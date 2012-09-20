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Samsung yeni ar-ge merkezini Mountain View'e inşa edecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, yeni araştırma-geliştirme merkezini ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mountain View şehrinde konumlandıracağını resmen açıkladı. 8.5 dönümlük bir araziye inşa edilecek ar-ge merkezi için Google'ın merkez kampüsüne yakın bir bölgenin seçilmesi iki teknoloji şirketi arasındaki ilişkinin yeni bir boyut kazandığına işaret ettiği düşünülüyor. 20 yılı aşkın süredir Silikon Vadisi'nde çalışmalarını sürdüren Seul merkezli üretici, bu projenin stratejik büyüme konusunda kendilerine katkı sağlayacağını ve en iyi çalışanları Samsung çatısı altında birleştireceğine inanıyor.
İnşasına önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlanacak olan merkezin 2014'te hizmete girmesi bekleniyor. Mountain View'ün dinamik çevresi, kültürü ve yetenek çeşitliliğinden faydalanmayı amaçlayan Samsung, Google ile daha sıkı ilişkiler yürütmek adına böyle bir proje oluşturmuş olabilir. Android mobil platformunu piyasaya süren Open Handset Alliance'ın kurucu üyelerinden biri olan Güney Koreli üretici, mobil sektörde gösterdiği başarıyı arama motoru devi Google'a borçlu. 2010 yılında duyurulan Galaxy S, firma için önemli bir kilometre taşı görevi üstlenmiş ve akıllı telefon pazarında liderliğin elde edilmesinde etkin rol oynamıştı. 
Yapılan son analizler, Samsung'un Google'ın Android işletim sistemine olan bağımlılığını azaltmak istediğini bildiriyor olsa da uzak doğulu firmanın bu hamlesiyle Amerikan teknoloji devine daha da yakınlaşacağını söyleyebiliriz. 2011 yılında yayınlanan verilere göre; 206,000 çalışanı bünyesinde barındıran Samsung Electronics, son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlarını ülke genelinde sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.  

http://www.businesswire.com/news/home/20120919005456/en/Samsung-Electronics-Announces-Silicon-Valley-Center Yorum Yaz
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H.E.B Sup 6 yıl en beğenilen
Samsung sadece telefon üretmiyor.Samsung dünya ram pazarında başa oynayan bi firmadır.Buzdolabı gibi beyaz eşyaları-her türlü televizyonu-ses sistemleri-kameraları-video oynatıcısı-tıp cihazları olan dev bir firmadır.Apple ile karşılaştırması yapılmamalıdır.Samsung için ar-ge tek kalem olmadığı için böyle birimlerin çok olması şaşırtıcı olmamalıdır.
Samsung sadece telefon üretmiyor.Samsung dünya ram pazarında başa oynayan bi firmadır.Buzdolabı gibi beyaz eşyaları-her türlü televizyonu-ses sistemleri-kameral...
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the_end_ 6 yıl
Hani istese apple samsung u alabiliyormuş ya? samsung fason üreticiymiş ya? Samsung un yaptığı iş amelelikmiş ya? Tasarım herşeymiş ya?

Siz istediğiniz kadar tasarlayın onu üretecek fabrika yoksa projeyi buruşturup çöpe atarsınız. Tasarımlar gerçeğe dönüşmesi için bu tip yatırımlar şart. Bunu yapabilende bu sektörde tecrübeli firmalardır. Para verip fabrika kurmak isteyince ar-ge olmuyor yani ;) Tecrübe lazım ;) Bu gibi işler samsung gibi tecrübeli firmaların işidir.
Hani istese apple samsung u alabiliyormuş ya? samsung fason üreticiymiş ya? Samsung un yaptığı iş amelelikmiş ya? Tasarım herşeymiş ya?Siz istediğ...
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khaos 6 yıl
Samsung'u seversiniz yada sevmezsiniz o kişinin bileceği iş ancak samsung'a sadece "fason üretici tasarlayanı yapıyor/amelelik yapıyor" diyen kara cahiller (patentseverler)daha öncede dediğim gibi birazcık araştırmayı öğrensinler webrazzi.com/...
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Jesse James 6 yıl
Samsung firmasının asıl işi ve uzmanlık alanı nükleer deniz altı üretimidir ki dünyanın en büyük ikinci üretim yeri kendisine aittir.
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homeedition88 6 yıl
Yapinin adida copy/paste center olacakmis =)
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cs.erdem 6 yıl
EMRES754
Samsung sadece telefon üretmiyor.Samsung dünya ram pazarında başa oynayan bi firmadır.Buzdolabı gibi beyaz eşyaları-her türlü televizyonu-ses sistemleri-kameraları-video oynatıcısı-tıp cihazları olan dev bir firmadır.Apple ile karşılaştırması yapılmamalıdır.Samsung için ar-ge tek kalem olmadığı için böyle birimlerin çok olması şaşırtıcı olmamalıdır.

Ayrıca petrol tankerleri üretmekte ve inşaat şirketi bulunmakta dünyanın en yüksek 3 binasını samsung üretmiştir. en.wikipedia.org/...
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erci501 6 yıl
kabzımallar hal'e gidinde ayfon alın ne işiniz olur sizin samsung ar-ge merkezinde.
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berk_06 6 yıl
Habere bak birde yapılan yorumlara bak!Gerçekten insanlar çıldırmış olmalı
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xxxx1 6 yıl
Elmayla Armut komşu oluyor yani...
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gordon01 6 yıl
Google'a iyi yalakalık yap Samsung yoksa Apple'dan kolay kolay kurtulamazsın :)
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DH Misafiri 6 yıl
multiTYRT
silikon vadi sinin applenin dogum yeri oldugunu biliyordunuz degil mi

evet orada doğanlardan da patent ücreti talep ediyorlar siz bunu biliyor muydunuz?
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vitor reis 6 yıl
elmacılara kapak olsun o zaman buda..
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multiTYRT 6 yıl
silikon vadi sinin applenin dogum yeri oldugunu biliyordunuz degil mi
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Mr.Legend 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

silikon vadi sinin applenin dogum yeri oldugunu biliyordunuz degil mi


Orada apple gibi sümüklü bir firma yokken ne firmalar vardı ki hala var bilmiyorsun heralde.
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erci501 6 yıl
hayırlı olsun. 5-10 yıl sonra yatırımlarının meyvelerini toplamaya başlar
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