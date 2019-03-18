Samsung’un yeni Android Go telefonu hazır

Çok düşük bir donanım ve bunu kaldırabilecek şekilde optimize edilmiş özel bir Android sürümü kullanan Android Go telefonlar giderek artıyor. Samsung üçüncü kez bir Android Go akıllı telefonu piyasaya sürüyor.

Galaxy A2 Core özellikleri

Samsung’un teknik destek sayfasında listelenmeye başlayan yeni Android Go telefonu Galaxy A2 Core adını taşıyor. Bilindiği üzere Samsung artık Core isimlendirmesini Android Go telefonları için kullanmaya başladı.

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Galaxy A2 Core tasarım açısından biraz geriye gidiyor ve önceki Samsung modellerinden hatırladığımız kalın çerçeveleri geri getiriyor. Hoparlör ise kameranın altına yerleşiyor. Gövde ise polikarbonat alaşımlı.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM yer alıyor. Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. İlk etapta Afrika ve Asya pazarı için piyasaya çıkacak modelin tanıtım tarihi olarak 22 Mart işaret ediliyor. Ülkemizde de 899TL seviyesinden Galaxy J4 Core modelini bulmak mümkündü.