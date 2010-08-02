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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan G. Kore'ye özel, çıkartmalarla kişiselleştirilebilir cep telefonu: Nori

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Belki de en ilginç modellerini Güney Kore pazarındaki tüketicilerle buluşturan cep telefonu pazarının öncü markalarından Samsung, dokunmatik ekranlı SHW-A220 Nori'yi tanıttı.

Sekiz farklı çıkartmayla isteğiniz doğrultusunda kişiselleştirebildiğiniz Nori, 3.0 inç boyutunda ve 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Telefonun önünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arkasında anı yakalamak için 3.2 megapiksel kamera konumlandırıldığını görüyoruz. Cep telefonlarının git gide vazgeçilmezi haline gelen WI-FI, Bluetooth v2.1 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca telefona 1000 mAh'lık batarya gereken enerjiyi sağlıyor.

Samsung SHW-A220'nin bej, mavi ve pembe renk seçenekleriyle 600.000 Won'a (511$) satılması bekleniyor.


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sotoxs 9 yıl
EVET. çok janjanlı ve sempatik. tabii pahalıda. samsung burada çok pahalı satılıyor. 5700 fiyatı 230usd civarı idi oralarda.
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thorismund 9 yıl
Bu ürünler daha çook moda konusunda çok janjanlı takılan japon gençleri hedef alıyor...
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mehmetgirgin 9 yıl
bana pek güzel gelmedi belkide kullansak güzel gelir
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grafiker 9 yıl
ulen ne güzel ürünler çıkıyor ya ama biz bunları göremiyoruz Donanimhaber olmasa varlığını bile bilmeyeceğiz.
Teşekkürler DH.
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