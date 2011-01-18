Samsung'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon: S5260 Star II

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, ilk kez 2009 yılının Mayıs ayında teknoloji meraklılarıyla buluşan ve o günden bu yana dünya çapında 30 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan S5230 / S5233 Star'ın yeni varisini lanse etti.

Cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen, aynı zamanda da dokunmatik ekran deneyimini yaşamak isteyen tüketicileri hedef alan S5260 Star II'nin, 107.4 x 54 x 12.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 94 gram ağırlığında monoblok tasarlandığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında microSD kart girişi ile açma-kapama tuşu, sol tarafında ses açma-kapama tuşu, üst kısmında ise microUSB portu ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi konumlandırılmış. Samsung'un TouchWIZ 3.0 arayüzünü kullanan telefonda, 3.0 inç (~7.62 cm) boyutlu 240 x 400 piksel (WQVGA) dokunmatik kapasitif TFT ekrana ve 30 MB dahili belleğe yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor.

Bünyesinde barındırığı kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen ve 320x240 (QVGA) çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebilen telefonda, Wi-Fi 802.11b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçenekleri bulunuyor; RDS'li FM radyo, Facebook-Twitter entegrasyonu, quadband (850,900,1800,1900 MHz) GSM desteği ve 1000 mAh batarya gözlerden kaçmıyor.

Samsung S5260 Star II'nin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle şubat ayından itibaren global pazara giriş yapması bekleniyor. Fiyatın ise 125 Euro seviyesinde olacağı düşünülüyor. Bakalım S5260, Star serisinin başarısını yakalayabilecek mi?

http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=522525