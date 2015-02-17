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Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu ilk ayında 100 bin adet sattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un Tizen işletim sistemli telefonu ilk ayında 100 bin adet sattı
Geçtiğimiz ay Samsung'un ilk tizen işletim sistemli telefonu Z1'i Hindistanda piyasaya sürdüğünü bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Ocak ayının ortasında satışa çıkan cihaz ay sonunda 50 bin satış adetine ulaşırken daha sonra da ivmesini kaybetmeyerek bir aylık döngüyü 100 bin cihaz satışını aşarak geride bırakmış gözüküyor.

Ayrıca 3 Şubatta Bangladeş'te de satışa başlayan Samsung Z1 yaklaşık 2 haftalık döngüye ulaşırken burada 20 bin cihaz satışı gerçekleştirmiş gözüküyor. Yaklaşık 90 dolarlık fiyatı bulunan cihazın bazı temel donanımlarını hatırlatmak gerekirse Z1 4 inç 480 x 800 piksel çöznürlüğe sahip ekran, Spreadtrum SC7727S çift çekirdekli Cortex A7 işlemci, 768 MB sistem belleği, 3 MP kamera, 4 GB depolama alanı gibi mütevazı teknik özelliklere sahip. Ayrıca cihazın Tizen işletim sistemi ile geldiği düşünülürse yeni bir platform için satış rakamları iyi sayılabilir.
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doctor_bey 4 yıl
O 100bin kişi de meraklısı ve geliştiricidir zaten
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bestofMd 4 yıl
Satışlar fena değil
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Gelişmeden işletim sistemi yapmak macera aramaktan başka bir şey değil. Geliştirmek zor fakat imkansız değil. google a bel bağlamışken tizen in gelişimi zor.
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Marrusia 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Gelişmeden işletim sistemi yapmak macera aramaktan başka bir şey değil. Geliştirmek zor fakat imkansız değil. google a bel bağlamışken tizen in gelişimi zor.

tizen 2 senedir geliştiriliyor daha s2 varken atılmıştı temelleri :D
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Elsa 4 yıl
Bada'nin suçu ne?
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Masquerade89 4 yıl
bence gayet iyi satış rakamları
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javaprof 4 yıl
bu tizen de bir umut görmüyorum bi umut olsaydı sdk larını ve hangi dille yazılım yazacağımızı çoktan paylaşırlardı htmlle yazılmışmış ulan html ile telefon işletim sistemi mi yazılır bu ne biçim mantıktır keşke bir linux sürümü olsaydı ya da jvm kullanan gelişmiş bir işletim sistemi şimdi soruyorum türkiyede kim şu saçmalığa yazılım geliştirmek ister ki android ve ios varken.
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Eufloria 4 yıl javaprof
html le nasıl oluyor yahu? benim programlama bilgim yok fakat html şuanda bu forumun kaynak kodlarına bak dediğimiz zaman çıkan kodlar mı oluyor? eğer öyleyse bence aslında avantajlı olabilir html bilen birisi bile basit bir program yazabilir kolayca.
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Guest-FA9189F46 4 yıl javaprof
javaprof

bu tizen de bir umut görmüyorum bi umut olsaydı sdk larını ve hangi dille yazılım yazacağımızı çoktan paylaşırlardı htmlle yazılmışmış ulan html ile telefon işletim sistemi mi yazılır bu ne biçim mantıktır keşke bir linux sürümü olsaydı ya da jvm kullanan gelişmiş bir işletim sistemi şimdi soruyorum türkiyede kim şu saçmalığa yazılım geliştirmek ister ki android ve ios varken.

Bende bir umut göremiyorum bada yı bırakan şirket tizenide bırakır nokta. Birde HTML5 API'leri üzerine kurulmuş galiba
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Marrusia 4 yıl javaprof
javaprof

bu tizen de bir umut görmüyorum bi umut olsaydı sdk larını ve hangi dille yazılım yazacağımızı çoktan paylaşırlardı htmlle yazılmışmış ulan html ile telefon işletim sistemi mi yazılır bu ne biçim mantıktır keşke bir linux sürümü olsaydı ya da jvm kullanan gelişmiş bir işletim sistemi şimdi soruyorum türkiyede kim şu saçmalığa yazılım geliştirmek ister ki android ve ios varken.

Uygulama geliştirmene gerek yok tizene butun android uygulamaları çalışıyor uzerinde :D Yani gidipte bada gibi olmayacak uygulaması bol şimdiden
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Marrusia 4 yıl
Tizende gelecek var diyoruz bosuna mi diyorum Z1 e gelirsek dusuk donanim ama ust seviye bir android kadar hizli tizenin en buyu avantaji android uygulamalari calistirmasi asphalt 8 i calistirmislar hatta ilerde samsung kendi platformunu zaten yaraticak exynos+tizen+kendi gpusu tamam iste daha ne %100 kore yapimi telefon bizimkileein yapmaya calistigi :D
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Guest-FA9189F46 4 yıl Marrusia
Marrusia

Tizende gelecek var diyoruz bosuna mi diyorum Z1 e gelirsek dusuk donanim ama ust seviye bir android kadar hizli tizenin en buyu avantaji android uygulamalari calistirmasi asphalt 8 i calistirmislar hatta ilerde samsung kendi platformunu zaten yaraticak exynos+tizen+kendi gpusu tamam iste daha ne %100 kore yapimi telefon bizimkileein yapmaya calistigi :D

İntelde var işin içinde yani %100 kore değil ;) ha bide linux vakfıda var.
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Gece772 4 yıl
Düşük ama etkili satış oldu
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bada diye bir şey vardı güzel girdi yarı yolda bırakı verdi !
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