Samsung yılın ikinci çeyreğinde mali tablo konusunda yatırımcıları uyarıyor





Yılın ilk çeyreğinde mevsimsel durgunluk nedeniyle gelirleri beklenenin altında kalan Samsung görünüşe göre durgunluğu yılın ikinci çeyreğinde de atlatamadı. Firma, yatırımcılarını bu konuda uyarmaya başladı.





Özellikle Galaxy S5 satışları ile birlikte yılın ikinci çeyreğinde yükseliş yaşanması bekleniyordu. Ancak gelen bilgilere göre Galaxy S5 satışları ilk ay sonrasında yavaşlamış durumda ve beklentileri aşamadı. Ayrıca orta ve giriş seviyesi pazarda pek çok modelle boy gösteren Samsung, yine de tüketiciden çok yüksek talep görmüyor.





Samsung'un ikinci çeyrekte de beklentilerin altında kalacağı ihtimali Haziran ayında hisselerin yüzde 8.5 düşmesine sebep olmuştu. Firmanın finans direktörünün yatırımcılara uyarı mektubu göndermesi sonrasında hisseler bir gün içerisinde yüzde 2 daha düştü.





Direktörün rakamlar konusunda yorum yapmadığı belirtiliyor. Ancak analizlere göre Samsung'un yılın ikinci çeyreğinde önceki yıl aynı döneme göre yüzde 16 kar kaybı yaşaması bekleniyor. Geçen yıl aynı dönemde 88 milyon olan akıllı telefon satışı da yüzde 12.5 azalarak 77 milyona inecek. Firmanın yılın ikinci çeyrek mali raporu 10 Temmuz itibariyle açıklanacak.

http://www.electronista.com/articles/14/06/25/analysts.fear.a.drop.in.profit.of.up.to.16.percent.year.over.year/