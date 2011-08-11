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Samsung'un Ch@t ailesine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 527

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung firmasının sık sık mesajlaşanları ve elektronik posta gönderenleri hedef aldığı Ch@t serisi cep telefonlarına görünüşe göre bir yeni üye daha ekleniyor: Ch@t 527 (nam-ı diğer GT-S5270)
Sade tasarımıyla ve fiziksel QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken Ch@t 527, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile çift band 3G (UMTS) alt yapısına destek veriyor. 2.4-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekrana yer verilen yeni cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilmekte.
Sahip olduğu kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen Ch@t 527'de Wi-Fi bağlantısı, FM radyo, Bluetooth ve GPS gibi önemli özelliklerin unutulmadığını görmekteyiz. 

Samsung'un Ch@t 527'yi ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunacağına dair bilgi ise henüz verilmedi.

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DH Misafiri 7 yıl
telefonumda rehberden birisini engelledim ve geri düzeltmek istiyorum ama nasıl yaparım
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silver021 8 yıl
arka kameraya bi flash koyabilirlerdi. ama her halikarda sosyal ağlara bağlanmak isteyenler için güzel bir telefon. sanırsam 400 TL den girer bizim ülkeye böyle bi telefon.
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Recharged 8 yıl
Tasarım olarak vasat buldum.
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india_ipekyolu 8 yıl
Editöre sorum şu ki Samsung bu ch@t ailesini çok geliştirmeden yeni üyeler çıkararak nasıl bir pazar arayışı içerisinde oluyor?
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Janissary- 8 yıl
Biraz Galaxy Pro'dan esinlenilmiş gib duruyor.
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damn2u 8 yıl
Tuş büyüklük ve aralığı güzel gözüküyor, gerisi eski modeliyle aynı sanırım
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AponSHeLL 8 yıl
İlk okul numaram :)
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napolyon94 8 yıl
Ne farki var diger chat ten?
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