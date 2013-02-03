Samsung yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee, ailesinin kendisine karşı açtığı 4 milyar dolarlık tazminat davasını kazandı

Haber Editörü
Samsung, son dönemde mobil, televizyon ve yarıiletken pazarında yaptığı önemli yatırımlarla lider posizyonuna gelmiş bir şirket durumunda. 1938 yılında Lee Byung-Chul tarafından kurulan firma, 90'lı yılların sonunda pek çok alt şirketi bünyesinde bulunduran dev bir holding haline geldi.
Ancak Lee Byung-Chul'un vefatının ardından şirketi Lee Kun-hee'ye bırakması, miras kavgasının da fitilini ateşledi.
Kun-Hee'nin kardeşleri babalarından kendilerine kalan mirasın büyük bir kısmının verilmediğini ileri sürerek, Samsung Electronics ve Samsung Life Insurance şirketlerinin kendilerine verilmesi talebiyle 3 farklı dava açmış ve firmayı bölünme noktasına getirmişti. Talep edilen firmaların bedeli 4 milyar dolar seviyesindeydi.
Ancak grubun başındaki şirket olan Samsung Everland ve Lee, üç davadan da kazanan taraf olarak çıktı ve yaklaşık 4 milyar dolar tazminat ödemekten kurtuldu. Hakim, Lee'nin bu iki firmada bulunan 1'er milyar dolarlık hisselerinin kendisinde kalmasına karar verdi. Eğer aleyhte karar çıksaydı mobil cihaz bölümü Samsung Electronics yönetim zaafiyetine uğrayacak ve pazarda ağır bir yara alacaktı.
Bu kararla Lee'nin tüm firma hisselerinde sahip olduğu yüzde 21'lik oran korundu ve 8.3 milyarlık serveti ile Güney Kore'nin en zengin adamı olmaya devam etti.
http://www.intomobile.com/2013/02/03/samsung-chairman-lee-kunhee-wins-4-billion-lawsuit-against-his-own-family Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 5 sene içerisinde sükse yapmış bir telefon üzerinden ve şimdide tablette büyük başarı ile bir noktaya gelmiş bir şirket. bir ürünü eskisi kadar sevilmedi diye hemen ikinciliğe inen bir firma. sizce bu durumu ne kadar daha koruyabilecek. Kısacası Apple şuan çok çok iyi durumda olabilir ama bundan sonraki iki telefon/tablet cihazı aynı kafayla üretilir se bakın siz halina.
Buna karşın diğer firmalar yıllardır süre gelen bir devamlılığa sahipler. Microsoft yıllardır piyasanın tek hakimi. Samsung sürekli ilerleyerek devam ediyor.
Kısacası bence Apple ın gerçek bir başarısı belki bir 10 sene sonra olabilir. Kısa süreli başarılar gerçek bir başarı değildir diye düşünüyorum.
Samsung Electronics tek başına 250 bin insana istihdam sağlıyor.Apple'ın 4 katı neredeyse.
Gelirlere bakalım.Samsung 185 milyar dolar ile elektronik sektöründe en büyük firma.Apple'ın 150 milyar dolar geliri bulunuyor.
Özkaynaklara bakalım : Samsung- 125 milyar dolar, Apple -118 milyar dolar.
Faaliyet gelirleri yani kar konusunda Apple en iyisi.Bunu da ürettiği telefonlara fahiş fiyat biçmesine bağlıyorum.
Apple'ı koskoca Samsung Group ile kıyaslayacak olursak hata etmiş oluruz.Çünkü daha bir sürü sektörde büyük şirketleri var.