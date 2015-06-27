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Samsung'un kadın çalışan oranı %42'ye ulaştı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un kadın çalışan oranı %42'ye ulaştı
Modern toplumlardaki en çok tartışılan konulardan birisi kuşkusuz kadın-erkek eşitliği. Gün geçtikte kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başladığını artık bir çok toplumda görmeye de başladık. Samsung'un son açıklanan çalışan rakamları ise şirket içerisindeki kadın çalışan oranının %42 oranına ulaştığını gösteriyor.
Kadın çalışan oranı 2014 yılına ait olarak açıklanırken bu oranın 2012 yılında %39, 2013 yılında da %40 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şirketin geçtiğimiz yıl itibariyle bünyesinde 319 bin çalışan barındırdığını düşünürsek kabaca bir hesapla şirkette yaklaşık 135 bin kadın çalıştığını söyleyebiliriz.
Ancak bu çalışanların genellikle alt pozisyonlarda görev alıyor. Geneldeki yüksek orana rağmen üst düzey yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranının %4.2 gibi çok düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Orta düzey yönetimde ise bu oranın %12.4 seviyesine ulaştığını görüyoruz.
Kadın çalışanların genellikle üretim bandında tercih edilmesi aslında ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Foxconn gibi yüklü üretimler yapan diğer bir çok şirkette erkeklere göre daha sabırlı ve daha ince işçilik yapabildiği için kadınları tercih ediyor. 
Ayrıca bölgelere göre çalışan dağılıma bakacak olursak tüm çalışanların %31.1'i şirketin ana vatanı Güney Kore'de bulunuyor. Çin'de bu oran %17.7 civarında iken, Çin dışındaki Asya bölgelerinde ve Japonya'da ise %35.1'lik kısım şirkete hizmet veriyor. Samsung çalışanlarından %8.8'i ise Güney ve Kuzey amerika üzerinde bulunurken kalan küçük kısım diğer bölgelerde şirket için çalışıyor.

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Guest-DD1B5D41-9 3 yıl
Apple'da bu oran %60-70 civarında.Bir haber yapacaksanız tarafsız olsun ;)
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doctor_bey 3 yıl
Kadınlar çiçehtür
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BekirTemel 3 yıl
Tebrikler,eşitlik adına.
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CoMMaNDeRCX 3 yıl
OnLiNe MaNaGeR
%40ın amacı eline galaksi telefon alıp kameraya poz vermek, ergenleri coşturmak...

Mantığa bak Çay demle
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serafon 3 yıl
Dünya herkese fazlasıyla yetecekken herkes şimdikinden çok daha mutlu ve insanca yaşayabilecekken sürekli bir kısım insanın deposunu doldurması için tüm insanlık, daha fazla çalış! daha fazla çalış! diye yönlendiriliyor. Annelik yapma, babalık yapma, ailene zaman ayırma, kendine zaman ayırma, karın tokluğuna çalış ve hepsini ben kazanayım. Bu dünyadaki sistemin tamamına karşıyım ben de! Demokratik! ve özgür! olarak tüm insanlar köle yapılmış durumda!
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WB 3 yıl
Agir rekabet kosullarinin surdugu yogun stresli is hayatinin acimasiz ortaminda erkekler bile oldukca zorlanirken kadinlarin savasmasini zaten adil gormuyorum. Kadin erkek esitligi ve ekonomik ozgurlugu bir tarafa birakalim, asil problem sistemin bir omur torpusune donusmesi kaynakli gecim derdi.
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
%40'ın amacı eline galaksi telefon alıp kameraya poz vermek, ergenleri coşturmak...
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