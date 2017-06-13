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Samsung ve Qualcomm ortaklığı sona erebilir

Qualcomm eski ortağı TSMC’ye geri dönmek istiyor. A10 yonga seti ile birlikte Apple’ın döküm ortağı statüsünü tamamen kaybeden Samsung, böylece bir dev ortağını daha kaybetmiş olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İki nesildir Snapdragon amiral gemi yonga setlerinin dökümü için Samsung ile sıkı bir işbirliğine giden Qualcomm, gelecek yıldan itibaren bu ortaklığı sona erdirebilir. Firmanın hedefinde Tayvanlı TSMC dökümcüsü var.

Samsung ve Qualcomm ortaklığı sona erebilir

Büyük ortaklık bitiyor mu?
 

Hatırlanacağı üzere Snapdragon 810 yonga setinde oldukça başı ağrıyan Qualcomm, radikal bir karar alarak sonraki yonga setinde TSMC’den vazgeçerek Samsung’a yönelmişti. Snapdragon 820 yonga seti, Snapdragon 821 yonga seti ve bu yıl Snapdragon 835 yonga seti Samsung işbirliği ile üretildi. Bununla birlikte bu birliktelik de uzun ömürlü olmadı.

Sektörden gelen bilgilere göre 7nm süreci ile birlikte Qualcomm eski ortağı TSMC’ye geri dönmek istiyor. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte TSMC’nin 7nm sürecinde rakiplerinden daha fazla üretim verimliliği elde etmesi bu kararda etkili olmuş olabilir. Samsung ve GlobalFoundries de 7nm sürecinde testlere başladılar ancak kaynaklar TSMC’nin biraz adım daha ileride olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan oyunculara ultra geniş QLED kavisli monitör"

Qualcomm’un gelecek yıl Snapdragon 845 yonga setinde de 10nm süreci için Samsung ile işbirliği yapacağı dile getiriliyordu. Bu bakımdan en erken 2018 yılı sonlarında yeni süreç için TSMC ile çalışmalar başlayacaktır.

A10 yonga seti ile birlikte Apple’ın döküm ortağı statüsünü tamamen kaybeden Samsung, böylece bir devi daha kaybetmiş olacak. Elbette firmanın kendi Exynos yonga setleri yıllık 100 milyondan fazla üretiliyor ancak üçüncü taraf müşterilerin kaybedilmesi gelir anlamında da sektörde pazarın TSMC’ye kalması anlamına geliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Report-Qualcomm-will-drop-Samsung-and-partner-with-TSMC-on-7nm-chips_id94929 Yorum Yaz
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myhotyro 2 yıl en beğenilen reshthesucker
reshthesucker

myhotyro

Yongayı kimin döktüğünden, dökeceğinden bize ne. Yongaları papua yeni ginede dökseler, aldığımız telefonları alma kararımıza bir etkisi mi olacak.

Olurda birgün Qualcomm TSMC ile anlaşır, o zaman haber değeri vardır haber yazarsınız da. Bunun ihtimalinin haberini yapmak için artık ne denir bilemiyorum.

valla garip. telefon haberi çıkar burası donanım sitesi derler. donanım haberi çıkar bize ne telefon göster bize derler. vallahi ilginç. insanların ağzından konuşmayı seviyor olabilirsin ama ben yarı-iletken sektörüyle ilgileniyorum. hele hele son aylarda en ilgi çekici sektörün de kapa tabirler işlemci-gpu-sensör yarı iletken sektörü olduğunu düşünüyorum. windows 10 on arm, nvidia amd intel'in çıkardığı ürünler, softbank'in hamleleri, samsung'un kendi gpu'sunu geliştirmesi şu bu yığınla şey. yarı iletken sektörü bir eşiğe yaklaşıyor diye düşünüyorum. bu noktada da yarı iletken benim ilgimi çekiyor. eminim başka da yığınla insan vardır. bize ne değil bana ne demen gerekiyor yani.

Haklısınız, ortada bir haber olsa bence de yayınlansın. Sonuçta işlemci dökümü donanım ve teknoloji konusudur.

Ama burada işler söyle yürümüyor:

Bugün: Samsung ve Qualcomm ortaklığı sona erebilir.
Yarın: Samsung ve Qualcomm ortaklığı 10 yıl sürebilir.
Ertesi gün: Samsung ve Qualcomm ortaklığı bu yıl biterbilir de, 100 yıl bitmeyebilir de.
Sonraki gün: Apple yongalarını Samsung dökebilir.
Daha sonraki gün: Apple yongalarını TSMC dökebilir.
Daha daha sonraki gün: Apple yongalarını TSMC de dökebilir, Samsung da dökebilir.
...

