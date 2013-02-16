Samsung'un Güney Kore'deki yonga tesisinden çevreye zehirli gaz sızdığı rapor ediliyor

Haber Editörü
Teknolojik cihazların her geçen gün hayatımızda daha fazla yer etmesinin dışında, üretim sürecinde yaşanan çalışma koşulları zorlukları ve riskli bantlarda hayati tehlikeler aslında madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor.
Bir süre önce Samsung'un bir üretim tesisinde sızan hidroflorik gaz nedeniyle bir çalışanın öldüğünü ve 3 çalışanın yaralandığını sizlere duyurmuştuk. Bu kez aynı tesiste çevreye asit sızdığı rapor edildi.
Samsung yaşanan ölüm olayı sonrasında sızıntının sadece iç kısımda olduğunu ve burası dışında bir zararın yaşanmadığını yetkili mercilere rapor etmişti. Ancak yetkililerin 2km çapında bir alanda yaşayan insanların gazdan etkilendiğini ve bölgedeki hidroflorik gazın olması gereken seviyenin çok üstünde olduğunu tespit ettikleri belirtildi. Yerel yöneticiler Samsung'u olayın gerçek boyutlarını sakladığı konusunda suçluyor.
Soruşturmanın hangi aşamada olacağı şimdilik belli değil. Ancak yaşanan olaylar neticesinde Samsung'a bin dolar gibi çok düşük bir ceza kesilmişti.
Hidroflorik asit coğrafi araştırmalar, petrol endüstrisi ve elektronik eşya üretiminde kullanılsa da cilt veya solunum sistemi ile temasında yakıcı ve öldürücü bir etki yapıyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-chip-plant-in-Korea-leaked-deadly-acid-into-environement-authorities-assesing-damage_id39823 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne saçmalıyorsun?
diğer firmalar farklımı? apple foxconn skandallarıhnı unuttunuzmu?
dünyada yüzlerce firmanın durumu böyle ne firmalar var haberınız yok başka ulkelerı gırıp onları sömürüyorlar atıkları olduğu gibi onların nehırlerıne boşaltıyorlar filtre yapmıyorlar maliyet yukselmesın dıye
sşz ayakta uyuyorsunuz hala fandrozot bılmem ne gibi liseli ergen cümleleri kurma peşindesiniz
hepinize yazıklar olsun burda benım anlatmak ıstedıgım samsung apple değil.
dunyadakı tüm başlıca buyuk fırmalar bu durumda sırf samsungu gostermesı objektıf olmamıs
Haberi çıkmış yapmış aga olmayan haberimi söylesinler haber mi uydursunlar
Herkes biliyor çoğu firmanın böyle olduğunu ama şu anda haber değeri taşıyan bu olduğu için bu haber yapılıyor
çüş..
sana çüş.
adam haklı diğer firmalarda aynı merak etmeyin.
onlarda zararlı maddelerden üretim yapıyor çok mu farklılar sanki.
apple kullanıcısıyım ki eminim apple'da da aynı sorunlar vardır deşifre edilmeli.
ama deşifre edersen bu sefer maliyeti büyük olan önlemler alıp telefonlara zam yapacak o da var
Fandroidlik boyle birsey.
Bence de haklisiniz hocam hepsi aynidir