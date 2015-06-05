Samsung'dan iPhone 6'ya özel reklamlar

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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Amerika merkezli yayınladığı iki yeni reklam filmiyle Apple iPhone 6'yı hedef aldı.
Samsung'un "Tüm akıllı telefonlar eşit yaratılmamıştır" mottosuyla S6 Edge modelini "kavisli ekran, kablosuz şarj ve geniş açı özçekim" konularında Apple iPhone 6 ile karşılaştırdığı bu iki reklam filmini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.slashgear.com/samsung-ads-take-shots-at-apple-again-defies-math-05386905/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada g2 kullanicisiyim ve kesinlikle ikisine de tokat atar benim gozumde😝
1000tl den fazla telefona vermeyen biri olarak G2 yaklasik 1-1,5 senedir piyasadaki en iyi telefon. Oyle kalmaya da devam edicek gibi. Rakibi mi3 var onu da turkiyede bulmak (resmi) neredeyse imkansiz.
Kabiliyetleri kiyaslandiginda g2,s5,5s,z2,m8 ve diger amiral gemilerinin sonraki jenerasyonlari birsey koyamadilar. Tasarim muhakkak ki farklidir ama g3le yapip g2 ile yapamayacagim ne var diye dusundugumde aklima bir tek kablosuz sarj geliyor. Snapdragon s800 den sonraki gelen islemciler oncekini katlayan degil, ustune ekleyen oldular, ayrica telefonlarla daha fazla ne yapabilirize dayandi olay,
Gozumuzun farkedemedigi yogunlukta ekranlar, orta yollu pc gucunde islemciler, mpsi sisirilmis kameralar ve parmak izi okuyucular disinda bir onceki nesilden farklilasan amiral gemisi yok.
Bu gidisle amiral batti oynayacagiz. Tablet piyasasi nasil ki duraksadi ve dususe basladi, telefon piyasasi da ayni kadere 2-3 yil icinde kavusacak.
Ben sahsen su anki (G2) telefonumu bozulmadigi surece degistirmem. (Maymun istahli olmadigi surece kimse de degistirmeyecektir)
Zaten kulliyen milli servet israfi, 500 tl ye yirtdisindan geliyor, ustune 400 tl vergi , 100-200 tl kar marji binip cebimize giriyor. Milli ekonomiye 1 kurus faydasi yok. Yedek parcasini falan yapsak ona da sukur ama o da yok.
Nerden nereye geldik. 6=6 bence gerisi yalan dolan
maksat diğer firmayı karalamak apple yüksek karlar elde ettiği için apple başkası olsaydı o olucaktı
şimdi bir kaç isheep bu mesajı görür sanki onlara hakaret etmiş gibi konuşurlar
büyüyün yaşınıza göre davranın hiç bir firma babamızın değil bu ülkeyi yada siz bir ürün satın aldığınız için sizi sevmiyorlar sadece para
Telefon cebindeyken gereksiz yere açılıp kapanabilir ekranı
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