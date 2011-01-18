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Samsung'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon: S5260 Star II

Samsung, S5230 / S5233 Star'ın yeni varisini tanıttı. Bakalım S5260 Star II, beklenen satış başarısını elde edebilecek mi?
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon: S5260 Star II
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, ilk kez 2009 yılının Mayıs ayında teknoloji meraklılarıyla buluşan ve o günden bu yana dünya çapında 30 milyondan fazla satarak önemli bir başarının altına imza atan S5230 / S5233 Star'ın yeni varisini lanse etti.

Cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen, aynı zamanda da dokunmatik ekran deneyimini yaşamak isteyen tüketicileri hedef alan S5260 Star II'nin, 107.4 x 54 x 12.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 94 gram ağırlığında monoblok tasarlandığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında microSD kart girişi ile açma-kapama tuşu, sol tarafında ses açma-kapama tuşu, üst kısmında ise microUSB portu ile 3.5 mm'lik kulaklık girişi konumlandırılmış. Samsung'un TouchWIZ 3.0 arayüzünü kullanan telefonda, 3.0 inç (~7.62 cm) boyutlu 240 x 400 piksel (WQVGA) dokunmatik kapasitif TFT ekrana ve 30 MB dahili belleğe yer verilmiş. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebiliyor.

Bünyesinde barındırığı kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen ve 320x240 (QVGA) çözünürlüğünde saniyede 15 kare video kaydedebilen telefonda, Wi-Fi 802.11b/g/n ve Bluetooth 3.0 gibi güncel bağlantı seçenekleri bulunuyor; RDS'li FM radyo, Facebook-Twitter entegrasyonu, quadband (850,900,1800,1900 MHz) GSM desteği ve 1000 mAh batarya gözlerden kaçmıyor.

Samsung S5260 Star II'nin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle şubat ayından itibaren global pazara giriş yapması bekleniyor. Fiyatın ise 125 Euro seviyesinde olacağı düşünülüyor. Bakalım S5260, Star serisinin başarısını yakalayabilecek mi?

Samsung'dan bütçe dostu dokunmatik ekranlı telefon: S5260 Star II
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http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=522525 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
benimki 99 euro (gt-s5260)
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DH Misafiri 7 yıl
java işletim sistemi var kesinlikle alınmamsı gereken rezalet ötesi bir telefon bu telefona android port etmek için tam 3 aydır uğraşıyordum ama en sonunda pes ettim telefona vurduğum tekme ile çartığı yerde kaldı nakia 3230u kullanmya devam ediyorum kendilerinden kat kat daha iyi bir telefon
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DH Misafiri 7 yıl
bn telefonu 1 aydır kullanıyorum memnunum gerçekten nokıanın 5800 gibi diyeblirim bir özelligi var hafif telefon star 2 samsung gt-s5260
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar neden öyle diorsunuz bence çok güzel bir telefon böyle söylemeyin allah günah yazar siz de çarpılırsınız kul köle olayım ki öyle demeyin bizlar de öyle olabilirdik neden dalga geçiyorsunuz ki lütfen yapmayın terbiyesizlik çok kötü bir şeydirr...
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ÇayLaK KRaL 7 yıl
2 sene geçti üstünden daha şu telefondan iyi orta sınıf telefonu çıkmadı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


2011 yılı gelmiş saydıkları özelliklere bak. 2 yıldır en ufak bir ilerleme yok bana kalırsa üst seviyedeki gelişmeler de fiyatla paralel olduğu için bir şeyi değiştirmiyor. Nokia'yı özleyeceğiz galiba.
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chatixx 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar neden öyle diorsunuz bence çok güzel bir telefon böyle söylemeyin allah günah yazar siz de çarpılırsınız kul köle olayım ki öyle demeyin bizlar de öyle olabilirdik neden dalga geçiyorsunuz ki lütfen yapmayın terbiyesizlik çok kötü bir şeydirr...

Şaka mı bu yaa
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DH Misafiri 8 yıl
Ben kullanıyorum bence çok güzel bir telefon 5800 ın dokunmatiğine bin basar ayrıca sadece wireless haricinde o.face nasıl giricem onu bilmiyorum
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Bu Böyle Olmaz 8 yıl
daha ucuzu vardı modelini hatırlayamıyorum çokda şıkdı hatırlayınca yazarım.
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DH Misafiri 8 yıl
suan ben kullanıyorum bu telefonu ve hemen hemen memnunum interneti gayet güzel ve hızlı bi sorun yok
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DH Misafiri 8 yıl
Almanya dan 84 yuroya getirttim. Fakatammavelakin, internet bağlantısı için şebeke ayarları yüklenemiyor. Vodafone ve Samsungla görüştüm, sonuç şu anda olumsuz. Sanırım Türkiye de daha satışta değil(S5260 için yazdım). Samsung gönderdiği mailde; servislerde yükletebileceğimi, fakat istenmeyen sonuçlar olabileceğini(telefonun kapanıp açılmaması gibi) yazmış.
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Reddemon35 8 yıl
Star WiFi kullanıyorum. Uygulama yüklemek imkansız gibi. Üreticinin verdiğiyle yetiniyorsun. Bu devirde akıllı telefon alacak AND MS IOS gibi yoksa pek bir anlamı olmuyor.
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Batuhan Kılıç 8 yıl
ne farkı var şimdi bunun star dan? samsung da dalga geçmeye başladı tüketicilerle
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sportifsan 8 yıl
saçmalık
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fuckulteli 8 yıl
telefona göre ekran küçük kalmış, 3.2 mp kamera çözünürlüğü yeterli olacaktır (çönüzürlük bakımından) ama video çözünürlüğü yetmez bu şekilde keşke biraz daha kaliteli video çekseymiş.. 300 liradan fazla olursa bu telefona değmez yaa, Ki zaten ilk üretilen starlar sanırım o fiyat.. 5800 ekranın bundan teknoloji olarak kötü ama daha çok işe yarıyor 350 lira falan buna verileceğini 400-450 liraya 5800 alınır..
Şu sıralar cep telefonalrı ile aram pek yok ama ne bileyim fiyatının ucuz olması lazım ki tercih edilsin, zaten hiç bir özelliği yok.
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