Samsung'dan G. Kore'ye özel, çıkartmalarla kişiselleştirilebilir cep telefonu: Nori

Belki de en ilginç modellerini Güney Kore pazarındaki tüketicilerle buluşturan cep telefonu pazarının öncü markalarından Samsung, dokunmatik ekranlı SHW-A220 Nori'yi tanıttı.

Sekiz farklı çıkartmayla isteğiniz doğrultusunda kişiselleştirebildiğiniz Nori, 3.0 inç boyutunda ve 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. Telefonun önünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arkasında anı yakalamak için 3.2 megapiksel kamera konumlandırıldığını görüyoruz. Cep telefonlarının git gide vazgeçilmezi haline gelen WI-FI, Bluetooth v2.1 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca telefona 1000 mAh'lık batarya gereken enerjiyi sağlıyor.

Samsung SHW-A220'nin bej, mavi ve pembe renk seçenekleriyle 600.000 Won'a (511$) satılması bekleniyor.