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Samsung'dan 3-inç ekranlı ve kapaklı cep telefonu: SHW-A310

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Son dönemlerde Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara ağırlık veren Samsung, kısa bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı SHW-A310 modeliyle Java platformuna sırt çevirmediğini bizlere göstermiş oldu.

Sade tasarımıyla ön plana çıkan SHW-A310, görüntülü konuşma için VGA kamera, anı yakalamak için 3 megapiksel kamera, Wi-Fi bağlantısı, T-DMB TV alıcısı, Bluetooth, ek depolama alanı için microSD kart girişi ve 1000 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber yeni cep telefonu, 3.0-inç boyutunda ve 400 x 240 piksel (FQVGA) çözünürlüğünde ekranla geliyor.

Samsung SHW-A310'un South Korea Telecom aracılığıyla Güney Kore pazarında satışa sunulması beklenirken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.

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ekduyan 8 yıl en beğenilen
Eskiden android mi vardı evladım biz javadan başkasını bilmezdik ki. Şimdiki gençler öyle mi? Yok çift çekirdekmiş de yok cincırbrit sürümüymüş de yok ayos 5 miş falan nerdeee öyle şeyler
Eskiden android mi vardı evladım biz javadan başkasını bilmezdik ki. Şimdiki gençler öyle mi? Yok çift çekirdekmiş de yok cincırbrit sürümüymüş de yok ayos 5 mi...
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veto1214 8 yıl
Java be a Ben is letim aiatemi bilmem sadece konusurduk biz telefonlarla
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ekduyan 8 yıl en beğenilen
Eskiden android mi vardı evladım biz javadan başkasını bilmezdik ki. Şimdiki gençler öyle mi? Yok çift çekirdekmiş de yok cincırbrit sürümüymüş de yok ayos 5 miş falan nerdeee öyle şeyler
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eulogy 8 yıl
teyzeler anneler nineler için ideal telefon
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haisak 8 yıl
Bunların nesli tükenmeli artık demi Samsung
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