Muhtemelen editörler haber(imsi) başına prim alıyorlar.
reshthesuckermyhotyroYongayı kimin döktüğünden, dökeceğinden bize ne. Yongaları papua yeni ginede dökseler, ...
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kadirirdem 2 yıl
Ben Quallcomm'un yerinde olsam bir tane Yonga seti firmasını satın alır kendim geliştiririm ve yaparım daha mantıklı bence.
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odeon99 2 yıl
Samsung

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Guest-1E8273177 2 yıl
'''Samsung ve GlobalFoundries de 7nm sürecinde testlere başladılar ancak kaynaklar TSMC’nin biraz adım daha ileride olduğunu dile getiriyor.'''
Demek ki neymiş; teknolojinin yanında biraz da türkçe yazım kurallarını da bilmek gerekiyormuş. DonanımHaber otur, türkçe sıfır ! Seneye tekrar ediyorsun !
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myhotyro 2 yıl Guest-1E8273177
serpopin

'''Samsung ve GlobalFoundries de 7nm sürecinde testlere başladılar ancak kaynaklar TSMC’nin biraz adım daha ileride olduğunu dile getiriyor.'''



Demek ki neymiş; teknolojinin yanında biraz da türkçe yazım kurallarını da bilmek gerekiyormuş. DonanımHaber otur, türkçe sıfır ! Seneye tekrar ediyorsun !

Haklısın, haklısın da "türkçe" yazılmaz, Türkçe yazılır. En azından dilbilgisi öğretirken dikkat ediverin.
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smart1978 2 yıl
Samsung Snapdragon 835 once kendisine rakiplerine de kasitli gec tedarik ettirerek bircok firmanin amiral cihazi bahar doneminde Snapdragon 821 ile cikti !
Samsung resmen dayatmaktadir!
Samsung a oh olsun . Utan Samsung !
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reshthesucker 2 yıl smart1978
smart1978

Samsung Snapdragon 835 once kendisine rakiplerine de kasitli gec tedarik ettirerek bircok firmanin amiral cihazi bahar doneminde Snapdragon 821 ile cikti !


Samsung resmen dayatmaktadir!


Samsung a oh olsun . Utan Samsung !

o olay o kadar basit değil. ya da anlaşma. samsung da exynos'ları satamadı bi yandan quallcomm yüzünden. quallcomm'a da oh olsun mu? bana kalsa quallcomm 835'i her firmaya aynı anda erseydi ve samsung da exynos satabilseydi. patentler karlar şunlar bunlar böyle bir anlaşmaya sürükledi. yani oh olsun moh olsun aşırı gereksiz.
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ERIKCI 2 yıl smart1978
smart1978

Samsung Snapdragon 835 once kendisine rakiplerine de kasitli gec tedarik ettirerek bircok firmanin amiral cihazi bahar doneminde Snapdragon 821 ile cikti !


Samsung resmen dayatmaktadir!


Samsung a oh olsun . Utan Samsung !

hayır sadece lg g6 s821 platfrmunu kullanıyor

samsung s835/exynos
htc s835
sony s835
huawei kirin
apple a10
oneplus 5 s835
hani 2017'de s821 ile çıkan ikinci amiral gemi modeli?
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ahmet1905_47 2 yıl
samsung ilk ben kullanıcamkafasıda oldugu için diğer üreticilerin önünü kapatıyordu ayrıca gelir olarak da avantaj kaybedecei için haber deeri olan bir gelişme. işlemci telefon tercihindeki en güçlü tercihlerden biri
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ezimuse 2 yıl
İlk seriler genelde sorunlu olur hep. Qualcomm yanlış ata oynuyor :D
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Mr. Jingles 2 yıl ezimuse
A9 serisinde tam tersi oldu. TSMC'nin 16 nm işlemcisi Samsung'un 14 nm işlemcisinden daha verimli çalışıyordu. Hatta Apple bu yüzden A10'un üretimini tamamen TSMC'ye vermişti.
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myhotyro 2 yıl
Yongayı kimin döktüğünden, dökeceğinden bize ne. Yongaları papua yeni ginede dökseler, aldığımız telefonları alma kararımıza bir etkisi mi olacak.
Olurda birgün Qualcomm TSMC ile anlaşır, o zaman haber değeri vardır haber yazarsınız da. Bunun ihtimalinin haberini yapmak için artık ne denir bilemiyorum.
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reshthesucker 2 yıl myhotyro
myhotyro

Yongayı kimin döktüğünden, dökeceğinden bize ne. Yongaları papua yeni ginede dökseler, aldığımız telefonları alma kararımıza bir etkisi mi olacak.

Olurda birgün Qualcomm TSMC ile anlaşır, o zaman haber değeri vardır haber yazarsınız da. Bunun ihtimalinin haberini yapmak için artık ne denir bilemiyorum.

valla garip. telefon haberi çıkar burası donanım sitesi derler. donanım haberi çıkar bize ne telefon göster bize derler. vallahi ilginç. insanların ağzından konuşmayı seviyor olabilirsin ama ben yarı-iletken sektörüyle ilgileniyorum. hele hele son aylarda en ilgi çekici sektörün de kapa tabirler işlemci-gpu-sensör yarı iletken sektörü olduğunu düşünüyorum. windows 10 on arm, nvidia amd intel'in çıkardığı ürünler, softbank'in hamleleri, samsung'un kendi gpu'sunu geliştirmesi şu bu yığınla şey. yarı iletken sektörü bir eşiğe yaklaşıyor diye düşünüyorum. bu noktada da yarı iletken benim ilgimi çekiyor. eminim başka da yığınla insan vardır. bize ne değil bana ne demen gerekiyor yani.
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