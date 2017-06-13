Samsung ve Qualcomm ortaklığı sona erebilir

İki nesildir Snapdragon amiral gemi yonga setlerinin dökümü için Samsung ile sıkı bir işbirliğine giden Qualcomm, gelecek yıldan itibaren bu ortaklığı sona erdirebilir. Firmanın hedefinde Tayvanlı TSMC dökümcüsü var.

Büyük ortaklık bitiyor mu?



Hatırlanacağı üzere Snapdragon 810 yonga setinde oldukça başı ağrıyan Qualcomm, radikal bir karar alarak sonraki yonga setinde TSMC’den vazgeçerek Samsung’a yönelmişti. Snapdragon 820 yonga seti, Snapdragon 821 yonga seti ve bu yıl Snapdragon 835 yonga seti Samsung işbirliği ile üretildi. Bununla birlikte bu birliktelik de uzun ömürlü olmadı.

Sektörden gelen bilgilere göre 7nm süreci ile birlikte Qualcomm eski ortağı TSMC’ye geri dönmek istiyor. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte TSMC’nin 7nm sürecinde rakiplerinden daha fazla üretim verimliliği elde etmesi bu kararda etkili olmuş olabilir. Samsung ve GlobalFoundries de 7nm sürecinde testlere başladılar ancak kaynaklar TSMC’nin biraz adım daha ileride olduğunu dile getiriyor.

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Qualcomm’un gelecek yıl Snapdragon 845 yonga setinde de 10nm süreci için Samsung ile işbirliği yapacağı dile getiriliyordu. Bu bakımdan en erken 2018 yılı sonlarında yeni süreç için TSMC ile çalışmalar başlayacaktır.

A10 yonga seti ile birlikte Apple’ın döküm ortağı statüsünü tamamen kaybeden Samsung, böylece bir devi daha kaybetmiş olacak. Elbette firmanın kendi Exynos yonga setleri yıllık 100 milyondan fazla üretiliyor ancak üçüncü taraf müşterilerin kaybedilmesi gelir anlamında da sektörde pazarın TSMC’ye kalması anlamına geliyor.