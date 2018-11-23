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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Flex olarak adlandırılacak

Wall Street Journal kaynaklı yeni habere göre Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği katlanabilir telefon Galaxy Flex olarak adlandıracak. Alternatif olarak Samsung Flex ismi de masada...
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya sürecek. Wall Street Journal cihazın "Samsung Galaxy Flex” olarak adlandırılacağını öne sürdü. Bununla birlikte Güney Koreli şirketin alternatif olarak "Samsung Flex" gibi daha basit bir ismi de "değerlendirdiği" gelen haberler arasında.
Ayrıca Bkz. "Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti"
Ancak, Samsung’un ürünlerinde Galaxy markasını kullanmayı tercih ettiği düşünüldüğünde, katlanabilir telefonun Samsung Galaxy Flex olarak lanse edilmesi daha muhtemel gibi görünüyor. Daha önceki söylentilerde 2019'da piyasaya sürülecek cihazın Galaxy F ya da Galaxy X olarak adlandırılacağı iddia edilmişti.

Katlanabilir telefonun prototipi gösterilmişti

Şirket kısa süre önce San Francisco'da düzenlediği geliştirici konferansında katlanabilir telefonunun bir prototipini sahneye çıkardı. Görebildiğimiz kadarı ile Galaxy Flex açık şekildeyken 7.3 inçlik bir tablet, katlandığında ise 4.6 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir cihaz olacak. Önümüzdeki haftalarda Samsung'un ilk katlanabilir telefonu hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.

https://www.wsj.com/articles/samsungs-top-secret-galaxy-s-phone-is-a-5g-monster-with-six-cameras-1542723747 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Bu fikir bendede vardi 10 senedir, yani Türkiyede üretebilirdi OLED le
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Mr. Jingles 5 ay
O kalınlık ne olacak? Daha büyük ekran olsun diye katlanınca 15 mm olacak telefonu cebinde kimse taşımaz.
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sistemli adam 5 ay
Kanatlanabilir okudum.
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nebulabado 5 ay
Ekran içine degil.
Dışına katlanmalı.
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Rachsuchtig 5 ay
Weird flex but ok
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sniper23 5 ay
Bu telefon tam olarak neye yarar bilemem ama iyi bir cüzdan bükücü olacağını biliyorum.
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