Samsung'un kadın çalışan oranı %42'ye ulaştı

Modern toplumlardaki en çok tartışılan konulardan birisi kuşkusuz kadın-erkek eşitliği. Gün geçtikte kadınların iş hayatında daha fazla yer almaya başladığını artık bir çok toplumda görmeye de başladık. Samsung'un son açıklanan çalışan rakamları ise şirket içerisindeki kadın çalışan oranının %42 oranına ulaştığını gösteriyor.

Kadın çalışan oranı 2014 yılına ait olarak açıklanırken bu oranın 2012 yılında %39, 2013 yılında da %40 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şirketin geçtiğimiz yıl itibariyle bünyesinde 319 bin çalışan barındırdığını düşünürsek kabaca bir hesapla şirkette yaklaşık 135 bin kadın çalıştığını söyleyebiliriz.

Ancak bu çalışanların genellikle alt pozisyonlarda görev alıyor. Geneldeki yüksek orana rağmen üst düzey yönetim pozisyonlarında kadın çalışan oranının %4.2 gibi çok düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Orta düzey yönetimde ise bu oranın %12.4 seviyesine ulaştığını görüyoruz.

Kadın çalışanların genellikle üretim bandında tercih edilmesi aslında ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Foxconn gibi yüklü üretimler yapan diğer bir çok şirkette erkeklere göre daha sabırlı ve daha ince işçilik yapabildiği için kadınları tercih ediyor.

Ayrıca bölgelere göre çalışan dağılıma bakacak olursak tüm çalışanların %31.1'i şirketin ana vatanı Güney Kore'de bulunuyor. Çin'de bu oran %17.7 civarında iken, Çin dışındaki Asya bölgelerinde ve Japonya'da ise %35.1'lik kısım şirkete hizmet veriyor. Samsung çalışanlarından %8.8'i ise Güney ve Kuzey amerika üzerinde bulunurken kalan küçük kısım diğer bölgelerde şirket için çalışıyor.