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Samsung’un yeni Android Go telefonu hazır

Galaxy A2 Core adındaki yeni Android Go akıllı telefonun hazırlıklarını tamamlayan Samsung yakın zamanda piyasaya sürecek. Modelin teknik detayları haberimizde.
2 ay
2,5b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok düşük bir donanım ve bunu kaldırabilecek şekilde optimize edilmiş özel bir Android sürümü kullanan Android Go telefonlar giderek artıyor. Samsung üçüncü kez bir Android Go akıllı telefonu piyasaya sürüyor.

Galaxy A2 Core özellikleri

Samsung’un teknik destek sayfasında listelenmeye başlayan yeni Android Go telefonu Galaxy A2 Core adını taşıyor. Bilindiği üzere Samsung artık Core isimlendirmesini Android Go telefonları için kullanmaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Samsung Notebook 9 Pro satışa çıkıyor"

Galaxy A2 Core tasarım açısından biraz geriye gidiyor ve önceki Samsung modellerinden hatırladığımız kalın çerçeveleri geri getiriyor. Hoparlör ise kameranın altına yerleşiyor. Gövde ise polikarbonat alaşımlı.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM yer alıyor. Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. İlk etapta Afrika ve Asya pazarı için piyasaya çıkacak modelin tanıtım tarihi olarak 22 Mart işaret ediliyor. Ülkemizde de 899TL seviyesinden Galaxy J4 Core modelini bulmak mümkündü.

 

https://www.sammobile.com/2019/03/15/samsung-android-go-galaxy-a2-core-render/ Yorum Yaz
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maxmania 2 ay
internete girmeyecekse 1 gb ancak kurtarır. artık tarayıcı neredeyse tek başına 1 gb ram kullanıyor. şu android go ram sınırını 2 gb yapmaları şart.
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intel7mix 2 ay
Stock android değil ve 1 gb ram ne kadar iyi anlatamam. 1 sene demeden çöp olur bu.
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mert1907 2 ay
Hayır teknik özellik olarak düşük tuttun tamam da bari görünüm olarak modern olsaydı.
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ShadowWyvern 2 ay
ekran gövde oranı yüksek olsa alınası telefonda şimdi eski telefonlardan bir farkı kalmamış ki donanım aynı pil düşük eee sadece güncel android sürümü olduğu için mi alınacak?
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K E N 2 ay
2015 yılında mıyız bu tasarım ne böyle?
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hamza5806 2 ay
Tipe bak cay demle uzun zamandir gördüğüm en tipsiz telefon
Ayrica kendi arayüzünü koyacakmis gecmis olsun 1 gb ram +zamzung yazilimi ile mesaj cekerken kasar o telefon
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