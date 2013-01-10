Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Exynos 5 Octa, Youm ve Green LCD tanıtımını izleyin

6 yıl
803
1
26
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2013 takviminin ikinci gününde donanım parçalarıyla alakalı duyurularda bulunan Samsung, uzun süredir yakın ilişkiler yürüttüğü İngiliz teknoloji şirketi ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ilk çipseti duyurdu. Dört çekirdekli iki işlem kümesine sahip 5410 model numaralı Exynos 5 Octa, 1.8GHz hızındaki Cortex-A15 işlemcileriyle ağır işlemlerde görev alacak, yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda ise 1.2GHz'lik Cortex-A7 kümesini devreye sokarak enerji tasarrufu sağlayacak. 28nm HKMG süreciyle üretilecek birinci nesil sekiz çekirdekli yonga, ilerleyen dönemlerde 20nm ve 14nm'lik mimarilere geçilmesiyle her yeni üretim sürecinde %30 daha az güç tüketecek, zar alanı açısından benzer bir daralma yaşayacak.
Samsung'un aygıt çözümleri bölümünden sorumlu başkanı Dr. Stephen Woo, bir yıldan kısa sürede 53 milyon mobil ürüne yayılanan Exynos yongada sistem ailesinin yeni üyesinin üç boyutlu grafik performansı anlamında önceki nesil donanımları ikiye katladığını dile getirse de hangi grafik işlemcinin Exynos 5 Octa'ya eşlik ettiğini açıklamadı. ARM'ın Mali T600 serisine mensup bir GPU ile donatılma ihtimali oldukça yüksek olan Exynos 5410, muhtemelen üreticinin bu yıl satışa çıkacağı telefon ve tabletlerine güç verecek.
Elektronik cihazlarda kullanılan donanım elemanlarından işlemci, bellek ve ekran teknolojilerine dikkat çeken Woo'nun heyecan verici bir diğer duyurusu plastik tabanlı Youm ve Güney Koreli firmanın geliştirdiği en yeni LCD teknolojisiyle ilgili oldu. 2013'teki yatırımlarının önemli bir bölümünü LCD'den esnek formdaki OLED'lere kaydırdığını duyuran Samsung Display tarafından üretilen prototipler fuar alanında basın mensuplarının beğenisine sunuldu. Youm markasını taşıyan panellerin ne zaman son kullanıcıya hazır ürünlerde boy göstereceği bilinmezken, yıllardır Tüketici Elektroniği Fuarı'nda görüntüleme çözümlerini sergileyen Samsung'un bu sene Youm panellere geniş yer ayırması, teknolojinin geliştirme çalışmalarında önemli bir mesafe katedildiğini gözler önüne serdi.
OLED'lerin yanı sıra %25 daha az enerji tüketen Green LCD teknolojisini de sergileyen Samsung, yıl içerisinde bu paneli bünyesinde barındıran 10.1 inçlik bir cihazın piyasaya sürülebileceğine işaret ettiği. Tüm bu donanım parçalarının tanıtıldığı Dr. Stephen Woo'nun dünkü açılış konuşmasının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=21519 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Krone 6 yıl en beğenilen
Biz Xperia Z mükemmel oldu falan diyoruz da şimdi Z'nin çıkış tarihi ile bu S4'ün tanıtım tarihi çakışıyor. Korkum 8 çekirdekli bir işlemci ve çok daha üst düzey donanimla Xperia Z katili olması
Biz Xperia Z mükemmel oldu falan diyoruz da şimdi Z'nin çıkış tarihi ile bu S4'ün tanıtım tarihi çakışıyor. Korkum 8 çekirdekli bir işlemci ve çok daha üst düz...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
revelax 6 yıl
48dk daki kır saçlı amcanın elindeki telefonun resimlerini görmüştüm ama feyk sanmıştım ki yanılmışım gerçekmiş bu telefon s4 mü yoksa başka bir modelmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Sony experia z ile çıtayı baya yükseltmiş durumda hem süper bir tasarım hem malzeme kalitesi hemde üst seviye donanım şuan çoğu cihazda snapdragon s4 pro var şuan için iphone 5 ve galaxy s3 ü donanımsal olarak geçicektir ama samsungun yeni işlemci serisi ve tegra 4 ün çıkışı işini zorlaştırır ama onların çıkaracagı cihazlara kadar sanırım yeni bir cihaz çıkartır bekleyip göreceğiz Samsung s4 ile ne yapıcak s3 kullanıcısıyım s4 almam için kasa kalitesiin değişmesi lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sony experia z ile çıtayı baya yükseltmiş durumda hem süper bir tasarım hem malzeme kalitesi hemde üst seviye donanım şuan çoğu cihazda snapdragon s4 pro var şuan için iphone 5 ve galaxy s3 ü donanımsal olarak geçicektir ama samsungun yeni işlemci serisi ve tegra 4 ün çıkışı işini zorlaştırır ama onların çıkaracagı cihazlara kadar sanırım yeni bir cihaz çıkartır bekleyip göreceğiz Samsung s4 ile ne yapıcak s3 kullanıcısıyım s4 almam için kasa kalitesiin değişmesi lazım.

