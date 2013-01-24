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Samsung, yeni nesil AMOLED ekranları için yeni piksel yapıları geliştiriyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, yeni nesil AMOLED ekranları için yeni piksel yapıları geliştiriyor

Son yıllarda piyasaya sürdüğü mobil cihazlarında, Fine Metal Mask yönetimini kullanarak ürettiği OLED panellere yer vererek müşterilerine benzersiz bir görüntü kalitesi sunan Samsung, uzun süredir devam ettiği araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu bu ekran teknolojisini benimseyen çözümleri için yürüttüğü seri üretim aşamalarında ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasını engelleyecek problemlerle karşılaşmadı. Böylece OLED endüstrisinin en büyük ismi haline gelen başarılı teknoloji şirketi, FMM gibi mevcut üretim süreçlerinin yanı sıra alternatif metotlara da önemli yatırımlarda bulundu. Gelişmekte olan bir görüntüleme teknolojisini çeşitli çözünürlük standartlarıyla bütünleştirerek 2013 yılına kadar gelen firma, önümüzdeki aylarda çok önemli bir engeli daha geride bırakmaya hazırlanıyor. 
Rakipleri halen AMOLED üretimindeki düşük verim sorunlarını gidermekle uğraşırken Samsung, mobil sektöre hızla adapte olan Full HD'yi bu tür panellere uygulayabilmek için yeni nesil tekniklere başvurmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın haberine göre; Fine Metal Mask'tan çok daha ucuz, küçük parçacıklı, polimer veyahut polimer-küçük parçacık melezi materyallerle kullanılabilen, 300ppi ve üstü piksel yoğunluklarına yüksek verimi koruyarak ulaşabilen LITI teknolojisini fabrikalarında yaygın bir şekilde kullanmaya başlayan Güney Koreli üretici, küçük ölçekli panellerde 440ppi ve üzerindeki değerlere çıkabilmeyi mümkün kılan bazı yeni piksel yapıları geliştiriyor. Standart kare pikseller yerine Full HD çözünürlüklü mobil cihaz ekranlarında altıgen ve elmas olarak isimlendirilen 45 derece eğik kare şeklindeki piksellere yer verilerek görüntü birimi yoğunluğunda en üst düzeye çıkılmış.
Lazer kaynaklı ısıl görüntüleme teknolojisi, diğer üretim yöntemlerinden çok daha sıkı bir altpiksel taraması yapabiliyor. Bu sayede altıgen ve elmas şeklindeki pikseller, yüksek çözünürlük değerlerine rağmen görüntü kalitesini bozmadan belirli bir standartta katmanlar üzerine entegre edilebilecek. Yeni nesil Super AMOLED'lerin bu uygulama sayesinde daha keskin bir görüntü sunacağı bildiriliyor. Altpiksel diziliminin ise; Samsung Galaxy Note II'deki yeşil ve kırmızı alt görüntü birimlerinden iki kat daha büyük bir mavi altpikselin yer aldığı standart RGB dizilimine yakın firmanın kendi geliştirdiği bir sıralanış olacağı tahmin ediliyor. İlk kez CES 2013'te görüntülenen 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED panele eşlik etmesi beklenen yeni piksellerin normal kare pikseller karşısında nasıl bir performans sergileyeceği dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun resmiyet kazanmasının ardından belli olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130118PD208.html Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
440 ppi da Pentile yi RGB den ayirabilene ;

Dünya Göz Hastanesi
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dockhanger 6 yıl
samsung kamera müzik ses sistemleri konusunda yetersiz
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stalker(1979) 6 yıl
Samsung galaxy s4 photoshop yapıcam diye Samsung galaxy note 3'ü yaptım herhalde
ekran 5.3 inç oldu.


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stalker(1979) 6 yıl
Altta yaptığım photoshop'taki telefon 4.99 inç değil büyüttüğüm için 5.3 inç olmuş olabilir.


