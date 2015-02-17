Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu ilk ayında 100 bin adet sattı

Geçtiğimiz ay Samsung'un ilk tizen işletim sistemli telefonu Z1'i Hindistanda piyasaya sürdüğünü bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Ocak ayının ortasında satışa çıkan cihaz ay sonunda 50 bin satış adetine ulaşırken daha sonra da ivmesini kaybetmeyerek bir aylık döngüyü 100 bin cihaz satışını aşarak geride bırakmış gözüküyor.

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Ayrıca 3 Şubatta Bangladeş'te de satışa başlayan Samsung Z1 yaklaşık 2 haftalık döngüye ulaşırken burada 20 bin cihaz satışı gerçekleştirmiş gözüküyor. Yaklaşık 90 dolarlık fiyatı bulunan cihazın bazı temel donanımlarını hatırlatmak gerekirse Z1 4 inç 480 x 800 piksel çöznürlüğe sahip ekran, Spreadtrum SC7727S çift çekirdekli Cortex A7 işlemci, 768 MB sistem belleği, 3 MP kamera, 4 GB depolama alanı gibi mütevazı teknik özelliklere sahip. Ayrıca cihazın Tizen işletim sistemi ile geldiği düşünülürse yeni bir platform için satış rakamları iyi sayılabilir.