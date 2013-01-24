Samsung, yeni nesil AMOLED ekranları için yeni piksel yapıları geliştiriyor





Son yıllarda piyasaya sürdüğü mobil cihazlarında, Fine Metal Mask yönetimini kullanarak ürettiği OLED panellere yer vererek müşterilerine benzersiz bir görüntü kalitesi sunan Samsung, uzun süredir devam ettiği araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu bu ekran teknolojisini benimseyen çözümleri için yürüttüğü seri üretim aşamalarında ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasını engelleyecek problemlerle karşılaşmadı. Böylece OLED endüstrisinin en büyük ismi haline gelen başarılı teknoloji şirketi, FMM gibi mevcut üretim süreçlerinin yanı sıra alternatif metotlara da önemli yatırımlarda bulundu. Gelişmekte olan bir görüntüleme teknolojisini çeşitli çözünürlük standartlarıyla bütünleştirerek 2013 yılına kadar gelen firma, önümüzdeki aylarda çok önemli bir engeli daha geride bırakmaya hazırlanıyor.

Rakipleri halen AMOLED üretimindeki düşük verim sorunlarını gidermekle uğraşırken Samsung, mobil sektöre hızla adapte olan Full HD'yi bu tür panellere uygulayabilmek için yeni nesil tekniklere başvurmaya hazırlanıyor. Digitimes'ın haberine göre; Fine Metal Mask'tan çok daha ucuz, küçük parçacıklı, polimer veyahut polimer-küçük parçacık melezi materyallerle kullanılabilen, 300ppi ve üstü piksel yoğunluklarına yüksek verimi koruyarak ulaşabilen LITI teknolojisini fabrikalarında yaygın bir şekilde kullanmaya başlayan Güney Koreli üretici, küçük ölçekli panellerde 440ppi ve üzerindeki değerlere çıkabilmeyi mümkün kılan bazı yeni piksel yapıları geliştiriyor. Standart kare pikseller yerine Full HD çözünürlüklü mobil cihaz ekranlarında altıgen ve elmas olarak isimlendirilen 45 derece eğik kare şeklindeki piksellere yer verilerek görüntü birimi yoğunluğunda en üst düzeye çıkılmış.

Lazer kaynaklı ısıl görüntüleme teknolojisi, diğer üretim yöntemlerinden çok daha sıkı bir altpiksel taraması yapabiliyor. Bu sayede altıgen ve elmas şeklindeki pikseller, yüksek çözünürlük değerlerine rağmen görüntü kalitesini bozmadan belirli bir standartta katmanlar üzerine entegre edilebilecek. Yeni nesil Super AMOLED'lerin bu uygulama sayesinde daha keskin bir görüntü sunacağı bildiriliyor. Altpiksel diziliminin ise; Samsung Galaxy Note II'deki yeşil ve kırmızı alt görüntü birimlerinden iki kat daha büyük bir mavi altpikselin yer aldığı standart RGB dizilimine yakın firmanın kendi geliştirdiği bir sıralanış olacağı tahmin ediliyor. İlk kez CES 2013'te görüntülenen 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED panele eşlik etmesi beklenen yeni piksellerin normal kare pikseller karşısında nasıl bir performans sergileyeceği dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun resmiyet kazanmasının ardından belli olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20130118PD208.html