Samsung ve McAfee arasında dev işbirliği

Kişisel verilerin güvenliği son dönemde en çok tedirginlik yaratan konulardan. Üreticiler elektronik cihazlarını korumak için artık uzmanlarla işbirliği yapıyor. Bunlardan birisi olan Samsung; telefon, televizyon ve bilgisayarlarını korumak için McAfee ile anlaştı.

McAfee tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Samsung’un akıllı televizyon, kişisel bilgisayar ve Galaxy S8 model akıllı telefonlarda McAfee çözümleri ön yüklü olarak gelecek. McAfee’nin internete bağlı cihazlar için geliştirdiği güvenlik vizyonu, yeni dönemde Samsung ürünlerini daha korunaklı hale getirecek.

Güvenlik ve kolaylık bir arada sunulacak

Kısa bir süre önce yapılan McAfee anketine göre, tüketicilerin yaklaşık yüzde 44'ü kişisel finansal bilgilerinin çalınması konusunda endişe duyarken, yüzde 38'i kimlik hırsızlığı konusunda endişeli. Bu ve benzeri tüketici korkuları, sahip olunan tüm cihazlarda sağlam güvenlik gereksiniminin önemini vurguluyor. McAfee koruması, kullanıcıların sahip olduğu birden fazla bağlı cihazda bunun gibi artan endişeleri gideriyor.

Samsung marka kişisel bilgisayarlarda 2017 başından beri önden yüklenmiş biçimde bulunan McAfee’nin LiveSafe güvenlik ürünü, 60 günlük ücretsiz deneme sonrasında, oldukça cazip bir teklifle Samsung kullanıcılarına sunulacak.

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Samsung marka akıllı televizyonlarda anti-malware teknolojisi için McAfee Security kullanılacak. Şimdilik ABD’deki Samsung Smart TV müşterileri için mevcut olacak bu uygulama, önümüzdeki aylarda diğer ülkelere doğru genişletilecek.

Bu yılın en iddialı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy S8 de McAfee’nin benzersiz koruması altında olacak. Galaxy S8'de Nisan başından itibaren ön yüklü olarak bulunan McAfee VirusScan, ajan uygulamalara ve yasadışı dinlemelere karşı uçtan uca çözüm sunuyor. McAfee’nin bu mobil koruması, Galaxy S8 dışında Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge ve Galaxy Note 5 modelleri için de sunulacak. Bu cihazlar için de ek bir satın alma gerekmeyecek.