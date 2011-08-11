Samsung'un Ch@t ailesine yeni bir üye daha ekleniyor: Ch@t 527

Samsung firmasının sık sık mesajlaşanları ve elektronik posta gönderenleri hedef aldığı Ch@t serisi cep telefonlarına görünüşe göre bir yeni üye daha ekleniyor: Ch@t 527 (nam-ı diğer GT-S5270)



Sade tasarımıyla ve fiziksel QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken Ch@t 527, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile çift band 3G (UMTS) alt yapısına destek veriyor. 2.4-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüğünde ekrana yer verilen yeni cep telefonunun depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilmekte.



Sahip olduğu kamerasıyla 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen Ch@t 527'de Wi-Fi bağlantısı, FM radyo, Bluetooth ve GPS gibi önemli özelliklerin unutulmadığını görmekteyiz.





Samsung'un Ch@t 527'yi ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunacağına dair bilgi ise henüz verilmedi.

