Samsung'dan iPhone 6'ya özel reklamlar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Amerika merkezli yayınladığı iki yeni reklam filmiyle Apple iPhone 6'yı hedef aldı.

Samsung'un "Tüm akıllı telefonlar eşit yaratılmamıştır" mottosuyla S6 Edge modelini "kavisli ekran, kablosuz şarj ve geniş açı özçekim" konularında Apple iPhone 6 ile karşılaştırdığı bu iki reklam filmini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/samsung-ads-take-shots-at-apple-again-defies-math-05386905/