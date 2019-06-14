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Samsung'un yeni 64 megapiksellik kamera sensörü ilk olarak bir Redmi telefonda kullanılacak

Samsung'un yeni 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünün Galaxy Note 10'da kullanılması bekleniyordu. Ancak sensör ilk olarak Redmi markalı bir telefonda karşımıza çıkacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung kısa süre önce 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünü tanıtmıştı. Yeni sensörün Galaxy Note 10'da kullanılması bekleniyordu ancak şirketin böyle bir planının olmadğı ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa 64 megapiksel sensör ilk olarak Redmi markalı bir telefonda kullanılacak.
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Bununla birlikte yeni sensörle donatılmış ilk Samsung telefonun ise Galaxy A90 olabileceği söyleniyor. Cihazın 45 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı yönünde haberler de çıkmıştı. Öyle görünüyor ki Galaxy A90, kendisi ile birlikte birçok yeni özelliği de beraberinde getirecek.

Sensör seri üretime giriyor

Samsung'un yeni 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünün ilk kez kullanılacağı Redmi telefonla ilgili henüz hiçbir detay yok. Ancak yakında cihazla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Güney Koreli şirket bu yılın ikinci yarısında yeni kamera sensörünün seri üretimine başlayacak.

https://www.weibo.com/5673255066/Hyr1KjlwB?from=page_1005055673255066 Yorum Yaz
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darkaura 1 hf. en beğenilen
galaxy s ve note un imajini sarsmamak icin samsung yeni teknolojileri once a seri yada benzeri telefonlarda deniyor. mantikli bir strateji, herkez telefonda yenilik ister ama yenilik demek ayni zamanda sorunlari henuz cozulmemis sistem demektir. apple in bu kadar koseye sikisip yenilik yapamamasida ayni sebebden. iphone o kadar cok satis yapan o kadar buyuk bir pazar haline geldiki bir yenilikle bunu bozmayi goze alamiyorlar. bir steve jobs gibi insanlari kendine inandiran guclu bir lider olmadan buyuk yenilige cesaret etmek her ceo nun harci degil.
galaxy s ve note un imajini sarsmamak icin samsung yeni teknolojileri once a seri yada benzeri telefonlarda deniyor. mantikli bir strateji, herkez telefonda yen...
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interwap 6 gün
Redmi bi gerçek 64MP piyasaya sürer birde yazılımla boyutlandırılmış
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Sharparrow 1 hf.
İnsanlar yüksek çözünürlükten ziyade kapalı mekanlarda kaliteli çekim yapan telefonlar istiyorlar. Bugünkü telefonların en büyük problemi bu.. iç mekanda bu telefonda 64mp görüntü çsmurdan ibaret olacaktır kaldı ki ışığın yetersiz olduğu ortamlarda zaten çekemeyeceksinizdir büyük ihtimalle. Çözünürlüğü 4 pikseli birleştirerek 16mp yapacaktır yinede bu 4 pikseli ayırmaktansa hepsini aralarında boşluk kalmayacak şekilde tek ve büyük bir piksel yapsalar daha az ışık koşullarında daha iyi fotoğraf çeken bir sensör üretseler 64mp'lik bir sensördense bence çok daha çekici olacaktır
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darkaura 1 hf. en beğenilen
galaxy s ve note un imajini sarsmamak icin samsung yeni teknolojileri once a seri yada benzeri telefonlarda deniyor. mantikli bir strateji, herkez telefonda yenilik ister ama yenilik demek ayni zamanda sorunlari henuz cozulmemis sistem demektir. apple in bu kadar koseye sikisip yenilik yapamamasida ayni sebebden. iphone o kadar cok satis yapan o kadar buyuk bir pazar haline geldiki bir yenilikle bunu bozmayi goze alamiyorlar. bir steve jobs gibi insanlari kendine inandiran guclu bir lider olmadan buyuk yenilige cesaret etmek her ceo nun harci degil.
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brk6152 1 hf.
Fotoğraf boyutu çok artiyor
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