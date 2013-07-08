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Samsung ve Intel, Tizen çalışmalarının devam ettiğini tekrarladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ve Intel, Tizen çalışmalarının devam ettiğini tekrarladı

Nokia ve Intel'in açık kaynak mobil işletim sistemi projesi MeeGo rafa kalkınca, Nokia'nın yerini Samsung alarak Tizen adıyla projeyi devam ettirmeye başlamıştı. Samsung yıl içerisinde Tizen akıllı telefonları piyasaya süreceğini belirtse de bu projenin de rafa kalktığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Projenin iki büyük oyuncusu çalışmalar ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Intel, Tizen projesindeki desteklerinin devam ettiğini, Tizen'in mobil platformlarda bir kere yaz-tüm cihazlarda çalıştır felsefesini sağlayacak benzersiz bir role sahip olduğunu ve Tizen Birliği olarak geniş bir üretici desteği sağladığını belirtti. 

Intel, platformun 2.2 sürümüne ulaşarak önemli bir adımı geride bıraktığını sözlerine ekledi.Samsung ise Tizen Birliği ile birlikte proje üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ettiğini açıkladı. 

Projenin en büyük iki ortağından teyit gelmesi, iddialardaki gibi bir iptal sürecinin olmadığını göstermiş oldu. Ancak ilk cihazlar ile ilgili halen kafalardaki soru işaretleri kaybolmuş değil.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-and-Intel-reconfirm-their-dedication-to-Tizen-OS_id45009 Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl en beğenilen DaRKFoRCeS
masculine
bir bada muhabbetidir almış başını gidiyor.bir şeyi alırken araştırmadan alınca böyle oluyor.2000 li yıllarda internet yaygınlaştı.ben bile arkadaşımdan telefonu almadan önce araştırıyorum.samsungu savunduğumdan değil ama bu bada muhabbeti sıktı yani ne zaman tizen konusu açılsın bada muhabbeti geçiyor.artık bunlar geçmişte kaldı.birde telefonu alırken kimse kimseye zorla satmıyor bilip bilmeden alırsan olacağı bu.

Sen neden rahatsız oluyosun arkadaşım sana dokunan bişeymi var burda. Tabiki geçicek adamlar düzgün sürüm çıkarmadan öylece bırakıyorlar telefonları. Adam gibi sürüm versin sonra Tizen'mi yapıcak ne hali varsa görsün. Araştırıp aldık Wave forumuna girersen yazılanları görürsün orda herkez olumlu şeylerden bahsediyordu geleceği var bada'nın deniyordu. Bunun hesabını sana mı vericez.
masculinebir bada muhabbetidir almış başını gidiyor.bir şeyi alırken araştırmadan alınca böyle oluyor.2000 li yıllarda internet yaygınlaştı...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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mert1907 6 yıl umut_baris
umut_baris
mert1907


masculine

bir bada muhabbetidir almış başını gidiyor.bir şeyi alırken araştırmadan alınca böyle oluyor.2000 li yıllarda internet yaygınlaştı.ben bile arkadaşımdan telefonu almadan önce araştırıyorum.samsungu savunduğumdan değil ama bu bada muhabbeti sıktı yani ne zaman tizen konusu açılsın bada muhabbeti geçiyor.artık bunlar geçmişte kaldı.birde telefonu alırken kimse kimseye zorla satmıyor bilip bilmeden alırsan olacağı bu.

Sen neden rahatsız oluyosun arkadaşım sana dokunan bişeymi var burda. Tabiki geçicek adamlar düzgün sürüm çıkarmadan öylece bırakıyorlar telefonları. Adam gibi sürüm versin sonra Tizen'mi yapıcak ne hali varsa görsün. Araştırıp aldık Wave forumuna girersen yazılanları görürsün orda herkez olumlu şeylerden bahsediyordu geleceği var bada'nın deniyordu. Bunun hesabını sana mı vericez.

Samsung da size bunun hesabını vermek zorunda değil. İstediği an tüm ekosistemin fişini çekebilir.

Badaya gösterdiğiniz tepkiyi başka şeylere de gösterseniz daha güzel olurdu aslında.


