Samsung, yeni amiral gemisinde Super AMOLED yerine Full HD çözünürlüklü LCD ekran kullanabilir

Full HD standardı şimdiden akıllı telefon endüstrisini etkisi altına almayı başardı. İlk olarak HTC'nin J Butterfly modelinde gördüğümüz yüksek piksel yoğunluğuna sahip Super LCD 3 panel, 2013'te bu çözünürlüğün yaygın bir şekilde kullanılacağının sinyallerini veriyordu. LG Display'in ürettiği ilk Full HD akıllı telefon paneli olan 5 inçlik AH-IPS ve sonrasında Sharp, Japan Display gibi firmaların seri üretim duyuruları HD standardından sonra küçük ekranlara uygulanması kaçınılmaz olan Full HD'ye geçişin çok daha hızlı olacağını gösterdi.

Birkaç hafta önce Kore merkezli kaynaklardan gelen Samsung'un 1080p AMOLED ve LG'nin AH-IPS çözümünü taşıyan ilk cihazların 2013 ilk yarısında çıkış yapacağı iddiası teknoloji dünyasını oldukça heyecanlandırmıştı. Şimdiye kadar standart RGB dizilimiyle 300ppi değerinin üstüne çıkamayan Samsung, yerel haber ajanslarının edindikleri verilere göre mevcut üretim yöntemleriyle 350ppi'ı aşmayı başarmış ve Full HD çözünürlüklü OLED'ler geliştirebilmiş. 1920 x 1080 piksel ile 5 inç büyüklüğünde 440ppi'a ulaşan görüntü birimi yoğunluğu, tüketicilere çok daha keskin bir görüntü sunacak. Sektörün ileri gelen firmalarının yaptığı açıklamalar, LCD panellerin bu yoğunlukta rahatlıkla yüksek hacimli üretilebileceğine işaret ederken AMOLED hususunda resmi kanallardan henüz bir bilgilendirme gelmedi.

ZDNet Kore'nin endüstri kaynaklarına göre; Samsung'un yüksek çözünürlüklü AMOLED üretimiyle ilgili problemleri halen devam ediyor. Belirli bir ilerleme kaydedilse de LCD'lerle karşılaştırıldığında OLED panellerin istenilen piksel yoğunluğunda verimli üretimi gerçekleştirilemiyor. Bu sebeple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemi akıllı telefonu için Japan Display ile görüşmelere başlayan Güney Koreli teknoloji devi, Full HD LCD panel tedariği için Sony, Toshiba ve Hitachi'nin Japon hükümetinin yardımıyla oluşturduğu küçük ve orta büyüklükte LCD üretim ortaklığıyla anlaşmaya varabilir.

Yaklaşık bir ay önce 5 inçlik Full HD IPS panel üretimine başlayan Japan Display, 443ppi piksel yoğunluğu, 500cd/m2 ve NTSC standardında %71'lik bir renk yelpazesi sunan çözümünü 1.4mm kalınlığında geliştirmiş. Samsung'un kullandığı Super AMOLED'lerden çok daha kalın olsa da Full HD çözünürlüğüyle firmanın üst düzey akıllı telefonunu çözünürlük anlamında sektörün yeni standardına ulaştırmış olacak.

Dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve ARM Mali-T658 GPU'nun yer aldığı Exynos 5450 çipsetin güç vereceği tahmin edilen dördüncü nesil Galaxy S'in Super AMOLED mi yoksa IPS LCD ekranla mı çıkış yapacağını en geç bahar aylarında resmen öğrenmiş olacağız. Cihazın Şubat ayı sonundaki MWC 2013'te tanıtılacağı ve Mart-Nisan gibi satışa sunulacağı iddia ediliyor.

http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20121031110603