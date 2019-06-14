Samsung'un yeni 64 megapiksellik kamera sensörü ilk olarak bir Redmi telefonda kullanılacak

Samsung kısa süre önce 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünü tanıtmıştı. Yeni sensörün Galaxy Note 10'da kullanılması bekleniyordu ancak şirketin böyle bir planının olmadğı ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa 64 megapiksel sensör ilk olarak Redmi markalı bir telefonda kullanılacak.

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Bununla birlikte yeni sensörle donatılmış ilk Samsung telefonun ise Galaxy A90 olabileceği söyleniyor. Cihazın 45 W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı yönünde haberler de çıkmıştı. Öyle görünüyor ki Galaxy A90, kendisi ile birlikte birçok yeni özelliği de beraberinde getirecek.

Sensör seri üretime giriyor

Samsung'un yeni 64 megapiksel çözünürlüklü ISOCELL görüntü sensörünün ilk kez kullanılacağı Redmi telefonla ilgili henüz hiçbir detay yok. Ancak yakında cihazla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Güney Koreli şirket bu yılın ikinci yarısında yeni kamera sensörünün seri üretimine başlayacak.

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