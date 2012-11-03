Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, yeni amiral gemisinde Super AMOLED yerine Full HD çözünürlüklü LCD ekran kullanabilir

6 yıl
1,6b
1
72
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Full HD standardı şimdiden akıllı telefon endüstrisini etkisi altına almayı başardı. İlk olarak HTC'nin J Butterfly modelinde gördüğümüz yüksek piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 panel, 2013'te bu çözünürlüğün yaygın bir şekilde kullanılacağının sinyallerini veriyordu. LG Display'in ürettiği ilk Full HD akıllı telefon paneli olan 5 inçlik AH-IPS ve sonrasında Sharp, Japan Display gibi firmaların seri üretim duyuruları HD standardından sonra küçük ekranlara uygulanması kaçınılmaz olan Full HD'ye geçişin çok daha hızlı olacağını gösterdi.
Birkaç hafta önce Kore merkezli kaynaklardan gelen Samsung'un 1080p AMOLED ve LG'nin AH-IPS çözümünü taşıyan ilk cihazların 2013 ilk yarısında çıkış yapacağı iddiası teknoloji dünyasını oldukça heyecanlandırmıştı. Şimdiye kadar standart RGB dizilimiyle 300ppi değerinin üstüne çıkamayan Samsung, yerel haber ajanslarının edindikleri verilere göre mevcut üretim yöntemleriyle 350ppi'ı aşmayı başarmış ve Full HD çözünürlüklü OLED'ler geliştirebilmiş. 1920 x 1080 piksel ile 5 inç büyüklüğünde 440ppi'a ulaşan görüntü birimi yoğunluğu, tüketicilere çok daha keskin bir görüntü sunacak. Sektörün ileri gelen firmalarının yaptığı açıklamalar, LCD panellerin bu yoğunlukta rahatlıkla yüksek hacimli üretilebileceğine işaret ederken AMOLED hususunda resmi kanallardan henüz bir bilgilendirme gelmedi. 
ZDNet Kore'nin endüstri kaynaklarına göre; Samsung'un yüksek çözünürlüklü AMOLED üretimiyle ilgili problemleri halen devam ediyor. Belirli bir ilerleme kaydedilse de LCD'lerle karşılaştırıldığında OLED panellerin istenilen piksel yoğunluğunda verimli üretimi gerçekleştirilemiyor. Bu sebeple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemi akıllı telefonu için Japan Display ile görüşmelere başlayan Güney Koreli teknoloji devi, Full HD LCD panel tedariği için Sony, Toshiba ve Hitachi'nin Japon hükümetinin yardımıyla oluşturduğu küçük ve orta büyüklükte LCD üretim ortaklığıyla anlaşmaya varabilir. 
Yaklaşık bir ay önce 5 inçlik Full HD IPS panel üretimine başlayan Japan Display, 443ppi piksel yoğunluğu, 500cd/m2 ve NTSC standardında %71'lik bir renk yelpazesi sunan çözümünü 1.4mm kalınlığında geliştirmiş. Samsung'un kullandığı Super AMOLED'lerden çok daha kalın olsa da Full HD çözünürlüğüyle firmanın üst düzey akıllı telefonunu çözünürlük anlamında sektörün yeni standardına ulaştırmış olacak.
Dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T658 GPU'nun yer aldığı Exynos 5450 çipsetin güç vereceği tahmin edilen dördüncü nesil Galaxy S'in Super AMOLED mi yoksa IPS LCD ekranla mı çıkış yapacağını en geç bahar aylarında resmen öğrenmiş olacağız. Cihazın Şubat ayı sonundaki MWC 2013'te tanıtılacağı ve Mart-Nisan gibi satışa sunulacağı iddia ediliyor.  

http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20121031110603 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
itachi237 6 yıl en beğenilen senatorlines
senatorlines
Samsungun'un süper amoledi dostu zaten, gerçekte Nokia Clear Black daha iyi olduğuna göre, samsung Appleyi küçümserdi ve dandik süper amoledleri ile hava atardı hani ne oldu şimdi, IPS yenik mı düştü yani, Japon dışlayın a gitsin, Japonlar iyidir, :)

Defalarca okudum yinede hicbirsey anlamadim
senatorlinesSamsungun'un süper amoledi dostu zaten, gerçekte Nokia Clear Black daha iyi olduğuna göre, samsung Appleyi küçümserdi ve dandik sü...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 yıl
1080p çözünürlük çok çok fazla, performansı aşağı çekip pil sarfiyatını arttırmaktan başka özelliği yok.

