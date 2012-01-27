Samsung'dan 42 milyar dolarlık rekor çeyrek yıl satışı

http://admin.donanimhaber.com/uploads/aasamsung-plans-to-outsell-nokia-2012.jpg" border="0" alt="" />

http://admin.donanimhaber.com/uploads/aasamsung-plans-to-outsell-nokia-2012.jpg" border="0" alt="" />

2011 son çeyrekte 35 milyon akıllı telefon satarak global akıllı telefon pazarında ikinci olan Samsung, mali tablolarını da bugün basınla paylaştı.





2011 4. çeyrek itibariyle Samsung'un satışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 42 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satışların maliyeti 28 milyar dolar iken brüt kar 13 milyar dolar oldu. İşletim karı 4.5 milyar dolar, net kar ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yarıiletken bölümü 8 milyar dolarlık, LCD bölümü 7.5 milyar dolarlık, mobil bölümü ise 16 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.





2011 yılı genelinde ise 146 milyar dolar satış geliri elde edildi. 46 milyar dolar brüt kar, 15 milyar dolar işletim karı, 12 milyar dolar net kar ile 2011 yılı geride bırakıldı. Yarıiletken bölümü 35 milyar dolarlık, LCD bölümü 27 milyar dolarlık, mobil bölümü ise 53 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Toplamda 300 milyon mobil telefon satan Samsung’un en çok gelir getiren bölümü mobil bölümü oldu.





Firmanın elindeki nakitler ise 25 milyar dolar oldu.





2012 yılında ise Samsung mobil bölümündeki büyümenin hız kesmeyeceğini belirtiyor. Yeni ürünler ve Note gibi yeni segmentlerle satışlar artacak. Londra Olimpiyat Oyunları sebebiyle de Samsung akıllı TV satışlarında yine büyüme yaşanmasını bekliyor.