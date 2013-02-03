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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee, ailesinin kendisine karşı açtığı 4 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee, ailesinin kendisine karşı açtığı 4 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

Samsung, son dönemde mobil, televizyon ve yarıiletken pazarında yaptığı önemli yatırımlarla lider posizyonuna gelmiş bir şirket durumunda. 1938 yılında Lee Byung-Chul tarafından kurulan firma, 90'lı yılların sonunda pek çok alt şirketi bünyesinde bulunduran dev bir holding haline geldi.

Ancak Lee Byung-Chul'un vefatının ardından şirketi Lee Kun-hee'ye bırakması, miras kavgasının da fitilini ateşledi. 

Kun-Hee'nin kardeşleri babalarından kendilerine kalan mirasın büyük bir kısmının verilmediğini ileri sürerek, Samsung Electronics ve Samsung Life Insurance şirketlerinin kendilerine verilmesi talebiyle 3 farklı dava açmış ve firmayı bölünme noktasına getirmişti. Talep edilen firmaların bedeli 4 milyar dolar seviyesindeydi.
Ancak grubun başındaki şirket olan Samsung Everland ve Lee, üç davadan da kazanan taraf olarak çıktı ve yaklaşık 4 milyar dolar tazminat ödemekten kurtuldu. Hakim, Lee'nin bu iki firmada bulunan 1'er milyar dolarlık hisselerinin kendisinde kalmasına karar verdi. Eğer aleyhte karar çıksaydı mobil cihaz bölümü Samsung Electronics yönetim zaafiyetine uğrayacak ve pazarda ağır bir yara alacaktı.

Bu kararla Lee'nin tüm firma hisselerinde sahip olduğu yüzde 21'lik oran korundu ve 8.3 milyarlık serveti ile Güney Kore'nin en zengin adamı olmaya devam etti. 

http://www.intomobile.com/2013/02/03/samsung-chairman-lee-kunhee-wins-4-billion-lawsuit-against-his-own-family Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl
apple sizce başardı mı ?
4 5 sene içerisinde sükse yapmış bir telefon üzerinden ve şimdide tablette büyük başarı ile bir noktaya gelmiş bir şirket. bir ürünü eskisi kadar sevilmedi diye hemen ikinciliğe inen bir firma. sizce bu durumu ne kadar daha koruyabilecek. Kısacası Apple şuan çok çok iyi durumda olabilir ama bundan sonraki iki telefon/tablet cihazı aynı kafayla üretilir se bakın siz halina.
Buna karşın diğer firmalar yıllardır süre gelen bir devamlılığa sahipler. Microsoft yıllardır piyasanın tek hakimi. Samsung sürekli ilerleyerek devam ediyor.
Kısacası bence Apple ın gerçek bir başarısı belki bir 10 sene sonra olabilir. Kısa süreli başarılar gerçek bir başarı değildir diye düşünüyorum.
apple sizce başardı mı ?4 5 sene içerisinde sükse yapmış bir telefon üzerinden ve şimdide tablette büyük başarı ile bir noktaya gelmiş bir şirket. bir ürünü...
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Asil Türk Kanı 6 yıl en beğenilen
Yahu kafayı mı yediniz yoksa dalga mı geçiyorsunuz?Marka değeri ile şirket büyüklüğü,gelirleri nasıl bir tutabilirsiniz ? 670 milyar dolar Apple'ın değeri.Kasasındaki bir para miktarı değil.O sadece kağıt üzerinde olan Apple'ı almaya çalışacak kişinin cebinden çıkarması gereken tutar.
Samsung Electronics tek başına 250 bin insana istihdam sağlıyor.Apple'ın 4 katı neredeyse.
Gelirlere bakalım.Samsung 185 milyar dolar ile elektronik sektöründe en büyük firma.Apple'ın 150 milyar dolar geliri bulunuyor.
Özkaynaklara bakalım : Samsung- 125 milyar dolar, Apple -118 milyar dolar.
Faaliyet gelirleri yani kar konusunda Apple en iyisi.Bunu da ürettiği telefonlara fahiş fiyat biçmesine bağlıyorum.
Apple'ı koskoca Samsung Group ile kıyaslayacak olursak hata etmiş oluruz.Çünkü daha bir sürü sektörde büyük şirketleri var.
Yahu kafayı mı yediniz yoksa dalga mı geçiyorsunuz?Marka değeri ile şirket büyüklüğü,gelirleri nasıl bir tutabilirsiniz ? 670 milyar dolar Apple'ın değeri.Kas...
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OverClocK1ng 6 yıl
Firaristt
Miras da mirasmış hani.Steve Jobs, 670 milyar $lık şirket yapmış siz neyin derdindesiniz diyen çıkar mı merak ediyorum...

Bu neyin kafası bilmiyorum ama dur sana söyleyeyim.
O senin dediğin 670 Milyar dolarlık şirket var ya. Puff diye uçar gider.
O firma değeri geçenlerde 2 defa değer kaybetti ve 413 milyar Dolara düştü.
Dikkat et de 2-3 defa daha değer kaybetmesin. Zira o zaman ortada firma falan kalmaz...
Al oku da kafan yerine gelsin: chip.com.tr/...
Bu da yenisi: chip.com.tr/...
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OverClocK1ng 6 yıl
vahocan
Abi Şunu bana Cevapla bak En kısa sürede Android'e geçerim. iPhone'den Önce Hanginiz Bir Telefonda bu kadar Fazla Oyun oynuyor Internetde geziyordunuz ? Dokunmatik ekranı bu kadar kaliteli olarak kullanıyordunuz ? ve hala Aşırı Derecede Stabil ve Basit Tek Eksiği Widget..


Bu dediğinize göre Otomobilin mucidi Ford, Dünyada Ford'dan başka araba alınmaz.

Apple bir akım başlatmış olabilir. Ama önemli olan ilerlemedir. Boynuz kulağı geçer. İnsanları kısıtlayarak, sınırlayarak, yasaklayarak bir yere varılmaz.
iPhone 2007 de mi ne çıkmıştı, çıktı çıkalı hâlâ aynı ekran. Ne tema desteği var ne bir şey var. Olduğu yerde sek sek. Aynı pil. Aynı müşteri gurubu....
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SystemApps 6 yıl
bize yansımasında bişey kimin davayı kazandığı pek önemli değil.değişmeyen tek şey değişimdir sonuçta :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
forumdaki yorumlara bakıyorum da,
sanki herkes CEO olmuş gibi
efsane olmuş firmaların, efsane yöneticilerini isimlerini
ağzında sakız gibi lak lak lak ediyor !
o laf ettiğiniz adamlarla aranızdaki tek fark
siz konuşuyorsunuz, onlar ise laf etmeden (söylemeden) yapıyor !
sonra bende bunu düşünmüştüm misali aramızda fark yok aslında geyiği yapıyorsunuz !
dedikleriniz doğru, sizin düşündüğünüzü onlar yapıyor !
ama siz düşündüğünüzü bile yapamıyorsunuz
işte fark burada !
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cihangir12 6 yıl
Dünyalarda senin olsa, servertin çok da olsa, KEFENİN CEBİ YOK !!!
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DH Misafiri 6 yıl
Steve Jobs, 670 milyar $'lık şirket yapmış siz neyin derdindesiniz?
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dockhanger 6 yıl
e haliyle steve jobs abimiz telefon yapıyor burda 2 bin tl ediyor bu samsung tabak telefon yapıyor 1500 tl oluyor zengin olması normaldir özledim nokıa tuslu zamanları bu dokunmatık telefonlarla cok sosyal olduk bırbırımıze saygımız kalmadı facebook twıttır derken bu cıhazlar bu ısten nemalandılar
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Asil Türk Kanı 6 yıl
Yahu kafayı mı yediniz yoksa dalga mı geçiyorsunuz?Marka değeri ile şirket büyüklüğü,gelirleri nasıl bir tutabilirsiniz ? 670 milyar dolar Apple'ın değeri.Kasasındaki bir para miktarı değil.O sadece kağıt üzerinde olan Apple'ı almaya çalışacak kişinin cebinden çıkarması gereken tutar.
Samsung Electronics tek başına 250 bin insana istihdam sağlıyor.Apple'ın 4 katı neredeyse.
Gelirlere bakalım.Samsung 185 milyar dolar ile elektronik sektöründe en büyük firma.Apple'ın 150 milyar dolar geliri bulunuyor.
Özkaynaklara bakalım : Samsung- 125 milyar dolar, Apple -118 milyar dolar.
Faaliyet gelirleri yani kar konusunda Apple en iyisi.Bunu da ürettiği telefonlara fahiş fiyat biçmesine bağlıyorum.
Apple'ı koskoca Samsung Group ile kıyaslayacak olursak hata etmiş oluruz.Çünkü daha bir sürü sektörde büyük şirketleri var.
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skream88 6 yıl
Zenginin malı züürtün azını yorarmış yok steve jops zengin yok bu zengin siz işin dolu tarafına bakın mahkeme olumsuz karar alsaydı bu olumsuzluk bizim ceplerimizi etkileyecekti siz bu tarafına bakın olayın
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oktayakgoz 6 yıl
apple sizce başardı mı ?
4 5 sene içerisinde sükse yapmış bir telefon üzerinden ve şimdide tablette büyük başarı ile bir noktaya gelmiş bir şirket. bir ürünü eskisi kadar sevilmedi diye hemen ikinciliğe inen bir firma. sizce bu durumu ne kadar daha koruyabilecek. Kısacası Apple şuan çok çok iyi durumda olabilir ama bundan sonraki iki telefon/tablet cihazı aynı kafayla üretilir se bakın siz halina.
Buna karşın diğer firmalar yıllardır süre gelen bir devamlılığa sahipler. Microsoft yıllardır piyasanın tek hakimi. Samsung sürekli ilerleyerek devam ediyor.
Kısacası bence Apple ın gerçek bir başarısı belki bir 10 sene sonra olabilir. Kısa süreli başarılar gerçek bir başarı değildir diye düşünüyorum.
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vahocan 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