LCD olayına gelirsek zaten Samsung üretimi olan Super Clear LCD paneller bile gayet iyi görüntü veriyorlar, yeni ürünlerde de çok başarılı olacaklarına eminim. Üst segment ürünlerde çok iyi paneller kullanıldığı aşikar ama orta/alt segment ürünler içinde en azından Super Clear LCD kullanılsa firma olarak Samsung çıtayı biraz daha yükseltmiş olurdu.
1080p çözünürlük çok çok fazla, performansı aşağı çekip pil sarfiyatını arttırmaktan başka özelliği yok.LCD olayına gelirsek zaten Samsung üreti...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
regaibyigit.
Daha keskin yazı imkanı sunuyormuş sözde daha geçen gün yaptığınız haberde hd ekranlı bi telefonlar full hd ekranı bi telefonda insan gözünün keskinlik farkını ayırt edemeyeceğini 220 ppi dan sonra insan gözünün pixelleri algılamadığından bahsetmiştiniz? Şimdi noldu

Ben öyle bir haber yazmadım, yazıldıysa bile bunu Donanımhaber değil analiz yapan birileri ortaya atmıştır. Bana göre şuan piyasada herkesin ulaşabileceği Full HD çözünürlüklü cihazlar yokken yapılan bu analiz birilerini desteklemek, birilerine de köstek olmak içindir. Full HD çözünürlük zaten 8-10 inçlik ekranlarda mevcuttu ve mevcut işlemcilerle gayet düzgün bir şekidle çalışıyordu. Ne olduysa 5 inçlik ekrana koyulunca donanımı yoracak, hiçbir işe yaramayacak diye algılandı. Ben yapılan o analize katılmıyor, Full HD'yi destekliyorum. Hiçbir yazımda da Full HD standardından akıllı telefonlar için yararsız olarak bahsettiğimi hatırlamıyorum.
regaibyigit.Daha keskin yazı imkanı sunuyormuş sözde daha geçen gün yaptığınız haberde hd ekranlı bi telefonlar full hd ekranı bi telefonda ins...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
swat882
carnador
senatorlines Samsungunun süper amoledi dostu zaten, gerçekte Nokia Clear Black daha iyi olduğuna göre, samsung Appleyi küçümserdi ve dandik süper amoledleri ile hava atardı hani ne oldu şimdi, IPS yenik mı düştü yani, Japon dışlayın a gitsin, Japonlar iyidir, :)
Türkçe hocası bu yorumu görse diploma yırtardı.
google dan türkçeye translate yapmış herhalde.. ana dili ne acaba?

Samsungun'un Super AMOLED-friendly already, in fact according to Nokia Clear Black is better, samsung used to throw Apple's despise, and you know what the weather was lousy now with super AMOLED, IPS has fallen victim to do so, the Japanese Exclude a go, the Japanese are good :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k@llone 6 yıl
senatorlines
Samsungunun süper amoledi dostu zaten, gerçekte Nokia Clear Black daha iyi olduğuna göre, samsung Appleyi küçümserdi ve dandik süper amoledleri ile hava atardı hani ne oldu şimdi, IPS yenik mı düştü yani, Japon dışlayın a gitsin, Japonlar iyidir, :)

Adam ağır Kore düşmanı:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
DH Misafiri
Bilal kardes galaxy s3 icin de 5250 islemci ile geleceginden bahsediliyordu ozellikle yazilarinizi daha once yazarlik yaptiginiz sitede takip ederken orada okuyordum fakat s3 islemci konusunda 5250 bekleyenleri yaniltti buyuk ihtimalle yeni nesil galaxy 5450 ile degil 5250 ile gelecek

