gfbekir

Zenginin parası...

bizler zengin ettik
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IceRulez 5 yıl
samsung ile stv iş birliğimi yaptı yoksa ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl IceRulez
IceRulez

samsung ile stv iş birliğimi yaptı yoksa ?



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