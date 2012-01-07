Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan alt segmentte konumlandırılan kapaklı cep telefonu: M370

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,1b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güney Koreli cep telefonu üreticisi Samsung, Amerika'nın en büyük üçüncü operatörü Sprint işbirliğiyle M370 modelini anons etti.
2010 yılının kasım ayında satışına başlanan Samsung M360'ın varisi olarak gösterilen M370, kapaklı tasarıma sahip ve yeni cep telefonu teknik özellikleri itibariyle alt segmentte konumlandırılmış durumda. Sprint'in, imzalanacak sözleşme karşılığında 19.99$'dan satmayı planladığı M370'de, 2.4-inç boyutunda ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde ana ekrana yer verilmiş. Kapak üzerindeki ekrandan ise saat, pil durumu ve tarih gibi bilgiler kontrol edilebiliyor.
Samsung M370'in diğer teknik detayları arasında 3G desteği, GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 1000 mAh'lik batarya bulunuyor. Batarya, 5.4 saate varan konuşma süresi sunarken M370'in farklı ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dair bilgi verilmedi.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
tam anne telefonu olmuş..basit..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kilavuz_arda 7 yıl
Bende heveslenmistim ama bakiniz; "For Sprint
This is not a GSM device, it will not work on any GSM network worldwide." Kaynak: www.gsmarena.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
daha ayrıntılı fotoğrafları olsaydı iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 7 yıl
Biraz fazla takoz mu ne? Ama 20$ a iyi yani de GPS ne alaka?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 7 yıl
akıllı telefon almayacak olsam gider philips alırım. 30 günden fazla bekleme süreleri var ki böyle bir telefondan başka ne isteyeceksin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
ne kadar saçma ya gpsi napcam bu telefonda onun yerine git 3-5 mp kamera yap
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 7 yıl
harçlıklarımden biriktirip babanneme hediye alayım bari 3310 kullanıyor hala
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuRaN.z 7 yıl
çok güzel telefon, herkes son model tel kullanmıyor bu tip telefonları her zaman sevmişimdir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Tam benlik arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydinoglu 7 yıl
Kapaklı telefon sevenler için yeni bir model.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IL EST MON COCAINE 7 yıl en beğenilen
tam anne telefonu olmuş..basit..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, bluetooth ve
2 etiket daha 3g gps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Tablet Keyboard video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim