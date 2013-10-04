Samsung üçüncü çeyrekte 9.3 milyar dolar faaliyet karı bekliyor





Eylül ayı sonunda sona erecek yılın üçüncü çeyreğinde rekor akıllı telefon satışı yapması beklenen Samsung, bu açıdan kar beklentilerini de yükseltmiş durumda.





Firma üçüncü çeyrek için faaliyet karı beklentisini 9.2-9.6 milyar dolar arasına konumlandırdığını açıkladı. Ancak net beklenti 9.3 milyar dolar düzeyinde. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 24, geçen çeyreğe göre de yüzde 5 artış yaşandığını gösteriyor.





Samsung bu rakamlarla analiz uzmanlarının ortak tahmini olan 8.8 milyar dolar sınırını da geçmiş olacak. Ancak firmanın gelirinin yüzde 66'sını oluşturan mobil cihaz bölümünde yüzde 3.5'lik bir düşüş olacağı öngörülüyor. Bu da firmanın Galaxy S4 satışlarında beklediği rakamların altında kaldığına işaret ediyor.





Samsung'un Galaxy Note 3 modeli de global olarak satışa çıktı ancak bu tablolara çok az bir satış rakamı yansıyabilecek. Asıl rakamlar 4. çeyrek tablolarında ortaya çıkacak. Samsung'un resmi çeyrek yıl sonuçlarını ise ay sonunda paylaşması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/10/samsung-predicting-operating-profit-9-3-billion-q3.html