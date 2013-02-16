Samsung'un Güney Kore'deki yonga tesisinden çevreye zehirli gaz sızdığı rapor ediliyor





Teknolojik cihazların her geçen gün hayatımızda daha fazla yer etmesinin dışında, üretim sürecinde yaşanan çalışma koşulları zorlukları ve riskli bantlarda hayati tehlikeler aslında madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor.





Bir süre önce Samsung'un bir üretim tesisinde sızan hidroflorik gaz nedeniyle bir çalışanın öldüğünü ve 3 çalışanın yaralandığını sizlere duyurmuştuk. Bu kez aynı tesiste çevreye asit sızdığı rapor edildi.





Samsung yaşanan ölüm olayı sonrasında sızıntının sadece iç kısımda olduğunu ve burası dışında bir zararın yaşanmadığını yetkili mercilere rapor etmişti. Ancak yetkililerin 2km çapında bir alanda yaşayan insanların gazdan etkilendiğini ve bölgedeki hidroflorik gazın olması gereken seviyenin çok üstünde olduğunu tespit ettikleri belirtildi. Yerel yöneticiler Samsung'u olayın gerçek boyutlarını sakladığı konusunda suçluyor.





Soruşturmanın hangi aşamada olacağı şimdilik belli değil. Ancak yaşanan olaylar neticesinde Samsung'a bin dolar gibi çok düşük bir ceza kesilmişti.





Hidroflorik asit coğrafi araştırmalar, petrol endüstrisi ve elektronik eşya üretiminde kullanılsa da cilt veya solunum sistemi ile temasında yakıcı ve öldürücü bir etki yapıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-chip-plant-in-Korea-leaked-deadly-acid-into-environement-authorities-assesing-damage_id39823