S4 pro değilde S4 prime modeli olsa çok daha avantajlı olurdu rakiplere karşı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
s4 en fazla 1.6-1.8 ghz hızında Exynos 5440 işlemci ve mali t604 yada mali t658 gpu ile gelir gpu büyük ihtimal mali t 604 olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
4 Cortex A7 + 4 Cortex A15 çekirdek koysun Samsung yanına da bir termometre koysun. Üstüne de bir metal tabla atıp çay, kahve işlerimizi hallederiz.


2 çekirdekten fazla Cortex A15 haram hele hele de Samsung'un plastik kasasına, metal bir kasa ile bir nebze ısı dağılarak tek noktanın ısınması yerine cihazın tamamında daha az bir ısı fazlalığı ile kurtarabilir.

Apple niye Alüminyum kasaya geçti Cortex A15 güçle beraber ısı da getiriyor. Adamlar bu ısıyı cihaza yaymak için metal malzemeye geçtiler. Hafiflik için de bu metal Alüminyum seçildi.

1(A7) + 2(A15) ya da 2(A7) + 2(A15) maksimum kullanacağı çekirdeklerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 6 yıl
samsung un tanıtım videolarını paylaşması tebrik edilecek bir davranış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Bunun haricinde 1 saat vakti olmayanlar 45. dakikayı ve devam eden 1-2 dakikayı izlesinler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Yahu ne Apple mış. Yok arm ın mimarisini özelleştiriyomuşta bilmemne de. Apple ın yaptığını eşşeklerde yapar. 3-5 donanımda çalışan(kesin her model içinde ayrı kodlanıyordur. özeldir yani) bir yazılım üretmekten bahsediyoruz. onlarda açsınlar bakalım yazılımın çekirdeğini her türlü işlemci ve gpu da çalışan bir yazılım hazırlasınlar bakalım stabilite kalıyor mu ortada. Yukarda arkdaşta kocaman bir paragraf yazmış. Nedir abi sizi üzen? Apple ın elinde teknoloji mi var? Bak adamlar bişeylerle uğraşıyor. Bükülebilir ekranları izledin mi videoda? Bunu Apple yapsaydı vay o fanatiklerin haline. Sunumu yapan ceo nun ayaklarını öperlerdi be. Fanboyluktan bahsediyor birde. Sizin için yenilik panaromadır. O yüzden eleştirmeyin böyle videoları. Alkış tutunki bigün beğendiğiniz telefonunuzada bu yenilikler gelebilsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Titanyum Adayı 6 yıl vamp
vamp

