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Samsung'dan Android 2.3.4 işletim sistemli yeni bir telefon daha; Vitality

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,5b
1
19
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android işletim sistemli ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.
Kuzey Amerika'nın önemli operatörlerinden Cricket Wireless aracılığıyla bu aydan itibaren satışa sunulması beklenen Vitality, 116.8 mm uzunluğunda, 61 mm genişliğinde, 15.2 mm kalınlığında ve 118 gram ağırlığında tasarlanmış. Sahip olduğu kırmızı renk seçeneğiyle dikkat çeken Vitality'e 800 MHz saat hızında çalışan işlemci güç veriyor; akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.4 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan, 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 (HVGA) piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla arttırılabiliyor. Son olarak 3.2 megapiksel kamera, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1600 mAh'lik bataryayla gelen akıllı telefonun sözleşme karşılığında 200$'dan satılması planlanıyor.

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emrerkan 8 yıl en beğenilen
"yine olmamış samsung"
"telefon yapmasını bilmiyorlar"
"işlemci bari 800 mhz olsaydı"
"hala 2.3.4 telefon çıkarıyorlar, bu iş bilmiyorlar"
"samsung akıllanmadı bi türlü, hiç güzel değil bunun ekranı"
"yinemi aynı çözünürlük"
.
.
.
arkadaş kafanız iyimi sizin yaa.sanırsın burda herkes tasarım mühendisi, yazılım mühendisi, bağımsız geliştirici falan.0.facebook tan başka mobil internet kullanmamış adamlar birden eleştirmen kesiliveriyor sanal alemde.eleştir tamam eyvallah ama anaokulundan terk yorumlar yazma artık Allah aşkına. işlemcinin mimarisinden bahseden olmuş, artık böyle yorumlar okumak istiyoruz. şu yorum olayına bi çare bulunsun, yoksa bildiğin çöplük olmaya başladı haberlerin yorum boşlukları.
"yine olmamış samsung""telefon yapmasını bilmiyorlar""işlemci bari 800 mhz olsaydı""hala 2.3.4 telefon çıkarıyorlar, bu iş bilmiyorlar""samsung...
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selcuk20 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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S R T 8 yıl
giriş seviyesi olarak özellikleri fena değil
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selcuk20 8 yıl
Tasarımda LG P503 çizgileri hissediliyor. Donanım olarak Galaxy Gio'dan bir farkı yok.
http://images.hepsiburada.net/assets/Telefon/500/Telefon_587858.jpg
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alito 8 yıl
tasarım daha ne kadar farklı olabilir ki ne yapsın samsung size? 0.5 mm kalınlığında telefon yapsa onada üfürsem kırılacak dersiniz. ben samsung'un yerinde olsam telefona yüz takip sistemi koyar "ıyyy" yapana os..ran bir model üretirim.
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revelax 8 yıl
herkese uygunr katalogu gemnişletiyor sadece üst segmente uygun telefon çıkarmıyor bütün pazarı alma peşinde devamıda gelir.
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ceo-tr 8 yıl
orta sınıf için çok güzel bir telefon. bataryası da oldukça iyi. görüntüde hoş. 800 mhz de bu fiyatta bir telefon için makul sayılır.
ucuz yollu android tel almak isteyen için güzel bir alternatif.
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St Batuhan 8 yıl
aaa Samsung tasarımını farklı tutmuş ve güzel görünüyor gözüme, hadi hayırlısı :)
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artcraft35 8 yıl
tasarım fena değil ama yine bir samsung klasiği olarak ekran çözünürlüğü düşük ve çektiği video da kesin 320 X 240 tır. adamlar 720p ile Qvga arasını dolduramadı gitti video konusunda
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SystemApps 8 yıl
ya yeter samsung her segmente girdin ya tecavüzcü coşkun gibi oldun altından girip üstünden çıkıyorsun sektörün...diğer markaları düşün rabbena hepbana olmazki...
tmm tmm eksiciler basmayın mesajımı şaka yaptım :P
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Oxeman 8 yıl
Her zaman üst sınıf telefon çıkartmamak gerekir.Orta segment kullanıcılarına iyi bir alternatif,kötü bir tasarım olarak operatöre özel çıkartılmış bir telefon.Bakın nokia ya en kaliteli telefonu bile htc SE samsung ile karşılaştırılınca oyuncak gibi kalıyor ve aynı fiyatta yarışıyor ama tüm android sektöründen daha çok satıyor.orta segmente çıkarılan ürünleri gereksiz olarak bulmuyorum.Ama GSII Epic 4g Touch gibi ürünler bana çok boş geliyor.
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aceleciburak 8 yıl
emrerkan
yine olmamış samsungtelefon yapmasını bilmiyorlarişlemci bari 800 mhz olsaydıhala 2.3.4 telefon çıkarıyorlar, bu iş bilmiyorlarsamsung akıllanmadı bi türlü, hiç güzel değil bunun ekranıyinemi aynı çözünürlük...arkadaş kafanız iyimi sizin yaa.sanırsın burda herkes tasarım mühendisi, yazılım mühendisi, bağımsız geliştirici falan.0.facebook tan başka mobil internet kullanmamış adamlar birden eleştirmen kesiliveriyor sanal alemde.eleştir tamam eyvallah ama anaokulundan terk yorumlar yazma artık Allah aşkına. işlemcinin mimarisinden bahseden olmuş, artık böyle yorumlar okumak istiyoruz. şu yorum olayına bi çare bulunsun, yoksa bildiğin çöplük olmaya başladı haberlerin yorum boşlukları.

bunlar iyi günlerimiz 2. dönem okullara android tabletler yağmaya başlayınca ergen kaynayacak buralar :)
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SliTheRiNN 8 yıl
sucvceza
Samsung tasarım olarak telefon yapmasını bilmiyor sanırım. Güzel olmamış bu beğenmedim ben. Tamam herşey harika güzel ama biraz da görsel kısmına çalış be kardeşim.

tasarımda apple'dan çalmayınca yaptıkları tasarım anca bu kadar oluyo onlarada hak vermek lazım :))
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