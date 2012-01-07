Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kapaklı cep telefonu: M370

Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung, Amerika'nın en büyük üçüncü operatörü Sprint işbirliğiyle M370 modelini anons etti.

2010 yılının kasım ayında satışına başlanan Samsung M360'ın varisi olarak gösterilen M370, kapaklı tasarıma sahip ve yeni cep telefonu teknik özellikleri itibariyle alt segmentte konumlandırılmış durumda. Sprint'in, imzalanacak sözleşme karşılığında 19.99$'dan satmayı planladığı M370'de, 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ana ekrana yer verilmiş. Kapak üzerindeki ekrandan ise saat, pil durumu ve tarih gibi bilgiler kontrol edilebiliyor.



Samsung M370'in diğer teknik detayları arasında 3G desteği, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1000 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya, 5.4 saate varan konuşma süresi sunarken M370'in farklı ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

