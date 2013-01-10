Samsung'un Exynos 5 Octa, Youm ve Green LCD tanıtımını izleyin

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CES 2013 takviminin ikinci gününde donanım parçalarıyla alakalı duyurularda bulunan Samsung, uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü İngiliz teknoloji şirketi ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ilk çipseti duyurdu. Dört çekirdekli iki işlem kümesine sahip 5410 model numaralı Exynos 5 Octa, 1.8GHz hızındaki Cortex-A15 işlemcileriyle ağır işlemlerde görev alacak, yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda ise 1.2GHz'lik Cortex-A7 kümesini devreye sokarak enerji tasarrufu sağlayacak. 28nm HKMG süreciyle üretilecek birinci nesil sekiz çekirdekli yonga, ilerleyen dönemlerde 20nm ve 14nm'lik mimarilere geçilmesiyle her yeni üretim sürecinde %30 daha az güç tüketecek, zar alanı açısından benzer bir daralma yaşayacak.
Samsung'un aygıt çözümleri bölümünden sorumlu başkanı Dr. Stephen Woo, bir yıldan kısa sürede 53 milyon mobil ürüne yayılanan Exynos yongada sistem ailesinin yeni üyesinin üç boyutlu grafik performansı anlamında önceki nesil donanımları ikiye katladığını dile getirse de hangi grafik işlemcinin Exynos 5 Octa'ya eşlik ettiğini açıklamadı. ARM'ın Mali T600 serisine mensup bir GPU ile donatılma ihtimali oldukça yüksek olan Exynos 5410, muhtemelen üreticinin bu yıl satışa çıkacağı telefon ve tabletlerine güç verecek.
Elektronik cihazlarda kullanılan donanım elemanlarından işlemci, bellek ve ekran teknolojilerine dikkat çeken Woo'nun heyecan verici bir diğer duyurusu plastik tabanlı Youm ve Güney Koreli firmanın geliştirdiği en yeni LCD teknolojisiyle ilgili oldu. 2013'teki yatırımlarının önemli bir bölümünü LCD'den esnek formdaki OLED'lere kaydırdığını duyuran Samsung Display tarafından üretilen prototipler fuar alanında basın mensuplarının beğenisine sunuldu. Youm markasını taşıyan panellerin ne zaman son kullanıcıya hazır ürünlerde boy göstereceği bilinmezken, yıllardır Tüketici Elektroniği Fuarı'nda görüntüleme çözümlerini sergileyen Samsung'un bu sene Youm panellere geniş yer ayırması, teknolojinin geliştirme çalışmalarında önemli bir mesafe katedildiğini gözler önüne serdi.
OLED'lerin yanı sıra %25 daha az enerji tüketen Green LCD teknolojisini de sergileyen Samsung, yıl içerisinde bu paneli bünyesinde barındıran 10.1 inçlik bir cihazın piyasaya sürülebileceğine işaret ettiği. Tüm bu donanım parçalarının tanıtıldığı Dr. Stephen Woo'nun dünkü açılış konuşmasının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://global.samsungtomorrow.com/?p=21519 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S4 pro değilde S4 prime modeli olsa çok daha avantajlı olurdu rakiplere karşı.
2 çekirdekten fazla Cortex A15 haram hele hele de Samsung'un plastik kasasına, metal bir kasa ile bir nebze ısı dağılarak tek noktanın ısınması yerine cihazın tamamında daha az bir ısı fazlalığı ile kurtarabilir.
Apple niye Alüminyum kasaya geçti Cortex A15 güçle beraber ısı da getiriyor. Adamlar bu ısıyı cihaza yaymak için metal malzemeye geçtiler. Hafiflik için de bu metal Alüminyum seçildi.
1(A7) + 2(A15) ya da 2(A7) + 2(A15) maksimum kullanacağı çekirdeklerdir.
Bilmeden konuşmak ne kadar kolay. Doğru söylüyorsunuz (!) Apple'ın yaptığını herkes yapar hatta eşşeklerde yapar. Her yer kendi işlemci tasarımını yapabilen şirketlerle dolu. Biz bir eşşek kadar olamadık da 77 milyonluk ülke olarak bir işlemci üretemedik.
Elektronik veya yazılım bilginiz ne düzeyde bilmiyorum ama bu konuda en ufak bir bilginiz olsaydı bu şekilde yorum yapıp bilgisiz diğer insanları da yanlış yönlendirmezdiniz diye düşünüyorum.
Kendi yazılımını kullanmayan başka firmanın yazılımına temelde rakibinin tasarımının aynısını kopyalayan bir arayüz yazarak piyasaya süren ve rekabeti bu şekilde sürdüren bir firmayı savunuyorsunuz.
Androidin ne olduğunu bilmeyen elindeki cihazın ne işe yaradığından haberi olmayan bir sürü kişiyle dolu etrafımız. Ben de Samsung'un androdli bir modelini kullanıyorum ama firmaları bizimmiş gibi savunmanın hiçbir anlamı yok. Samsung işlemcileri direkt olarak lisanslayıp değiştirmeden üreten bir firma siz kalkıp kendi tasarımını yapan kendi yazılımı yazan akıllı telefon pazarına belli bir standart getiren firmalarla karşılaştırıyorsunuz.
Evet en iyisi Samsung!!
Bilindiği üzere Samsung ARM tasarımlarını alıp, kendisi hiç değiştirmeden işlemci üretiyor. Bunu çinli MediaTek, RockChip, Allwinnner, Actions ATM ve aklıma gelmeyen / çok gözde olmayan onlarca firma da yapıyor. Samsung'un onlardan tek artısı kendi fabrikası (foundry - dökümhane) olması. big.Little ARM'ın tasarladığı sistem, Samsung da bunu aynen alıp koymuş. Quallcom ve Apple ise Arm tasarımlarını alıp modifiye edip arm uyumlu olarak üretiyorlar.
Ayrıca 4 cortex A7 + 4 cortex A15i tam güçte kullanırsanız asla enerji tasarrufu sağlamaz, yanar o tablet/telefon yanar. O yüzden yazılımsal olarak Samsung tablette maks 4 çekirdek kullanılabilecek şekilde limitler. %70 e varan güç tasarrufu da tek A7 çekirdeği ile işlem yapıldığı zamandadır.
Açıkçası 4 katır çekirdeğin yanına 4 tane sıpa koymanın pek bir espirisi yok. Onun yerine 4 katır + 1 sıpa olsa (Tegra modeli) çok daha enerji verimli olurdu. Samsung resmen sahalara oynuyor fanboyları 8 çekirdek, ilk biz yaptık, en iyi biziz diye kandırmak için!
Ne fanboy kelimesiymiş arkadaş ! Sevmediğim diğer bir kelime ''amiral gemisi'', son duyumlara göre HTC tuzla tersanesini kiralamış yeni ürünü için
Şaka bi yana, yeni teknolojiler görmek güzel; işi fanboyluk ile bağdaştırmayalım!!
t604 adreno 320 ile karşılaştırıldıgında hangi seviyede acaba bi bilginiz varmı hemen hemen eşit ise s4 ü beklemeden xperia z almak mantıklı olur
Karşılaştırma bulamadım ben yoksa bende merak ediyorum. Cihazlar tam ortaya çıksın görürüz.Ama 2 kat gpu yeterli değil çünkü çözünürlük zaten 2 kat artacak bu zaten otomotikman yük bindirecek. İpad 3 gibi olur sonu. Kağıt üzerinde 2 kat olur ama gerçekte performans farkı olmaz. T658 olsa felaket performans olurdu.
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