Exynos 5250'nin 249$'lık Chromebook ve Nexus 10'da kullanıldığını unuttunuz sanırım. Galaxy S3'ün ARM Cortex-A15 işlemcili Exynos 5250'den gücünü alacağıyla ilgili birçok haber yazdım, ancak cihazın çıkışının bu yüzden 2012 üçüncü çeyreğine kadar bile sarkabileceğini belirtmiştik. Telefon Mayıs'ta çıktı ve Note 2 de bahsi geçen yongayı ihtiva etmiyordu. Fakat gördük ki Samsung'un seri üretimi geciken Cortex-A15'li ilk çözümü Google için yıl sonuna saklanmış.
Neye dayanarak dördüncü Galaxy S'te 5250'nin kullanılacağını ifade ediyorsunuz bilmiyorum ama 2013 ilk yarısında NVIDIA, Texas Instruments, Samsung ve belki daha geç bir tarihte ST-Ericsson markalı dört çekirdekli A15 işlemcinin mevcut olduğu çipsetler piyasaya sürülecek. Bu birçok kaynak tarafından da doğrulandı. Üstelik geçen yıl S3'ün dört çekirdekli işlemci içereceğini ortaya atan Koreli kaynaklar dahi şuan Adonis kod adlı firmanın yeni donanımını gün yüzüne çıkarmış durumda. Başka kanıta gerek yok herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bilal kardes galaxy s3 icin de 5250 islemci ile geleceginden bahsediliyordu ozellikle yazilarinizi daha once yazarlik yaptiginiz sitede takip ederken orada okuyordum fakat s3 islemci konusunda 5250 bekleyenleri yaniltti buyuk ihtimalle yeni nesil galaxy 5450 ile degil 5250 ile gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
Bilal Akgündüz
regaibyigit.
Bilal Akgündüz
regaibyigit.Daha keskin yazı imkanı sunuyormuş sözde daha geçen gün yaptığınız haberde hd ekranlı bi telefonlar full hd ekranı bi telefonda insan gözünün keskinlik farkını ayırt edemeyeceğini 220 ppi dan sonra insan gözünün pixelleri algılamadığından bahsetmiştiniz? Şimdi noldu
Ben öyle bir haber yazmadım, yazıldıysa bile bunu Donanımhaber değil analiz yapan birileri ortaya atmıştır. Bana göre şuan piyasada herkesin ulaşabileceği Full HD çözünürlüklü cihazlar yokken yapılan bu analiz birilerini desteklemek, birilerine de köstek olmak içindir. Full HD çözünürlük zaten 8-10 inçlik ekranlarda mevcuttu ve mevcut işlemcilerle gayet düzgün bir şekidle çalışıyordu. Ne olduysa 5 inçlik ekrana koyulunca donanımı yoracak, hiçbir işe yaramayacak diye algılandı. Ben yapılan o analize katılmıyor, Full HDyi destekliyorum. Hiçbir yazımda da Full HD standardından akıllı telefonlar için yararsız olarak bahsettiğimi hatırlamıyorum.
http://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/1080p-mobil-cihazlar-720p-cihazlara-gore-algilanabilir-bir-gorsel-farklilik-sunmayacak.htmBu haberden bahsediyorum?
Paylaştığınız bağlantıdaki haber bana ait değil. Dediğim gibi tüketiciyi Full HDnin gereksiz olduğuna inandırmaya çalışan birileri. Bunca teknoloji devi milyar dolarlar harcayıp Full HD panel geliştirip üretiyorsa kullanıcıya kesinlikle daha iyi bir görüntü sunacaktır.

inşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 6 yıl
samsung da apple da rölantiye taktı abicim. Diyoruz, marka fanatizmi son kullanıcının değil, firmaların yararınadır. Markaya takılıp kalmayın, her firmanın zamanının ötesinde ürünü oluyor. misal;
galaxy s2, iphone4, ... bu yanlızca telefonlarda değil, tüm ürünlerde geçerli. Sonra çıkan iyi kuralı çoktan bozuldu artık. 1150 TL ye sgs2 alın, 1550 TL ye sgs3 değil...!
Marka fanatiği olmayan adam, piyasanın en iyilerini en uygun fiyata kullanan adamdır. Tek sorunu, bunu başkasına anlatmakta zorlanır, en iyisini kullandığını geeklerden başka kimse anlayamaz, e olacak o kadar, yapacak bir şey yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thedealer 6 yıl asaltek
asaltek

