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Samsung'un en incesi Galaxy A8'e ait bir video yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un en incesi Galaxy A8'e ait bir video yayınlandı
 
Geçtiğimiz günlerde Samsung'un en ince telefonu olacak Galaxy A8'in Çin Mobil Düzenleme Kurulu TENAA'da ortaya çıkan görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aynı kanal bu kez fotoğraflardan çok daha fazla detay barındıran bir video yayınladı. Videoda cihaz tüm hatlarıyla görülürken bazı teknik detaylar hakkında bilgiler de içeriyor.
Galaxy S6'ya benzeyen bir tasarıma sahip Galaxy A8 5.7" Super AMOLED ekranda FHD çözünürlük sunabiliyor. Bununla birlikte cihazın ppi değeri 386 olurken ekran/kasa oranı da %74.05 gibi başarılı bir seviyede. Metal kasaya sahip cihaz daha önce de sızdırıldığı gibi 5.9 mm inceliğe sahip. 
İşlem gücünü  Snapdragon 615 çipsetinden alan modele 2 GB sistem belleği ve 16 GB arttırılabilir depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca 16 MP ana kamera, 5 MP özçekim kamerası ve 3,050mAh batarya kapasitesi de Galaxy A8'in ortaya çıkan diğer özellikleri. 
Büyük ekranı, inceliği ve kasası ile dikkat çeken Galaxy A8 modeli henüz Samsung tarafından resmi olarak açıklanmasa da tüm detaylarıyla ortaya çıkmış oldu. Ancak cihazın net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz gizliliğini koruyor. Android 5.1.1 ile gelecek model uygun bir fiyatlandırmaya sahip olursa giderek popülerleşen "phablet" sınıfında başarılı satış rakamlarına imza atabilir.

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keskin53 4 yıl
yakında cıkar haberleri telefonu cepte taşımayın bükülür
kocaelide bükülen Samsung'un en incesi Galaxy A8 mengeneyle düzeltmek
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cosica 4 yıl
uygun fiyatla gelirse değerlendirmek lazım. kocaman ekran kocaman pil ve samsung.
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*siteci* 4 yıl
5.9 milimetre incelik olmaz, 50 kilo hafiflik olmayacağı gibi.
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-Hiroshima- 4 yıl
O siyah çerçeve göze batiyor be
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Xloud 4 yıl
1800 e kakalar süslü reklamlarla.
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