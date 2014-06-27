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Samsung yılın ikinci çeyreğinde mali tablo konusunda yatırımcıları uyarıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yılın ikinci çeyreğinde mali tablo konusunda yatırımcıları uyarıyor

Yılın ilk çeyreğinde mevsimsel durgunluk nedeniyle gelirleri beklenenin altında kalan Samsung görünüşe göre durgunluğu yılın ikinci çeyreğinde de atlatamadı. Firma, yatırımcılarını bu konuda uyarmaya başladı.

Özellikle Galaxy S5 satışları ile birlikte yılın ikinci çeyreğinde yükseliş yaşanması bekleniyordu. Ancak gelen bilgilere göre Galaxy S5 satışları ilk ay sonrasında yavaşlamış durumda ve beklentileri aşamadı. Ayrıca orta ve giriş seviyesi pazarda pek çok modelle boy gösteren Samsung, yine de tüketiciden çok yüksek talep görmüyor.

Samsung'un ikinci çeyrekte de beklentilerin altında kalacağı ihtimali Haziran ayında hisselerin yüzde 8.5 düşmesine sebep olmuştu. Firmanın finans direktörünün yatırımcılara uyarı mektubu göndermesi sonrasında hisseler bir gün içerisinde yüzde 2 daha düştü. 

Direktörün rakamlar konusunda yorum yapmadığı belirtiliyor. Ancak analizlere göre Samsung'un yılın ikinci çeyreğinde önceki yıl aynı döneme göre yüzde 16 kar kaybı yaşaması bekleniyor. Geçen yıl aynı dönemde 88 milyon olan akıllı telefon satışı da yüzde 12.5 azalarak 77 milyona inecek. Firmanın yılın ikinci çeyrek mali raporu 10 Temmuz itibariyle açıklanacak. 

http://www.electronista.com/articles/14/06/25/analysts.fear.a.drop.in.profit.of.up.to.16.percent.year.over.year/ Yorum Yaz
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inexo 4 yıl en beğenilen
Allahtan Türkiye var yoksa batacaklar
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serseri000007 4 yıl
tuketici uyandi plastige kimse 2200 vermez
kusura bakma samsung

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engurlu 4 yıl
"Ayrıca orta ve giriş seviyesi pazarda pek çok modelle boy gösteren Samsung, yine de tüketiciden çok yüksek talep görmüyor."

Editör olarak şu cümleyi yazarken düşün taşın birazda kaşın öyle yaz be mübarek.. Dünyanın en fazla mobil cihazını satan rakipsiz bir firmadan bahsediyoruz..

Çevremizde her 20 kişiden 1 kişide iPhone 1 kişide lg 1 kişide htc 1 kiside sony 1 kişide nokia varsa 15 kişide Samsung var..
"Ayrıca orta ve giriş seviyesi pazarda pek çok modelle boy gösteren Samsung, yine de tüketiciden çok yüksek talep görmüyor."Editör olarak şu cümley...
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bblokee 4 yıl
Umarım biraz akıllanır kullanıcılarını üzmeye devam etmez yoksa bu gidişin sonu iyi değil.
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DH Misafiri 4 yıl
Bence Samsung un telefon bölümü daha da kötüye gidecek.
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Krethuss 4 yıl
Ah be kaçırdık borsaları iyi mi
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okan_cehapelioglu 4 yıl
samsung buraya kadar müşteri memnuniyetine önem vermemen o iğrenc arayüzünle nereye kadar note1 ilk çktıgında yurtdışı 1000 liraya almıştım sadece bikere yere düşürmemle bozulmuştu
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CoreXXX 4 yıl
durgunluk bu firmalar için devede kulak.ama samsung hiç iyi telefonlar yapamaz oldu. nerede o s3 ve s4 e olan ilgi. herkes apple mşcrosoft felan zorluyor ondan böyle diyebilir ama piyasada bulunan çinli büyük akıllı telefon firmaları samsunga çok zarar veriyor. çin kendi firmalarını destekliyor ve çin dediğiniz yer dünyanın yarısı
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ax 4 yıl
Normal bir düşüş ne bekleniyor anlamadım.Piyasada bir sürü yeni marka var htc,sony,lg,nokia akıllandı ve iyi ürünler çıkarmaya başladı.Samsung'un eski satış rakamlarına ulaşması için eskiden olduğu gibi rakiplerinin önüne geçebilecek yenilik sunması lazım.Piyasada s5 yerine alınabileck bir sürü model var elbette onlarıda insanlar tercih edecek.Yoksa s5 kötü bir telefon değil bir çok yöndende hala rakiplerinden üstün...
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ardarda45 4 yıl
Note 4 ile düzelirler o segmentte rakipleri yok
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dodomoco 4 yıl
Yemin ederim her s modelini alirdim note 3 ude aldim suan ondayim s5 almadim aldirmadim şimdi bu dandik plastige takilan rehbere devam eden Samsung dusunsun
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pembegunes 4 yıl
durduramadılar kendilerini pahalı yapınca kaliteli olacak sanıyorlar.
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darkdiva 4 yıl
Her ay böyle bir haber çıkıyor ve bu haberlerin altına "Samsung batıyorrrr holeyy" ortak konulu mesajlar yazılıyor ama Samsung yine satıyor Samsung yine lider. Ben 2 yıldır Note 2 kullanıyorum çok da memnunum, büyük bir ihtimal gelecek telefonum yine Samsung Note serisi bir telefon olacak. Anlık düşüşleri her firma yaşar. Donanım Haber'e kalsa Samsung bitti zaten canım.
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gcb1903 4 yıl
Kırmızı fularlı kız'ın uyanışı.
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mert1907 4 yıl
Piyasanın belli bir doygunluğa ulaşacağını herkes biliyordu. Samsung tasarım ve fiyatlandırma nedeniyle bunun bir örneği. Gerçi fiyatlandırma sadece Samsung'a özel değil ama özellikle Çinli üreticiler düşük maliyetlerle yüksek donanımı birleştirince ve tüketiciler bunun mümkün olduğunu görünce bilinçlendiler ve artık buna bir dur denmesi gerektiğini anladılar.
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psyshock 4 yıl
Hepsi dususte zaten bu kadar prime soylentilerinin dolastigi bir donemde satmamasi normal ki zaten s5 inde elle tutulur bir tarafi yok tasarim ve yazilimla ugrasacagina gidip parmak izi su gecirmezlik gibi gereksiz seyler koyunca normal talep olmamasi.
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Illustrious. 4 yıl
İnsanları kandırarak bi yere kadar..
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