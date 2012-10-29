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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ve Boeing'den teknolojik ortaklık

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği ve yonga alanında lider firmalardan olan Samsung ile, havacılık sektöründe diğer bir lider firma olan Boeing, teknolojik ortaklık anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Ortaklık ile birlikte uçak içi eğlence ve iletişim teknolojileri ile fabrika verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Ortaklık kapsamında Samsung ve Boeing, yolcu eğlence hizmetlerinde ve kara-hava iletişiminde daha geniş imkanları daha az güç harcayarak sunan ileri görüntüleme ve kablosuz ağ teknolojilerine odaklanacak. Ayrıca Samsung'un şimdiki ve gelecekte geliştireceği mobil cihazları, diğer bilişim teknolojileri ürünleri ve çözümleri vasıtasıyla çalışanların üretkenliği ve kurumsal mobilite de artırılmaya çalışılacak.

İşbirliğini Boeing adına Boeing Research & Technology merkezi araştırma ve teknoloji kuruluşu yönetecek.

Boeing Commercial Airplanes Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Larry Schneider, uçak içi iletişim ve ağ sisteminin yolcular açısından çok önemli olduğunu, yer ile irtibat halinde kalınmasının da hayati öneme sahip olduğunu, Samsung ile yapılan işbirliği ile bu alanlarda bilimsel olarak ilerlemeyi sağlayacak yenilikçi teknolojilere kapı açılacağını belirtti.

Samsung Electronics İş Çözümleri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bumcoo Cho, her gün milyonlarca yolcu ve çalışanın yolculuk ettiği havacılık sektörünün iş dünyasının en karmaşık ve gelişmiş alanlarından birisi olduğunu, Samsung'un multimedya ve bilişim teknolojilerindeki uzmanlığını havacılık sektörünün hizmetine sunarak daha zengin ve daha tatmin edici bir iletişim deneyimi sağlayacaklarını, Boeing ile birlikte çalışacak olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. 

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engurlu 6 yıl en beğenilen
Gecen sene bi arkadas tum teknolojik alanlarda ios yuklu cihazlarin hakimiyet kuracagiyla ilgili benimle iddialasmisti..

Onu onu buraya istiyorum onu
Gecen sene bi arkadas tum teknolojik alanlarda ios yuklu cihazlarin hakimiyet kuracagiyla ilgili benimle iddialasmisti..Onu onu buraya istiyorum on...
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burak_5866 6 yıl
beyler galaxy s4, 5" ekran, exynos 5 2.0 ghz işlemci ile 2013 ün ilk aylarında gelecekmiş duyurulur.
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lukolde 6 yıl burak_5866
burak_5866
beyler galaxy s4, 5" ekran, exynos 5 2.0 ghz işlemci ile 2013 ün ilk aylarında gelecekmiş duyurulur.

Nerde gördün
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Zuko 6 yıl
Burada antlaşmalar var ama. Apple cihazlarında ise antlaşma olmadan benimseyerek kullanıyor firmalar direkt, gerçekten ilginç.
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engurlu 6 yıl en beğenilen
Gecen sene bi arkadas tum teknolojik alanlarda ios yuklu cihazlarin hakimiyet kuracagiyla ilgili benimle iddialasmisti..

Onu onu buraya istiyorum onu
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