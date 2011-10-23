Samsung'dan 3-inç ekranlı ve kapaklı cep telefonu: SHW-A310

Son dönemlerde Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara ağırlık veren Samsung, kısa bir süre önce üzerindeki örtüleri kaldırdığı SHW-A310 modeliyle Java platformuna sırt çevirmediğini bizlere göstermiş oldu.





Sade tasarımıyla ön plana çıkan SHW-A310, görüntülü konuşma için VGA kamera, anı yakalamak için 3 megapiksel kamera, Wi-Fi bağlantısı, T-DMB TV alıcısı, Bluetooth, ek depolama alanı için microSD kart girişi ve 1000 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber yeni cep telefonu, 3.0-inç boyutunda ve 400 x 240 piksel (FQVGA) çözünürlüğünde ekranla geliyor.





Samsung SHW-A310'un South Korea Telecom aracılığıyla Güney Kore pazarında satışa sunulması beklenirken diğer ülkelere ilişkin açıklama yapılmadı.