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stalker(1979) 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buda benim Photoshop çalışmam biraz abartı oldu ama idare edin

İşte hayalimdeki s4
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vamp 6 yıl
Bu kadar fazla piksel için galaxy s3 teki pentile dizilim bile olsa yine fark edilmez. Tabi bunu geliştirdikleri apaçık ortada. Enerji verimliliği ve değişen organik yapıda görüntü performansını bir üst seviyeye taşıyacaktır. Zaten Samsung amoled i bıraktığı gibi üst seviye telefonlarıda bu kadar satış yapamaz hale gelir. Birçok sitede galaxy s3 ün ekranı övgü alırken bizim amele türkiyedeki inşaat işçisi vatandaşlarımız(tabiki gerçek manada yazmıyorum) Bi türü beğenemediler. Çünkü bizim vatandaşımız 24 saat güneş altında ekrana bakıyor. Ülkemizde güneş hiç batmıyor ;)

Son zamanlarda xperia z ve diğer telefonların akşam vaktinde ya da güneş almayan ortamda yapılan testlerinde galaxy s3 ün eline 1 damla su dahi dökemiyor olduğunu herkes gördü bu sitede ;) Hatta çekilen fotoların fake olduğunu falan söyleyenler oldu. Neden böyle söylediler? Çünkü bu insanlar galaxy s3 e sahip değil. Bu yüzden ;) Normal akşam karanlığında veya bir odada florasan ışığının yandığı bir ortamda dahi şu an en üst seviye olan xperia z nin görüntü kalitesi s3 ile yarışamaz haldedir. 1080p s4 ün ekranını artık yazmaya bile gerek görmüyorum.
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Umutcan 6 yıl
Bu saatten sonra pentile yapmazlar gibi çünkü tüketicilerin pentile tepkileri yüzünden note 2'de yeni rgb dizilim geliştirdiler. Bu da muhtemelen note 2'dekinin 440ppi olanı olacak.
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acmtncy 6 yıl
engurlu
440 ppi da Pentile yi RGB den ayirabilene ; Dünya Göz Hastanesi 444 4 469

pentile'ın tek sorunu piksellenme değil. beyazlar yeşilimsi, griler kırmızımsı gözüküyor. bu sorunları çözerlerse mobilde lcd kullanımı azalarak biter.
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engurlu 6 yıl en beğenilen
440 ppi da Pentile yi RGB den ayirabilene ;

Dünya Göz Hastanesi
444 4 469
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Bilal Akgündüz 6 yıl
talerk
UnInvited_Guest
talerk Rakipleri halen AMOLED üretimindeki düşük verim sorunlarını gidermekle uğraşırken Samsung, mobil sektöre hızla adapte olan Full HDyi bu tür panellere uygulayabilmek için yeni nesil tekniklere başvurmaya hazırlanıyor. bu konuda size katılmıyorum sharp ile lg display i bilmem ama japan display bu konuda önümüzdeki aylarda öne
mli adimlar atacak hatta kısa süre içinde pazarın en önemli oyuncusu olacağı söyleniyor
Bu iş 1-2 tane prototip üretmeyle olmuyor malesef adamlar milyonlar satacak olan telefonun ekranını hazırlamışlar bile.
dikkat ettiysen henüz yeni olmasına rağmen dedim japan display zaten geçen yil kurulmuş bir firma nasil ki lcd de rgbw dizilimini ürettilerse oled ekran teknolojisinde de en iyiler arasında olacaktır

Japan Display'i yakında takip ediyorum, hatta geçtiğimiz aylarda sergilediklerin yeni teknolojilerle ilgili de birçok haber yazdım. Ancak şimdiye kadar bu firmanın seri üretime başladığını duymadık. Tabi ki Samsung'un şuan sektörde lider olması teknoloji hususunda da lider olduğu anlamına gelmiyor. Zaten söylediğiniz gibi Japan Display'in çok daha ileri çözümleri mevcut. Yalnız seri üretim aşamasında nasıl verim alırlar onu kestirmek güç. Bakıyorsunuz bir AUO başta olmak üzere önemli ekran üreticileri Samsung'un çok ama çok altında verim elde ettikleri için seri üretimi durdurmuş durumda. Yeni bir teknoloji ve şuan için imkanlar da sınırlı olduğu için yapılabilecekler, son kullanıcıya ulaşabilecek ürünler şimdilik bunlardır. İleride ne olur bilinmez tabi.
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UnInvited_Guest 6 yıl
talerk


