Depolama sektörünün lider firmalarından Sandisk, dünyanın en hızlı 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartını duyurdu.

Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri ve video kameralar için geliştirilen hafıza kartı, sunduğu 80 MB okuma ve 50 mb yazma hızlı ile pazarın 64GB boyut seviyesinde en hızlı hafıza kartı olarak lanse ediliyor. Özellikle yüksek hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyan kullanıcılar faydalı özellikler sunan kart, darbelere dayanabiliyor ve su geçirmiyor.

Sandisk 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartı, 199$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2013/sandisk-introduces-worlds-fastest-64gb-microsdxc-card/