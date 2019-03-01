Samsung yakında Galaxy A40 modelini piyasaya sürecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde yeni bir A serisi akıllı telefon çıkaracak. Galaxy A40 olarak adlandırılan cihazın Samsung Almanya web sitesinde listelenmesi, yakında piyasaya sürüleceğini bir anlamda onayladı.

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Galaxy A40, destek sayfasında SM-A405FN/DS model numarası ile listelendi. DS ibaresi çift SIM desteği sunacağı anlamına geliyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin arasında konumlandırılacak.

Exynos 7885 yonga seti ile gelecek

Akıllı telefon Alman web sitesinde ortaya çıktığı için muhtemelen öncelikle Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. Maalesef, web sayfasında Galaxy A40'ın özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak daha önceki GeekBench listesi Exynos 7885 yonga seti ile güçlendirileceğini açığa çıkardı.

Sekiz çekirdekli işlemciye 4 GB RAM eşlik edecek. Akıllı telefonun kutudan Android Pie işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Ekran boyutu ve pil kapasitesi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gizchina.com/2019/02/28/galaxy-a40-gets-support-page-in-germany-arrival-imminent/