Siz böyle saçma düşündüğünüz için firmalar kullanıcıları takmıyorlar. Ne demek istediği an kesebilir? Neye tepki göstermedik mesela? Hayatın da bu forumdan başka biyerde bişey konuşamayanlar gelmişler burda ötüyorlar.
umut_barismert1907masculinebir bada muhabbetidir almış başını gidiyor.bir ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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damn2u 6 yıl
Bu Bada muhabbeti benim gibi geçmişte Wave kullanan bir kullanıcıyı bile çok sıktı. Anlaşılması gereken şeyler var.

* Bada/Wave ikilisi High End platform olarak lanse edilmedi.
* Amerika da hiç satışa sunulmadı.
* Samsung her zaman önceliğimiz Android sistemi dedi.
* Wave serisi için üst seviye yada yeni cihazlar üretilecek teminatı verilmedi.
* Başta Hindistan olmak üzere genel pazar orta doğu ve doğu pazarı hedeflendi, bu yüzden Bada üzerine olan konferanslar hep bu kıta ülkeleri üzerinde yoğunlaştı.

Bada işletim sisteminin gelişmesini bende çok istedim fakat iş işten geçti ve Wave serisi çıktıktan bu yana 4/3 yıl geçtiği için güncelleme konusunda bir beklenti kalmamalıydı. Android sisteminde 18 ay sözde güncelleme garantisi var ve bu sözü yerine getirmeyen bir çok firma var ne yazık ki. Kişisel algılamak yerine evrensel düşünmek gerekiyor.

Bu saatten sonra Wave serisi tasarımında ve malzeme kalitesinde Tizen OS cihazlar görmeyi yeğlerim.
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Guest-9D2914531 6 yıl
Umarım samsung bize çektirdiği acıyı touchwizi badaya ekleyerek bada kullanıcılarına da çektirmez.
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talsuv61 6 yıl
Hala mı bada diyorsunuz, yeter susun artık !!!
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bırakın şu can boy fan boy kelimesini. samsung fanatigi değilim. Türkçe katliamı yapıyorsunuz. gereksizler ve gereksiz yorumları . ülke ilerlemez böyle giderse ki ilerleme olmayacak suç sizde değil geleceği anlamayan ailenizde.
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mert1907 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine
bırakın şu can boy fan boy kelimesini. samsung fanatigi değilim. Türkçe katliamı yapıyorsunuz. gereksizler ve gereksiz yorumları . ülke ilerlemez böyle giderse ki ilerleme olmayacak suç sizde değil geleceği anlamayan ailenizde.

Senin şu yazdığın yazıda bile bir ton kelime hatası var. Önce onları düzelt istersen.
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PeerNet* 6 yıl
Samsung'a destek verenler olmuş hala şaşırıyorum. Siz ne fanboy çıktınız kardeşim. Ne demek istediği an fişi çeker hadi çekti nasıl işletim sistemini sorunlu bırakır? Tamam bada 2.0 ı vermeyebilirdi ama verdi de ne oldu? Bada 2.0 ın beta sistemlerden farkı yok hadi uygulamasını geçtim internet tarayıcısı bile berbat, yavaşlığı hantallığı cabası zaten sistemin. Her ne olursa olsun Samsung bunu düzeltmeli ya Tizen'i verecek ya da bada 2.0 nin sorunlardan arınmış bir şeklini verecek.
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Gl4dius 6 yıl
samsung pazarda patates satmaya başlamalı artık o sektörede bir atılım yapmasını bekliyoruz
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stalker(1979) 6 yıl
Bada megoo veya Tizen sonuçta Android e güçlü bir rakip olamazlarsa ölmeye ve yok olmaya makumlar:(
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talsuv61 6 yıl
Bundan sonra alacağım telefon ya Jolla olacak ya Tizenli Samsung olacak.
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General. 6 yıl
MeeGo ismi nedense bana daha karizmatik geliyor keşke isim değişmeseydi
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Allons-y 6 yıl
Bu ara nedense samsung hakkında asılsız yorumlar çıkmaya başladı. Galaxy s4 beklenenden %50 az sattı tizen iptal edildi vs. Bu tip yorumlar şirketin değerinin yok yere düşmesine neden olabilir.
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erci501 6 yıl
Bıktık bıdı bada cılardan. Bu kadar zorunuza gidiyorsa birleşin dava açın samsung a. Gelip burda aglamayin.
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regaibyigit. 6 yıl
şu tizen bi gelsede hd2'me yüklesem
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mert1907 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
şu tizen bi gelsede hd2'me yüklesem


Biz Wave'e yükleyemiyoruz adam HD2'ye kuruyor
HD2'mi alsak ne yapsak.
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