Samsung yeni ar-ge merkezini Mountain View'e inşa edecek





Samsung, yeni araştırma-geliştirme merkezini ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mountain View şehrinde konumlandıracağını resmen açıkladı. 8.5 dönümlük bir araziye inşa edilecek ar-ge merkezi için Google'ın merkez kampüsüne yakın bir bölgenin seçilmesi iki teknoloji şirketi arasındaki ilişkinin yeni bir boyut kazandığına işaret ettiği düşünülüyor. 20 yılı aşkın süredir Silikon Vadisi'nde çalışmalarını sürdüren Seul merkezli üretici, bu projenin stratejik büyüme konusunda kendilerine katkı sağlayacağını ve en iyi çalışanları Samsung çatısı altında birleştireceğine inanıyor.

İnşasına önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlanacak olan merkezin 2014'te hizmete girmesi bekleniyor. Mountain View'ün dinamik çevresi, kültürü ve yetenek çeşitliliğinden faydalanmayı amaçlayan Samsung, Google ile daha sıkı ilişkiler yürütmek adına böyle bir proje oluşturmuş olabilir. Android mobil platformunu piyasaya süren Open Handset Alliance'ın kurucu üyelerinden biri olan Güney Koreli üretici, mobil sektörde gösterdiği başarıyı arama motoru devi Google'a borçlu. 2010 yılında duyurulan Galaxy S, firma için önemli bir kilometre taşı görevi üstlenmiş ve akıllı telefon pazarında liderliğin elde edilmesinde etkin rol oynamıştı.

Yapılan son analizler, Samsung'un Google'ın Android işletim sistemine olan bağımlılığını azaltmak istediğini bildiriyor olsa da uzak doğulu firmanın bu hamlesiyle Amerikan teknoloji devine daha da yakınlaşacağını söyleyebiliriz. 2011 yılında yayınlanan verilere göre; 206,000 çalışanı bünyesinde barındıran Samsung Electronics, son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımlarını ülke genelinde sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

http://www.businesswire.com/news/home/20120919005456/en/Samsung-Electronics-Announces-Silicon-Valley-Center