UnInvited_Guest


talerk

"Rakipleri halen AMOLED üretimindeki düşük verim sorunlarını gidermekle uğraşırken Samsung, mobil sektöre hızla adapte olan Full HD'yi bu tür panellere uygulayabilmek için yeni nesil tekniklere başvurmaya hazırlanıyor."

bu konuda size katılmıyorum sharp ile lg display i bilmem ama japan display bu konuda önümüzdeki aylarda öne
mli adimlar atacak hatta kısa süre içinde pazarın en önemli oyuncusu olacağı söyleniyor

Bu iş 1-2 tane prototip üretmeyle olmuyor malesef adamlar milyonlar satacak olan telefonun ekranını hazırlamışlar bile.

dikkat ettiysen henüz yeni olmasına rağmen dedim japan display zaten geçen yil kurulmuş bir firma nasil ki lcd de rgbw dizilimini ürettilerse oled ekran teknolojisinde de en iyiler arasında olacaktır


Editör gereken cevabı vermiş zaten


cumur

amoledde ısrar etmeye devam ediyorlar yeni panel geliştiremediler bir türlü, evirip çevirip sunuyorlar pentile ekranları


Bence yanlışınız var evirip çevirip zilyon tane lcd panel sunan firmalar durur iken amoled ile çığır açıp tüm o zilyon tane lcd panel arasından sıyrılan Samsung mu ısrarcı sizce.
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talerk 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
talerk
Orijinalden alıntı: UnInvited_Guest
Orijinalden alıntı: talerk Rakipleri halen AMOLED üretimindeki düşük verim sorunlarını gidermekle uğraşırken Samsung, mobil sektöre hızla adapte olan Full HDyi bu tür panellere uygulayabilmek için yeni nesil tekniklere başvurmaya hazırlanıyor. bu konuda size katılmıyorum sharp ile lg display i bilmem ama japan display bu konuda önümüzdeki aylarda öne
mli adimlar atacak hatta kısa süre içinde pazarın en önemli oyuncusu olacağı söyleniyor
Bu iş 1-2 tane prototip üretmeyle olmuyor malesef adamlar milyonlar satacak olan telefonun ekranını hazırlamışlar bile.
dikkat ettiysen henüz yeni olmasına rağmen dedim japan display zaten geçen yil kurulmuş bir firma nasil ki lcd de rgbw dizilimini ürettilerse oled ekran teknolojisinde de en iyiler arasında olacaktır

Japan Display'i yakında takip ediyorum, hatta geçtiğimiz aylarda sergilediklerin yeni teknolojilerle ilgili de birçok haber yazdım. Ancak şimdiye kadar bu firmanın seri üretime başladığını duymadık. Tabi ki Samsung'un şuan sektörde lider olması teknoloji hususunda da lider olduğu anlamına gelmiyor. Zaten söylediğiniz gibi Japan Display'in çok daha ileri çözümleri mevcut. Yalnız seri üretim aşamasında nasıl verim alırlar onu kestirmek güç. Bakıyorsunuz bir AUO başta olmak üzere önemli ekran üreticileri Samsung'un çok ama çok altında verim elde ettikleri için seri üretimi durdurmuş durumda. Yeni bir teknoloji ve şuan için imkanlar da sınırlı olduğu için yapılabilecekler, son kullanıcıya ulaşabilecek ürünler şimdilik bunlardır. İleride ne olur bilinmez tabi.

ifa 2013 de sony oled ekranlı model duyuracak yanlış bilmiyorsam ve bu telefon un ekran tedarikçisi de ortağı oldugu japan display olacak
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depeche35 6 yıl
Samsung teknoloji geliştirme adına çok saygın bir konuma doğru ilerlerken tasarım konusunda çalışan tüm high-end Mühendislerini derhal işten çıkartmalı ve beni veya başkası da olabilir, işe almalıdır.
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Tr@mmler 6 yıl
RGBG benzeri yine sub pixel dizilimi kullanılacak anladığım kadarıyla ancak daha gelişmiş haliyle galiba. RGB Amoled üretiminde yüksek ppi sorunu hala aşılamamış anlaşılan.
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cumur 6 yıl
amoledde ısrar etmeye devam ediyorlar yeni panel geliştiremediler bir türlü, evirip çevirip sunuyorlar pentile ekranları
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