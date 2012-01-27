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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan 42 milyar dolarlık rekor çeyrek yıl satışı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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http://admin.donanimhaber.com/uploads/aasamsung-plans-to-outsell-nokia-2012.jpg" border="0" alt="" />
2011 son çeyrekte 35 milyon akıllı telefon satarak global akıllı telefon pazarında ikinci olan Samsung, mali tablolarını da bugün basınla paylaştı.

2011 4. çeyrek itibariyle Samsung'un satışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 42 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satışların maliyeti 28 milyar dolar iken brüt kar 13 milyar dolar oldu. İşletim karı 4.5 milyar dolar, net kar ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yarıiletken bölümü  8 milyar dolarlık, LCD bölümü 7.5 milyar dolarlık, mobil bölümü ise 16 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

2011 yılı genelinde ise 146 milyar dolar satış geliri elde edildi. 46 milyar dolar brüt kar, 15 milyar dolar işletim karı, 12 milyar dolar net kar ile 2011 yılı geride bırakıldı. Yarıiletken bölümü  35 milyar dolarlık, LCD bölümü 27 milyar dolarlık, mobil bölümü ise 53 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Toplamda 300 milyon mobil telefon satan Samsung’un en çok gelir getiren bölümü mobil bölümü oldu.

Firmanın elindeki nakitler ise 25 milyar dolar oldu.

2012 yılında ise Samsung mobil bölümündeki büyümenin hız kesmeyeceğini belirtiyor. Yeni ürünler ve Note gibi yeni segmentlerle satışlar artacak. Londra Olimpiyat Oyunları sebebiyle de Samsung akıllı TV satışlarında yine büyüme yaşanmasını bekliyor.

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Selfroot 7 yıl en beğenilen Makaroncu
Kadirhan96

Şerefsizler burs istesek vermez burda paralarıyla artislik yapıyorlar...


ÖmerFarukBal

hacı napıcan o kadar parayı yaa git bi yardım yap


forum.donanimhaber.com/...
Kadirhan96Şerefsizler burs istesek vermez burda paralarıyla artislik yapıyorlar...ÖmerFarukBal
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1 Yanıt Yanıtla +10
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dedeefendi_ 7 yıl
Samsung işine geleni yapıyor işte, apps yazmak yerine sürekli yeni appsleri ve fw leri destekleyen yeni telefonlar çıkarark daha fazla donanım satışına ağırlık veriyor.
Bu onlara pazarda sürekli satış yaptırıyor. Apple 2 model çıkarana ve sattıklarına destek verene kadar Samsung 20 model çıkarıyor. Hepsinde yeni ve değişik yazılımlar gittikçe artan donanımlar. Adamların stratejisi böyle...

Son 5 yılda ne kadar büyüdüklerine ne kar sağladıklarına bir bakın.

Hem de böyle güçlü oyuncuların olduğu bir kurt kapanı piyasa ortamında..

TV, Beyaz eşya, Cep telefonu vs vs her sektörde var adamlar. Hem de her sektörde kafa oyuncularla beraber yarışıyorlar.

Özellikle mobil piyasada önce Native OS ler Sonrasında Windows, Smbyan, Bada, Android, Tizen vs... Onlarca farklı model ile akıllı telefon piyasasındalar.
Neredeyse her 3 ayda bir farklı model çıkarıyorlar.

SAMSUNG gerçekten ilginç bir firma. Ve çok geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Yemişim Beko'yu, Arçelik'i..
Samsung işine geleni yapıyor işte, apps yazmak yerine sürekli yeni appsleri ve fw leri destekleyen yeni telefonlar çıkarark daha fazla donanım satışına ağırlık...
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bababll 7 yıl
zenginin malı züğürdün dilini yorar hesabı bir apple bir samsung...bu muhabbet çok su götürür.
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DH Misafiri 7 yıl
Ne Samsungu Kim ne derse desin Apple..!
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DH Misafiri 7 yıl
bunları samsung scx serisi yazıcılar zengin etti.millet hala ofislerinde yazıcı kullanıyor.
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BerchisterTR 7 yıl
Yardım yapın ..
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altin yumurtlatan horoz 7 yıl
galaxy serisi baya satti android den dolayi
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dboz 7 yıl
Adamlar telefon piyasasına bir el attı, parayı kaptı :))
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cceviz 7 yıl
helal olsun. batı şirketlerinin de gücüne girsin.
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marxx 7 yıl
Yelpaze o kadar genis ki adeta sirketler galaksisi olmuslar kendi iclerinde. En tepedeki arkadas hangi birim icin endise duyabilir :)
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LasciateSperanza 7 yıl
Madem bu kadar uretim hacmi var, biraz daha prestijli urunler sunmaya calisabilir...mesela suan samsungun dahil oldugu urun kalitesini ben cozemedim...mesela apple nasi pratikte belki cok saglam olmasa da oturakli saglam gorunuslu telefonlar uretiyor ama samsung plastikimsi yapida...mesela bu tarz ufak seyler bile marka imajini olusturur...madem bu kadar kar ediyorlar, biraz kalite gostergesi birseyler eklemeliler...kalitesiz demiyorum, markayi kaliteli olarak yansitmaktan bahsediyorum...
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smunknown 7 yıl
Ati alan üsküdari geçmis misali, onlar (samsung,apple, vs...) kazanmaya devam ediyor, biz kazandirmaya...
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Silent Guardian 7 yıl
Kadirhan96
sertacaygun Bu Samsung, Samsung Elektronik Ürünleri mi, yoksa inşaat, gemi sektörü de dahil mi ?
electronics sadece :) inşaatı falan da saysalar burdaki paranın sıfırlarını kimse okuyamaz :D

Sanki 26.000.000.000 doları okuyor herkeste...Şahsen ben normalde o tarz bir rakam görsem okumuş gibi yapardım.
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alpa07 7 yıl
samsung world
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K_Spartakus 7 yıl
bir zamanların nokiası samsungun politikalrını izleyemediği için ne hallere düştü . artık sektörün ağır abisi samsungtur .
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Volkanbaba 7 yıl
Dünyadaki batması imkansıza yakın şirketlerden birisi.
Böyle ürünlere devam etsinler daha para kazandırırız.
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