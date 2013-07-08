Samsung ve Intel, Tizen çalışmalarının devam ettiğini tekrarladı





Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo rafa kalkınca, Nokia'nın yerini Samsung alarak Tizen adıyla projeyi devam ettirmeye başlamıştı. Samsung yıl içerisinde Tizen akıllı telefonları piyasaya süreceğini belirtse de bu projenin de rafa kalktığına dair iddialar gündeme gelmişti.





Projenin iki büyük oyuncusu çalışmalar ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Intel, Tizen projesindeki desteklerinin devam ettiğini, Tizen'in mobil platformlarda bir kere yaz-tüm cihazlarda çalıştır felsefesini sağlayacak benzersiz bir role sahip olduğunu ve Tizen Birliği olarak geniş bir üretici desteği sağladığını belirtti.





Intel, platformun 2.2 sürümüne ulaşarak önemli bir adımı geride bıraktığını sözlerine ekledi.Samsung ise Tizen Birliği ile birlikte proje üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ettiğini açıkladı.





Projenin en büyük iki ortağından teyit gelmesi, iddialardaki gibi bir iptal sürecinin olmadığını göstermiş oldu. Ancak ilk cihazlar ile ilgili halen kafalardaki soru işaretleri kaybolmuş değil.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-and-Intel-reconfirm-their-dedication-to-Tizen-OS_id45009