Yahu ne Apple mış. Yok arm ın mimarisini özelleştiriyomuşta bilmemne de. Apple ın yaptığını eşşeklerde yapar. 3-5 donanımda çalışan(kesin her model içinde ayrı kodlanıyordur. özeldir yani) bir yazılım üretmekten bahsediyoruz. onlarda açsınlar bakalım yazılımın çekirdeğini her türlü işlemci ve gpu da çalışan bir yazılım hazırlasınlar bakalım stabilite kalıyor mu ortada. Yukarda arkdaşta kocaman bir paragraf yazmış. Nedir abi sizi üzen? Apple ın elinde teknoloji mi var? Bak adamlar bişeylerle uğraşıyor. Bükülebilir ekranları izledin mi videoda? Bunu Apple yapsaydı vay o fanatiklerin haline. Sunumu yapan ceo nun ayaklarını öperlerdi be. Fanboyluktan bahsediyor birde. Sizin için yenilik panaromadır. O yüzden eleştirmeyin böyle videoları. Alkış tutunki bigün beğendiğiniz telefonunuzada bu yenilikler gelebilsin.

Bilmeden konuşmak ne kadar kolay. Doğru söylüyorsunuz (!) Apple'ın yaptığını herkes yapar hatta eşşeklerde yapar. Her yer kendi işlemci tasarımını yapabilen şirketlerle dolu. Biz bir eşşek kadar olamadık da 77 milyonluk ülke olarak bir işlemci üretemedik.

Elektronik veya yazılım bilginiz ne düzeyde bilmiyorum ama bu konuda en ufak bir bilginiz olsaydı bu şekilde yorum yapıp bilgisiz diğer insanları da yanlış yönlendirmezdiniz diye düşünüyorum.

Kendi yazılımını kullanmayan başka firmanın yazılımına temelde rakibinin tasarımının aynısını kopyalayan bir arayüz yazarak piyasaya süren ve rekabeti bu şekilde sürdüren bir firmayı savunuyorsunuz.

Androidin ne olduğunu bilmeyen elindeki cihazın ne işe yaradığından haberi olmayan bir sürü kişiyle dolu etrafımız. Ben de Samsung'un androdli bir modelini kullanıyorum ama firmaları bizimmiş gibi savunmanın hiçbir anlamı yok. Samsung işlemcileri direkt olarak lisanslayıp değiştirmeden üreten bir firma siz kalkıp kendi tasarımını yapan kendi yazılımı yazan akıllı telefon pazarına belli bir standart getiren firmalarla karşılaştırıyorsunuz.

Evet en iyisi Samsung!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 6 yıl
Hayret, nasıl olsuda samsung fanboylar bilip bilmeden övmediler 8 çekirdeği?
Bilindiği üzere Samsung ARM tasarımlarını alıp, kendisi hiç değiştirmeden işlemci üretiyor. Bunu çinli MediaTek, RockChip, Allwinnner, Actions ATM ve aklıma gelmeyen / çok gözde olmayan onlarca firma da yapıyor. Samsung'un onlardan tek artısı kendi fabrikası (foundry - dökümhane) olması. big.Little ARM'ın tasarladığı sistem, Samsung da bunu aynen alıp koymuş. Quallcom ve Apple ise Arm tasarımlarını alıp modifiye edip arm uyumlu olarak üretiyorlar.
Ayrıca 4 cortex A7 + 4 cortex A15i tam güçte kullanırsanız asla enerji tasarrufu sağlamaz, yanar o tablet/telefon yanar. O yüzden yazılımsal olarak Samsung tablette maks 4 çekirdek kullanılabilecek şekilde limitler. %70 e varan güç tasarrufu da tek A7 çekirdeği ile işlem yapıldığı zamandadır.
Açıkçası 4 katır çekirdeğin yanına 4 tane sıpa koymanın pek bir espirisi yok. Onun yerine 4 katır + 1 sıpa olsa (Tegra modeli) çok daha enerji verimli olurdu. Samsung resmen sahalara oynuyor fanboyları 8 çekirdek, ilk biz yaptık, en iyi biziz diye kandırmak için!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mechanicstorm 6 yıl muratai
muratzilla

Hayret, nasıl olsuda samsung fanboylar bilip bilmeden övmediler 8 çekirdeği?

