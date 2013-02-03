Samsung yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee, ailesinin kendisine karşı açtığı 4 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı





Samsung, son dönemde mobil, televizyon ve yarıiletken pazarında yaptığı önemli yatırımlarla lider posizyonuna gelmiş bir şirket durumunda. 1938 yılında Lee Byung-Chul tarafından kurulan firma, 90'lı yılların sonunda pek çok alt şirketi bünyesinde bulunduran dev bir holding haline geldi.





Ancak Lee Byung-Chul'un vefatının ardından şirketi Lee Kun-hee'ye bırakması, miras kavgasının da fitilini ateşledi.





Kun-Hee'nin kardeşleri babalarından kendilerine kalan mirasın büyük bir kısmının verilmediğini ileri sürerek, Samsung Electronics ve Samsung Life Insurance şirketlerinin kendilerine verilmesi talebiyle 3 farklı dava açmış ve firmayı bölünme noktasına getirmişti. Talep edilen firmaların bedeli 4 milyar dolar seviyesindeydi.

Ancak grubun başındaki şirket olan Samsung Everland ve Lee, üç davadan da kazanan taraf olarak çıktı ve yaklaşık 4 milyar dolar tazminat ödemekten kurtuldu. Hakim, Lee'nin bu iki firmada bulunan 1'er milyar dolarlık hisselerinin kendisinde kalmasına karar verdi. Eğer aleyhte karar çıksaydı mobil cihaz bölümü Samsung Electronics yönetim zaafiyetine uğrayacak ve pazarda ağır bir yara alacaktı.





Bu kararla Lee'nin tüm firma hisselerinde sahip olduğu yüzde 21'lik oran korundu ve 8.3 milyarlık serveti ile Güney Kore'nin en zengin adamı olmaya devam etti.

http://www.intomobile.com/2013/02/03/samsung-chairman-lee-kunhee-wins-4-billion-lawsuit-against-his-own-family