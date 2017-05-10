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Samsung ve McAfee arasında dev işbirliği

Dünyanın en önemli tüketici elektroniği üreticilerinden birisi olan Samsung, cihazlarını korumak dünyanın önde gelen güvenlik yazılımları üreticisi McAfee ile iş birliğini geliştirdi.
2 yıl
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13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişisel verilerin güvenliği son dönemde en çok tedirginlik yaratan konulardan. Üreticiler elektronik cihazlarını korumak için artık uzmanlarla işbirliği yapıyor. Bunlardan birisi olan Samsung; telefon, televizyon ve bilgisayarlarını korumak için McAfee ile anlaştı.

McAfee tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Samsung’un akıllı televizyon, kişisel bilgisayar ve Galaxy S8 model akıllı telefonlarda McAfee çözümleri ön yüklü olarak gelecek. McAfee’nin internete bağlı cihazlar için geliştirdiği güvenlik vizyonu, yeni dönemde Samsung ürünlerini daha korunaklı hale getirecek.

Güvenlik ve kolaylık bir arada sunulacak

Kısa bir süre önce yapılan McAfee anketine göre, tüketicilerin yaklaşık yüzde 44'ü kişisel finansal bilgilerinin çalınması konusunda endişe duyarken, yüzde 38'i kimlik hırsızlığı konusunda endişeli. Bu ve benzeri tüketici korkuları, sahip olunan tüm cihazlarda sağlam güvenlik gereksiniminin önemini vurguluyor. McAfee koruması, kullanıcıların sahip olduğu birden fazla bağlı cihazda bunun gibi artan endişeleri gideriyor.

Samsung marka kişisel bilgisayarlarda 2017 başından beri önden yüklenmiş biçimde bulunan McAfee’nin LiveSafe güvenlik ürünü, 60 günlük ücretsiz deneme sonrasında, oldukça cazip bir teklifle Samsung kullanıcılarına sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Quick Charge 4.0, yılın ikinci yarısına yetişiyor"

Samsung marka akıllı televizyonlarda anti-malware teknolojisi için McAfee Security kullanılacak. Şimdilik ABD’deki Samsung Smart TV müşterileri için mevcut olacak bu uygulama, önümüzdeki aylarda diğer ülkelere doğru genişletilecek.

Bu yılın en iddialı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy S8 de McAfee’nin benzersiz koruması altında olacak. Galaxy S8'de Nisan başından itibaren ön yüklü olarak bulunan McAfee VirusScan, ajan uygulamalara ve yasadışı dinlemelere karşı uçtan uca çözüm sunuyor. McAfee’nin bu mobil koruması, Galaxy S8 dışında Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge ve Galaxy Note 5 modelleri için de sunulacak. Bu cihazlar için de ek bir satın alma gerekmeyecek.

 

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Ussuz 2 yıl
Silinemiyor ise samsung telefon tercih etmeme sebebi olur
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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Gelmesi güzel olur fakat silinebilmesi de lazım.
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awaqado 2 yıl
15 gunde bir cıkan suruculer haftada bir cıkacak anlaşılan...
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Hatta 2 yıl
Samsung güvenlik için at hırsızıyla mı anlaşmış
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erdem552 2 yıl
Yada ortaklaşa veri hırsızlığı... Güvenlik kelimesi geçen yerde bit yeniği aramaya başladım artık nedense...
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Mesudum 2 yıl
Şimdi soru şu: Ben para verip McAfee koruması aldım. Notebook, Netbook, telefon (S6 ve iPhone6), iPad mini tablet komple koruması sağlanıyor. Samsung anlaşması sayesinde bana yıllık güncellemelerde ve abonelik yenilemede fiyat avantajı sağlanabilecek m?
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Mesudum 2 yıl
Özellikle televizyonlardaki casusluk dinlemeleri skandalı sonrasında güven tazelemek açısından doğru bir adım olmuş. Yeni bir skandal ortaya çıkarılırsa, varsa demiyorum, ortaya çıkarılırsa, sadece Samsung değil McAfee de bu olaydan zarar görür.
.
Olaya sadece telefon güvenliği açısından bakan arkadaşlar daha dikkatli baksınlar. İşin bütün Samsung cihazları ilgilendiren boyutu var: Telefon, tablet, TV, bilgisayar, otomobil...
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kadirirdem 2 yıl en beğenilen
Gelmesi güzel olur fakat silinebilmesi de lazım.
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Bgrn7 2 yıl kadirirdem
Uygulama olarak değil ayarların içerisine gömülü bir özellik olarak geliyor ayrıca zaten devre dışı olarak geliyor.
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Ussuz 2 yıl
Silinemiyor ise samsung telefon tercih etmeme sebebi olur
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dr20mouse 2 yıl
S7'de intel security cihaz bakımında mevcut zaten ek olarak ne getirecekler?
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interwap 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

S7'de intel security cihaz bakımında mevcut zaten ek olarak ne getirecekler?

Uygulamanın ilk ve son ismi McAfee, bir önceki ismi Intel diyebiliriz. Yani aslında sendeki de McAfee
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catlion 2 yıl
s7 var şuan bu özellik. yeni geldi
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