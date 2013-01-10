Samsung'un Exynos 5 Octa, Youm ve Green LCD tanıtımını izleyin





CES 2013 takviminin ikinci gününde donanım parçalarıyla alakalı duyurularda bulunan Samsung, uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü İngiliz teknoloji şirketi ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ilk çipseti duyurdu. Dört çekirdekli iki işlem kümesine sahip 5410 model numaralı Exynos 5 Octa, 1.8GHz hızındaki Cortex-A15 işlemcileriyle ağır işlemlerde görev alacak, yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda ise 1.2GHz'lik Cortex-A7 kümesini devreye sokarak enerji tasarrufu sağlayacak. 28nm HKMG süreciyle üretilecek birinci nesil sekiz çekirdekli yonga, ilerleyen dönemlerde 20nm ve 14nm'lik mimarilere geçilmesiyle her yeni üretim sürecinde %30 daha az güç tüketecek, zar alanı açısından benzer bir daralma yaşayacak.

Samsung'un aygıt çözümleri bölümünden sorumlu başkanı Dr. Stephen Woo, bir yıldan kısa sürede 53 milyon mobil ürüne yayılanan Exynos yongada sistem ailesinin yeni üyesinin üç boyutlu grafik performansı anlamında önceki nesil donanımları ikiye katladığını dile getirse de hangi grafik işlemcinin Exynos 5 Octa'ya eşlik ettiğini açıklamadı. ARM'ın Mali T600 serisine mensup bir GPU ile donatılma ihtimali oldukça yüksek olan Exynos 5410, muhtemelen üreticinin bu yıl satışa çıkacağı telefon ve tabletlerine güç verecek.

Elektronik cihazlarda kullanılan donanım elemanlarından işlemci, bellek ve ekran teknolojilerine dikkat çeken Woo'nun heyecan verici bir diğer duyurusu plastik tabanlı Youm ve Güney Koreli firmanın geliştirdiği en yeni LCD teknolojisiyle ilgili oldu. 2013'teki yatırımlarının önemli bir bölümünü LCD'den esnek formdaki OLED'lere kaydırdığını duyuran Samsung Display tarafından üretilen prototipler fuar alanında basın mensuplarının beğenisine sunuldu. Youm markasını taşıyan panellerin ne zaman son kullanıcıya hazır ürünlerde boy göstereceği bilinmezken, yıllardır Tüketici Elektroniği Fuarı'nda görüntüleme çözümlerini sergileyen Samsung'un bu sene Youm panellere geniş yer ayırması, teknolojinin geliştirme çalışmalarında önemli bir mesafe katedildiğini gözler önüne serdi.

OLED'lerin yanı sıra %25 daha az enerji tüketen Green LCD teknolojisini de sergileyen Samsung, yıl içerisinde bu paneli bünyesinde barındıran 10.1 inçlik bir cihazın piyasaya sürülebileceğine işaret ettiği. Tüm bu donanım parçalarının tanıtıldığı Dr. Stephen Woo'nun dünkü açılış konuşmasının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=21519