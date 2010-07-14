Samsung'un Android tableti Galaxy Tab ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Apple iPad'in lanse edilmesi ve tüketicilerle buluşmasıyla beraber tablet piyasasının hareketlendiğini söylersek yanlış olmaz. Apple'ın 59 günlük zaman zarfı içerisinde 2 milyondan fazla iPad satışı gerçekleştirmesi irili ufaklı pek çok üreticiyi bu sektöre teşvik etmekte. Bunlardan birisi de Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung oldu.

Geride bıraktığımız haziran ayında kameralar karşısına çıkan Galaxy Tab olarak isimlendirilen tabletin 1.2 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alacağı, Android v2.2 (Froyo) desteğini arkasına alacağı, 7 inç boyutunda Super AMOLED teknolojili dokunmatik ekrana sahip olacağı, cihazın 16 GB'lık dahili flash belleğinin microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebileceği ve 4000 mAh'lık bataryayla geleceği iddialar arasındaydı. Bugün ortaya çıkan gelişmelere göre Galaxy Tab'ın 3G, WI-FI, GPS gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı kesinleşti. Ayrıca tabletin önünde görüntülü görüşme için, arkasında ise anı yakalamak için kameranın konumlandırıldığı belirtiliyor. Ekim ayından önce tanıtılabileceği söylenen tabletin arkasındaki kameranın çözünürlüğü hakkında bilgi bulunmamakta.