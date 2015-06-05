Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan iPhone 6'ya özel reklamlar

3 yıl
6,3b
1
128
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan iPhone 6'ya özel reklamlar
 
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Amerika merkezli yayınladığı iki yeni reklam filmiyle Apple iPhone 6'yı hedef aldı.
Samsung'un "Tüm akıllı telefonlar eşit yaratılmamıştır" mottosuyla S6 Edge modelini "kavisli ekran, kablosuz şarj ve geniş açı özçekim" konularında Apple iPhone 6 ile karşılaştırdığı bu iki reklam filmini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/samsung-ads-take-shots-at-apple-again-defies-math-05386905/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
paldov 3 yıl en beğenilen
obtektif olarak bakıldığında reklamlar yanlış değil.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Bu samsung'un ilk reklamı olmadığı gibi samsung' a da has değil. Apple da Mac vs PC reklamları yaptı yıllarca ve PC kullanıcılarına bir aptal demediği kalmıştı.
Bu samsung'un ilk reklamı olmadığı gibi samsung' a da has değil. Apple da Mac vs PC reklamları yaptı yıllarca ve PC kullanıcılarına bir aptal demediği kalmıştı...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 3 yıl
O değilde applecılar videoyu hunharca eksilemiş
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
ufuk172 3 yıl
Reklamlar guzel, iphonedan satis rakami ile cevap vermesini bekliyorum. 6milyon s6edge vs 60 milyon ip6 😀

Bu arada g2 kullanicisiyim ve kesinlikle ikisine de tokat atar benim gozumde😝

1000tl den fazla telefona vermeyen biri olarak G2 yaklasik 1-1,5 senedir piyasadaki en iyi telefon. Oyle kalmaya da devam edicek gibi. Rakibi mi3 var onu da turkiyede bulmak (resmi) neredeyse imkansiz.

Kabiliyetleri kiyaslandiginda g2,s5,5s,z2,m8 ve diger amiral gemilerinin sonraki jenerasyonlari birsey koyamadilar. Tasarim muhakkak ki farklidir ama g3le yapip g2 ile yapamayacagim ne var diye dusundugumde aklima bir tek kablosuz sarj geliyor. Snapdragon s800 den sonraki gelen islemciler oncekini katlayan degil, ustune ekleyen oldular, ayrica telefonlarla daha fazla ne yapabilirize dayandi olay,
Gozumuzun farkedemedigi yogunlukta ekranlar, orta yollu pc gucunde islemciler, mpsi sisirilmis kameralar ve parmak izi okuyucular disinda bir onceki nesilden farklilasan amiral gemisi yok.

Bu gidisle amiral batti oynayacagiz. Tablet piyasasi nasil ki duraksadi ve dususe basladi, telefon piyasasi da ayni kadere 2-3 yil icinde kavusacak.

Ben sahsen su anki (G2) telefonumu bozulmadigi surece degistirmem. (Maymun istahli olmadigi surece kimse de degistirmeyecektir)
Zaten kulliyen milli servet israfi, 500 tl ye yirtdisindan geliyor, ustune 400 tl vergi , 100-200 tl kar marji binip cebimize giriyor. Milli ekonomiye 1 kurus faydasi yok. Yedek parcasini falan yapsak ona da sukur ama o da yok.

Nerden nereye geldik. 6=6 bence gerisi yalan dolan

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erzsa 3 yıl
Samsung ne kadar reklam yaparsa yapsın, Apple'ın kalitesi ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 3 yıl
iphone da özellik olmasına gerek yok ios yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 3 yıl
Samsung yine adına ve kullanıcı kitlesine yakışanı yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaTRan35 3 yıl
Adamlar farkında olmadan i6 reklamı da yapıyor arada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
samsung taklit yapıyor tasarım olarak bence araklama yapmış iphone ile sony çakması ama şu gerçek telefon tamamen samsung üretimi işlemciden kamerasına kadar kasa vs söylemiyorum
maksat diğer firmayı karalamak apple yüksek karlar elde ettiği için apple başkası olsaydı o olucaktı
şimdi bir kaç isheep bu mesajı görür sanki onlara hakaret etmiş gibi konuşurlar
büyüyün yaşınıza göre davranın hiç bir firma babamızın değil bu ülkeyi yada siz bir ürün satın aldığınız için sizi sevmiyorlar sadece para
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 3 yıl
Satışları neredeyse s5 kadar kötü gittiği için her zamanki gibi reklamlara sarılmışlar. 3 gb ram ve 8 çekirdekli işlemci kullanmasına rağmen inatla kasan, istisnasız tüm cihazlarının ekranın yarısında pembeleşme olan, arada home tuşu çıkan, sallayınca tıkırdayan bir cihaz yapıp da buna 3000 lira istersen reklam yapmak dışında şansın olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
benim anlamadığım iphone da neden çift tıkla uyanma çift tıkla kapanma gibi özellikler yok yada samsung da.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulpi 3 yıl FreeRun
FreeRun

benim anlamadığım iphone da neden çift tıkla uyanma çift tıkla kapanma gibi özellikler yok yada samsung da.

Telefon cebindeyken gereksiz yere açılıp kapanabilir ekranı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 3 yıl
bu ekranın kenarı cidden o şekilde mi çalışıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-555EB232C 3 yıl
Bilip bilmeden konuşmayın arkadaşlar. Amerikada firmaların birbirini alaya alıp reklam yapması yasak değil, ancak Türkiye ve Almanya gibi ülkelerde yasaktır. Sadece bundan fayda sağlamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6316 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, iPhone ve
4 etiket daha s6 edge s6 samsung Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Reklamındaki gibi hoş" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme 3 yıl Rüyaları süsleyen 3'lü oyuncu monitörü 3 yıl Bu hoparlörün çok farklı bir özelliği var! Video ön inceleme 3 yıl Apple MacBook'un tek port sorununa yeni çözüm "video ön inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim