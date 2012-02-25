Samsung ve Visa ortaklığı 2012 olimpiyatlarının resmi mobil ödeme kanalı olacak

Bu yıl yapılacak Londra 2012 Olimpiyatları teknolojik açıdan da pek çok ilke imza atacak. Olimpiyat müsabakaları 3D olarak yayınlanacakken, bazı müsabakalar da 4K çözünürlükte izleyicilere ulaşacak. Olimpiyatı ve sonrasındaki engelli olimpiyatını yerinde izlemeye gelecek binlerce kişi hesaba katıldığında ödeme sistemleri konusunda da büyük bir pazar ortaya çıkmış durumda.

Samsung ve Visa firmaları, olimpiyatların resmi mobil ödeme kanalı olma konusunda ortaklık yaptıklarını resmi olarak duyurdu. NFC tabanlı bir ödeme sistemini kullanacak kanal, Samsung'un mobil uygulamasında kendisine yer bulacak. Visa ise temassız ödeme payWave teknolojisi ile Samsung'a destek verecek.

Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarında Visa ve Samsung kendi standlarında bu teknolojiyi tanıtacaklar.

Ödeme yapmak için müşterilerin payWave uyumlu PoS makinesine mobil uygulama yüklü cihazlarını yaklaştırmaları yeterli olacak. 15 pound (~33TL) ve üzeri harcamalar için şifre girişi zorunlu olacak. Uygulama üzerinden harcama bilgisi ve mevcut bakiye takip edilebilecek. Visa standart kredi kartlarında sunduğu tüm üstün güvenlik yöntemlerini mobil ödeme sisteminde de sunacak.

Visa yıllardır sponsoru olduğu normal ve engelli olimpiyatlarının gerçekleştirileceği alana 3000'den fazla mobil ödeme noktası yerleştirmiş durumda.