Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Flex olarak adlandırılacak

Samsung geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki yıl piyasaya sürecek. Wall Street Journal cihazın "Samsung Galaxy Flex” olarak adlandırılacağını öne sürdü. Bununla birlikte Güney Koreli şirketin alternatif olarak "Samsung Flex" gibi daha basit bir ismi de "değerlendirdiği" gelen haberler arasında.

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Ancak, Samsung’un ürünlerinde Galaxy markasını kullanmayı tercih ettiği düşünüldüğünde, katlanabilir telefonun Samsung Galaxy Flex olarak lanse edilmesi daha muhtemel gibi görünüyor. Daha önceki söylentilerde 2019'da piyasaya sürülecek cihazın Galaxy F ya da Galaxy X olarak adlandırılacağı iddia edilmişti.

Katlanabilir telefonun prototipi gösterilmişti

Şirket kısa süre önce San Francisco'da düzenlediği geliştirici konferansında katlanabilir telefonunun bir prototipini sahneye çıkardı. Görebildiğimiz kadarı ile Galaxy Flex açık şekildeyken 7.3 inçlik bir tablet, katlandığında ise 4.6 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir cihaz olacak. Önümüzdeki haftalarda Samsung'un ilk katlanabilir telefonu hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.

https://www.wsj.com/articles/samsungs-top-secret-galaxy-s-phone-is-a-5g-monster-with-six-cameras-1542723747