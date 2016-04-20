Samsung’a özel Weather Channel uygulaması

Mobil platformların önde gelen hava durumu uygulamalarından birisi olan Weather Channel, belirli Samsung akıllı telefonları için güncellendi ve bazı yeni özellikler sumaya başladı.

Yenilikler sadece Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge Plus ve Galaxy Note 5 modelleri için geçerli. Bazıları özellikle kavisli ekran kenarı için geliştirilmiş. Örneğin günlük veya saatlik tahminler ve ilgili videoların kısayollarının kenara yerleştirilmesi, gerçek zamanlı hava değişim uyarılarının kenar kısımdan verilmesi, polen alarmının kenar kısma alınması bunlar arasında.

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Ayrıca hava değişiminde, kullanıcının biraz daha erken yola çıkması gerektiğini belirten akıllı alarm, mevcut hava durumuna göre değişen arka plan resimleri de tüm modeller için geçerli. Uygulama önümüzdeki aylarda diğer modeller, Samsung televizyonları, tabletler ve Gear S2 akıllı saat için de güncellenecek. Özel Weather Channel uygulaması için Galaxy Apps mağazasını ziyaret etmek gerekiyor.