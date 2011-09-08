Samsung'dan Android 2.3.4 işletim sistemli yeni bir telefon daha; Vitality

Haber Editörü
Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemli ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.
Kuzey Amerika'nın önemli operatörlerinden Cricket Wireless aracılığıyla bu aydan itibaren satışa sunulması beklenen Vitality, 116.8 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 15.2 mm kalınlığında ve 118 gram ağırlığında tasarlanmış. Sahip olduğu kırmızı renk seçeneğiyle dikkat çeken Vitality'e 800 MHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor. Son olarak 3.2 megapiksel kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1600 mAh'lik bataryayla gelen akıllı telefonun sözleşme karşılığında 200$'dan satılması planlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"telefon yapmasını bilmiyorlar"
"işlemci bari 800 mhz olsaydı"
"hala 2.3.4 telefon çıkarıyorlar, bu iş bilmiyorlar"
"samsung akıllanmadı bi türlü, hiç güzel değil bunun ekranı"
"yinemi aynı çözünürlük"
.
.
.
arkadaş kafanız iyimi sizin yaa.sanırsın burda herkes tasarım mühendisi, yazılım mühendisi, bağımsız geliştirici falan.0.facebook tan başka mobil internet kullanmamış adamlar birden eleştirmen kesiliveriyor sanal alemde.eleştir tamam eyvallah ama anaokulundan terk yorumlar yazma artık Allah aşkına. işlemcinin mimarisinden bahseden olmuş, artık böyle yorumlar okumak istiyoruz. şu yorum olayına bi çare bulunsun, yoksa bildiğin çöplük olmaya başladı haberlerin yorum boşlukları.