Samsung'dan Android 2.3.4 işletim sistemli yeni bir telefon daha; Vitality

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemli ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Kuzey Amerika'nın önemli operatörlerinden Cricket Wireless aracılığıyla bu aydan itibaren satışa sunulması beklenen Vitality, 116.8 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 15.2 mm kalınlığında ve 118 gram ağırlığında tasarlanmış. Sahip olduğu kırmızı renk seçeneğiyle dikkat çeken Vitality'e 800 MHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.



Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor. Son olarak 3.2 megapiksel kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1600 mAh'lik bataryayla gelen akıllı telefonun sözleşme karşılığında 200$'dan satılması planlanıyor.