samsung da apple da rölantiye taktı abicim. Diyoruz, marka fanatizmi son kullanıcının değil, firmaların yararınadır. Markaya takılıp kalmayın, her firmanın zamanının ötesinde ürünü oluyor. misal;

galaxy s2, iphone4, ... bu yanlızca telefonlarda değil, tüm ürünlerde geçerli. Sonra çıkan iyi kuralı çoktan bozuldu artık. 1150 TL ye sgs2 alın, 1550 TL ye sgs3 değil...!

Marka fanatiği olmayan adam, piyasanın en iyilerini en uygun fiyata kullanan adamdır. Tek sorunu, bunu başkasına anlatmakta zorlanır, en iyisini kullandığını geeklerden başka kimse anlayamaz, e olacak o kadar, yapacak bir şey yok...

O dedigini yapan maldır. 1250 1300e gidip yurt dısı s3 almak varken 2yil once cıkmıs 4.1den sonra güncelleme görüp görmeyecegi belli olmayan bir cihazi almakmı 150 lira verip en son model cihazi almak mı? Alırsan en iyisini alcaksın alırken eski model alınmaz. Ha sen dersinki 600 650tl limitim var git 2.el s2 al. ama 1150 1250 verip s2 alana dangalak derler yani. marka ile alakası yok eski ürün oldugu icin yazıyorum.ben gitcem 200 lira vermemek icin 2yil ocesinin cihazini alcam 2yıl sonra o 4-5yil oncesinin telefonu olur. Sen 1sene sonra s3 satarsın ama s2 satamazsın bunları dusunmeden telefon alınmaz ömür boyu kullanmayacaksan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 6 yıl
Samoled de bada gibi fiyasko olacak yani belkide oldu bu gelişme bunu gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meczupca 6 yıl
Note 2 yi inceledim ve pikseller görünmüyor rahatsız etmiyor kısmına kesinlikle katılmıyorum.. Kesinlikle o pikseller okunuyor ve en iyi denilen bi cihazda rahatsız ediyor.. İnsanların beğenmesinin de Samsung'un reklam başarısı olduğunu düşünüyorum yoksa note 1 den bi fazlası yok o ekranın.. Ayrıca amoled in iyi olduğunu okuyup kabullenmeden önce süper lcd lerle yan yana koyup bi bakın ve öyle karar verin.. Yanıldığınızın yada daha doğrusu yanılttıldığınızın anlayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl meczupca
meczupca
Note 2 yi inceledim ve pikseller görünmüyor rahatsız etmiyor kısmına kesinlikle katılmıyorum.. Kesinlikle o pikseller okunuyor ve en iyi denilen bi cihazda rahatsız ediyor.. İnsanların beğenmesinin de Samsung'un reklam başarısı olduğunu düşünüyorum yoksa note 1 den bi fazlası yok o ekranın.. Ayrıca amoled in iyi olduğunu okuyup kabullenmeden önce süper lcd lerle yan yana koyup bi bakın ve öyle karar verin.. Yanıldığınızın yada daha doğrusu yanılttıldığınızın anlayacaksınız.

Super lcd lerle yan yana koyuyoruz. Gunes altinda super lcd ler iyi. Bunun disindaki HER ORTAMDA da samoledler daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 6 yıl
laptoplarda bile full hd'nin gerekliligi tartisilirken telefonlar icin cok gereksiz buluyorum. bu pazarlama hilesi gozumuzu yormaktan baska ise yaramayacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
09.09.2006 6 yıl
1080p'yi televizyonlarda anca kullanıyoruz, telefonlarda son derece gereksiz, işlemci ve bataryayı sömürmekten başka hiç bir işe yaramıyor.----Nemésis---
--------------------------------------------------------------------------
aynen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1563 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, ekran ve
7 etiket daha galaxy LCD super amoled sharp lg samsung Japan Display
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 28. Bölüm "LetterPress, Need for Speed Wanted, Hungry Shark Evo ve fazlası" 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim