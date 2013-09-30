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Samsung'un ChatOn mesajlaşma servisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un ChatOn mesajlaşma servisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Hazırladığı başarılı donanımlar yanında özel yazılımlar da geliştiren Samsung, bu alanda ChatOn isimli mesajlaşma servisi ile 100 milyon kullanıcı seviyesine ulaştığını duyurdu.
Windows, Android, iOS, Windows Phone ve Blackberry gibi farklı platformlarda kullanılabilen ve 2011 yılının Ekim ayında başlatılan mesajlaşma servisi ChatOn, 2013 Mayıs ayında 50 milyon, 2013 Eylül ayı içerisinde ise 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Bu kullanıcısı sayısına ulaşılması sürecinde en büyük katkıyı Galaxy S III, Note 2, S4, Galaxy Camera gibi popüler cihazlarının yaptığını belirten Samsung, ChatON servisinin Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde istikrarlı bir büyüme yaşadığını, Avrupa ve Orta Doğu'da da giderek daha popüler hale geldiğini belirtiliyor. Şuan için 63 farklı dile ve 237 farklı ülkeye destek veren ChatON yazılımı, standart klavye yanında S-Pen kalem kullanılarak da kontrol edilebiliyor.
Konu hakkında Samsung tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=28713 Yorum Yaz
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TheDcdy 5 yıl
Aktif olarak kaç kişi kullanıyor bir de onu açıklasınlar mümkünse.
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AdamsınDrogba 5 yıl
Cihaz ile birlikte neden sunuluyor?Samsung sadece kendi kullanıcılarının indirebilecegi yerde koysa bunu isteyen indirse hayir yani arkaplanda çalışmak zorundami?
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Huan8 5 yıl
akıllı telefonların çoğunda facebook uygulaması (facebook messenger dahil) var. üstüne bir de whatsapp gibi kullanımı çok yaygınlaşmış uygulamalar var. ben niye bu programa ihtiyaç duyayım? bir artısı var mı? hayır. bir de üstüne bu programı samsung cihazınızdan silemiyorsunuz ve program arkada gereksiz yere çalışıyor. halbuki ben bu programı kullanmayacağım. kullanan arkadaşlarım da varla yok arası. facetime gibi sadece apple ürünleri arasında da mesajlaşmıyorsam o zaman bu dayatma niye? samsung'un bazı şeyleri artık idrak etmesi lazım ama kime konuşuyorum.
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starmaster 5 yıl Huan8
Huan8
akıllı telefonların çoğunda facebook uygulaması (facebook messenger dahil) var. üstüne bir de whatsapp gibi kullanımı çok yaygınlaşmış uygulamalar var. ben niye bu programa ihtiyaç duyayım? bir artısı var mı? hayır. bir de üstüne bu programı samsung cihazınızdan silemiyorsunuz ve program arkada gereksiz yere çalışıyor. halbuki ben bu programı kullanmayacağım. kullanan arkadaşlarım da varla yok arası. facetime gibi sadece apple ürünleri arasında da mesajlaşmıyorsam o zaman bu dayatma niye? samsung'un bazı şeyleri artık idrak etmesi lazım ama kime konuşuyorum.

Sanırım chaton sadece akıllı tellerde değil samsungun alt seviye cihazlarında da var. Wp phonlarda bile var. Kurdum bende meraktan. Güzel sadece kullanıcı sayısı az . Tamam bende sevmiyorum hatta plastik leğenleri sattığını bile söylerim ama fanatik bişeyin düşmanlığını yapmak yanlış taraftar gibi. Seversiniz sevmezsiniz samsungun stratejisi iphonun tersine olabileceği her yerde olmak. Şu ana kadar bazı kazalar dışında oldukça iyi işledi. Yarın bigun firefox ciksa bunu ilk koyucak büyük şirket samsung olacaktır.
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Jül Sezar 5 yıl
Kullanıcılar kullanıyor mu bakalım.
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