apple sizce başardı mı ?

4 5 sene içerisinde sükse yapmış bir telefon üzerinden ve şimdide tablette büyük başarı ile bir noktaya gelmiş bir şirket. bir ürünü eskisi kadar sevilmedi diye hemen ikinciliğe inen bir firma. sizce bu durumu ne kadar daha koruyabilecek. Kısacası Apple şuan çok çok iyi durumda olabilir ama bundan sonraki iki telefon/tablet cihazı aynı kafayla üretilir se bakın siz halina.

Buna karşın diğer firmalar yıllardır süre gelen bir devamlılığa sahipler. Microsoft yıllardır piyasanın tek hakimi. Samsung sürekli ilerleyerek devam ediyor.

Kısacası bence Apple ın gerçek bir başarısı belki bir 10 sene sonra olabilir. Kısa süreli başarılar gerçek bir başarı değildir diye düşünüyorum.

Abi Şunu bana Cevapla bak En kısa sürede Android'e geçerim.
iPhone'den Önce Hanginiz Bir Telefonda bu kadar Fazla Oyun oynuyor Internetde geziyordunuz ? Dokunmatik ekranı bu kadar kaliteli olarak kullanıyordunuz ? ve hala Aşırı Derecede Stabil ve Basit Tek Eksiği Widget..
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depeche35 6 yıl
Steve daha zengin
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vitor reis 6 yıl
daha zengin olabilir ama bir steve jobs saygınlığı ve karizması kesinlikle yok...
geberip gitse takan olmaz ama steve jobs rahmetli olunca ortalık yıkıldı resmen
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LINEBACKER 6 yıl
yok arkadaş haram vardr o isin icinde allah hepimizi korusun.evvelallah

HARAM VARMI YOKMU BİLMEM AMA O İŞİN İÇİNDE KESİN BİLİM VAR ZEKA VAR BEYİN VAR.
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kemaloztin 6 yıl LINEBACKER
LINEBACKER
yok arkadaş haram vardr o isin icinde allah hepimizi korusun.evvelallah

HARAM VARMI YOKMU BİLMEM AMA O İŞİN İÇİNDE KESİN BİLİM VAR ZEKA VAR BEYİN VAR.

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