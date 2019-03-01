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Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek

Samsung çok yakında yeni bir A serisi telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A40 olarak lanse edilmesi beklenen telefon Samsung Almanya'nın web sitesinde göründü.
2 ay
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde yeni bir A serisi akıllı telefon çıkaracak. Galaxy A40 olarak adlandırılan cihazın Samsung Almanya web sitesinde listelenmesi, yakında piyasaya sürüleceğini bir anlamda onayladı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon planını beklemeye aldı"
Galaxy A40, destek sayfasında SM-A405FN/DS model numarası ile listelendi. DS ibaresi çift SIM desteği sunacağı anlamına geliyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin arasında konumlandırılacak.

Exynos 7885 yonga seti ile gelecek

Akıllı telefon Alman web sitesinde ortaya çıktığı için muhtemelen öncelikle Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Maalesef, web sayfasında Galaxy A40'ın özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak daha önceki GeekBench listesi Exynos 7885 yonga seti ile güçlendirileceğini açığa çıkardı.
Sekiz çekirdekli işlemciye 4 GB RAM eşlik edecek. Akıllı telefonun kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Ekran boyutu ve pil kapasitesi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizchina.com/2019/02/28/galaxy-a40-gets-support-page-in-germany-arrival-imminent/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 ay en beğenilen
Samsung eski hızlı günlerine geri döndü. Peşi sıra telefon geliyor, hayırlısı 😂
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mert1907 2 ay
Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için piyasayı resmen bombardımana tutuyor Samsung.
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L.o.T.u.S 2 ay
Note serisi Galaxy serisi , A serisi M serisi , j serisi .... Pazarlama stratejisi utanç verici
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DH Misafiri 2 ay
Kafamiz karma karisik oldu iyice. Hergün yeni bir telefon haberi okumaktan yıldım
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tugares 2 ay
Tek amaç Çinli firmaları bol model çıkararak haşat etmek. Tabii yerse...
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High Sierra 2 ay
Samsung'un A serisini doldurması tam bir saçmalık. A30 A50 A70'de kalmalı bu iş.
M10 M20 M30 da mantıklıydı.
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L.o.T.u.S 2 ay
Note serisi Galaxy serisi , A serisi M serisi , j serisi .... Pazarlama stratejisi utanç verici
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zek81 2 ay yeni yorumcu
Önce şu yazılımları bi hızlandırsınlar sonra yeni model çıkarsınlar..note 8 e bi yazılım yapmayı beceremediler ikinci kez uzatdılar yazılımı 22 mart olmuş resmen soğudum artık
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eP_362 2 ay
Cidden yavaş. A ve M serisi doldu ortalık. Hepsi de plastik.
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mert1907 2 ay
Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için piyasayı resmen bombardımana tutuyor Samsung.
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KızgınHokkabaz 2 ay
Samsung alfabe de harf bırakmadı. Her gün yeni bir telefon çıkarıyor.
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Fenomenon 2 ay
çok telefon tanıtılıyor çoook
takip edemiyoruz
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fuckulteli 2 ay Fenomenon
Takip edemeyecek kadar çok cihazı olunca ilgimi de çekmiyor.. İlk gün iyiymiş diyorum, o cihazı iki gün sonra unutuyorsun. Az modeli, başarı modeli olan marka daha şanslı gibi bence..
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sostoyevski 2 ay
çöp
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akıllı telefon, cep telefonu ve
4 etiket daha galaxy a40 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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