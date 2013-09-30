Samsung'un ChatOn mesajlaşma servisi 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Hazırladığı başarılı donanımlar yanında özel yazılımlar da geliştiren Samsung, bu alanda ChatOn isimli mesajlaşma servisi ile 100 milyon kullanıcı seviyesine ulaştığını duyurdu.

Windows, Android, iOS, Windows Phone ve Blackberry gibi farklı platformlarda kullanılabilen ve 2011 yılının Ekim ayında başlatılan mesajlaşma servisi ChatOn, 2013 Mayıs ayında 50 milyon, 2013 Eylül ayı içerisinde ise 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Bu kullanıcısı sayısına ulaşılması sürecinde en büyük katkıyı Galaxy S III, Note 2, S4, Galaxy Camera gibi popüler cihazlarının yaptığını belirten Samsung, ChatON servisinin Hindistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde istikrarlı bir büyüme yaşadığını, Avrupa ve Orta Doğu'da da giderek daha popüler hale geldiğini belirtiliyor. Şuan için 63 farklı dile ve 237 farklı ülkeye destek veren ChatON yazılımı, standart klavye yanında S-Pen kalem kullanılarak da kontrol edilebiliyor.

Konu hakkında Samsung tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=28713