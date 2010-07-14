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Samsung'un Android tableti Galaxy Tab ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Apple iPad'in lanse edilmesi ve tüketicilerle buluşmasıyla beraber tablet piyasasının hareketlendiğini söylersek yanlış olmaz. Apple'ın 59 günlük zaman zarfı içerisinde 2 milyondan fazla iPad satışı gerçekleştirmesi irili ufaklı pek çok üreticiyi bu sektöre teşvik etmekte. Bunlardan birisi de Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung oldu.

Geride bıraktığımız haziran ayında kameralar karşısına çıkan Galaxy Tab olarak isimlendirilen tabletin 1.2 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alacağı, Android v2.2 (Froyo) desteğini arkasına alacağı, 7 inç boyutunda Super AMOLED teknolojili dokunmatik ekrana sahip olacağı, cihazın 16 GB'lık dahili flash belleğinin microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltilebileceği ve 4000 mAh'lık bataryayla geleceği iddialar arasındaydı. Bugün ortaya çıkan gelişmelere göre Galaxy Tab'ın 3G, WI-FI, GPS gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı kesinleşti. Ayrıca tabletin önünde görüntülü görüşme için, arkasında ise anı yakalamak için kameranın konumlandırıldığı belirtiliyor. Ekim ayından önce tanıtılabileceği söylenen tabletin arkasındaki kameranın çözünürlüğü hakkında bilgi bulunmamakta.


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mehmetgirgin 9 yıl
gps iyi olmuşta anı yakalamak için kamera kötü olmuş kocaman şeye kamera mı konulur
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acbold 9 yıl
@ alimakkaya
katılıyorum.biraz saçma olmuş.artık telefonlar bile önlerinde kamerasız satılmıyorlar.
7 inç lik bişiyi cebimden çıkarırsam etrafda yakalamak istediğim "an" bi anda değişir :D :D
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The Catalyst 9 yıl
Apple yapınca samsung yapmasa olmaz zaten. daha özgün olmasını bekliyoruz samsung'tan. tamam tablet çıkarsınlar itirazım yok ama zamanlamalar hep müthiş .Buda çıtayı belirleyen firmaları gözler önüne seriyor.
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nevarlæ 9 yıl
7 inç küçük değil mi ya en az 9 olmalıydı
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alimakkaya 9 yıl
Onde goruntulu gorusme icin kamerayi anlarim da, ani yakalamak icin arkaya da ? dur lan super fotograflik an diyip de bunu cikartip da fotograf cekmek su an icin ucuk geliyor bana . :) bilemedim ben onu ..
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LaFleur- 9 yıl
dokunmatiği en az ipad kadar iyi , oyun ve uygulamalar en az iOS takiler kadar çeşitli ve kaliteli olursa alınabilir diye düşünüyorum.ama bu cihaz yinede cebe koyulmaz
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monsieurje 9 yıl

İnsectboy

dokunmatiği en az ipad kadar iyi , oyun ve uygulamalar en az iOS takiler kadar çeşitli ve kaliteli olursa alınabilir diye düşünüyorum.ama bu cihaz yinede cebe koyulmaz


iPad koyuluyor mu ki cebe?
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