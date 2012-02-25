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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ve Visa ortaklığı 2012 olimpiyatlarının resmi mobil ödeme kanalı olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl yapılacak Londra 2012 Olimpiyatları teknolojik açıdan da pek çok ilke imza atacak. Olimpiyat müsabakaları 3D olarak yayınlanacakken, bazı müsabakalar da 4K çözünürlükte izleyicilere ulaşacak. Olimpiyatı ve sonrasındaki engelli olimpiyatını yerinde izlemeye gelecek binlerce kişi hesaba katıldığında ödeme sistemleri konusunda da büyük bir pazar ortaya çıkmış durumda.
Samsung ve Visa firmaları, olimpiyatların resmi mobil ödeme kanalı olma konusunda ortaklık yaptıklarını resmi olarak duyurdu. NFC tabanlı bir ödeme sistemini kullanacak kanal, Samsung'un mobil uygulamasında kendisine yer bulacak. Visa ise temassız ödeme payWave teknolojisi ile Samsung'a destek verecek.
Haftaya başlayacak MWC 2012 fuarında Visa ve Samsung kendi standlarında bu teknolojiyi tanıtacaklar.
Ödeme yapmak için müşterilerin payWave uyumlu PoS makinesine mobil uygulama yüklü cihazlarını yaklaştırmaları yeterli olacak. 15 pound (~33TL) ve üzeri harcamalar için şifre girişi zorunlu olacak. Uygulama üzerinden harcama bilgisi ve mevcut bakiye takip edilebilecek. Visa standart kredi kartlarında sunduğu tüm üstün güvenlik yöntemlerini mobil ödeme sisteminde de sunacak.
Visa yıllardır sponsoru olduğu normal ve engelli olimpiyatlarının gerçekleştirileceği alana 3000'den fazla mobil ödeme noktası yerleştirmiş durumda.

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rx7enes 7 yıl
isyankar_emre
3000 den fazla ha vaybe 3000x33=99000 eder tabi bu en az sayı ve mobiller için.:)Teknoloji bu ve bunun gibi alanlarda işe yaraması çok güzel doğrusu yapılacak olan işlemleri azaltıp büyük bir yükden kurtarıyo firmaları..Ama herzaman söylediğim gibi teknoloji aynı zamanda tembelliğide arttırır. :/

:) yani tembel olmak için çok çalışmak lazım
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E_Aydin35 7 yıl
3000 den fazla ha vaybe 3000x33=99000 eder tabi bu en az sayı ve mobiller için.:)
Teknoloji bu ve bunun gibi alanlarda işe yaraması çok güzel doğrusu yapılacak olan işlemleri azaltıp büyük bir yükden kurtarıyo firmaları..Ama herzaman söylediğim gibi teknoloji aynı zamanda tembelliğide arttırır. :/
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