Bilindiği üzere Samsung ARM tasarımlarını alıp, kendisi hiç değiştirmeden işlemci üretiyor. Bunu çinli MediaTek, RockChip, Allwinnner, Actions ATM ve aklıma gelmeyen / çok gözde olmayan onlarca firma da yapıyor. Samsung'un onlardan tek artısı kendi fabrikası (foundry - dökümhane) olması. big.Little ARM'ın tasarladığı sistem, Samsung da bunu aynen alıp koymuş. Quallcom ve Apple ise Arm tasarımlarını alıp modifiye edip arm uyumlu olarak üretiyorlar.



Ayrıca 4 cortex A7 + 4 cortex A15i tam güçte kullanırsanız asla enerji tasarrufu sağlamaz, yanar o tablet/telefon yanar. O yüzden yazılımsal olarak Samsung tablette maks 4 çekirdek kullanılabilecek şekilde limitler. %70 e varan güç tasarrufu da tek A7 çekirdeği ile işlem yapıldığı zamandadır.



Açıkçası 4 katır çekirdeğin yanına 4 tane sıpa koymanın pek bir espirisi yok. Onun yerine 4 katır + 1 sıpa olsa (Tegra modeli) çok daha enerji verimli olurdu. Samsung resmen sahalara oynuyor fanboyları 8 çekirdek, ilk biz yaptık, en iyi biziz diye kandırmak için!

Ne fanboy kelimesiymiş arkadaş ! Sevmediğim diğer bir kelime ''amiral gemisi'', son duyumlara göre HTC tuzla tersanesini kiralamış yeni ürünü için


Şaka bi yana, yeni teknolojiler görmek güzel; işi fanboyluk ile bağdaştırmayalım!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Tanıtımı izledim. Display kısmında baya umut veren şeyler vardı. Güzel şeyler bunlar. En azından firmanın liderlik koltuğunda yan gelip yatmadığının göstergesi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alighieri 6 yıl
Gayet b...tan bi tanitim olmus
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Normsoner 6 yıl
ScAnMaN
Umarım bu çipsette T658 grafik çipini kullanırlar diyeceğimde 2 kat daha iyi dediğine göre T604 buda benim için hayalkırıklığı. Çözünürlük çok yüksek olacak o yüzden gpu ne kadar iyi olursa o kadar iyi olurdu.

t604 adreno 320 ile karşılaştırıldıgında hangi seviyede acaba bi bilginiz varmı hemen hemen eşit ise s4 ü beklemeden xperia z almak mantıklı olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 6 yıl Normsoner
Normsoner

ScAnMaN

Umarım bu çipsette T658 grafik çipini kullanırlar diyeceğimde 2 kat daha iyi dediğine göre T604 buda benim için hayalkırıklığı. Çözünürlük çok yüksek olacak o yüzden gpu ne kadar iyi olursa o kadar iyi olurdu.


t604 adreno 320 ile karşılaştırıldıgında hangi seviyede acaba bi bilginiz varmı hemen hemen eşit ise s4 ü beklemeden xperia z almak mantıklı olur

Karşılaştırma bulamadım ben yoksa bende merak ediyorum. Cihazlar tam ortaya çıksın görürüz.Ama 2 kat gpu yeterli değil çünkü çözünürlük zaten 2 kat artacak bu zaten otomotikman yük bindirecek. İpad 3 gibi olur sonu. Kağıt üzerinde 2 kat olur ama gerçekte performans farkı olmaz. T658 olsa felaket performans olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Secteria 6 yıl
Hayranım Şu Teknolojiye ya Lastik gibi Ve Yüksek Çözünürlükte Ekran Düşünmesi Çok Güzel İki Kutu Koyucaksın Bi Sağa Bi Sola İçide Boydan Boya ekran Harika Birşey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
803 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, samsung ve
2 etiket daha arm OLED
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim