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Sandisk, dünyanın en hızlı 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartını duyurdu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sandisk, dünyanın en hızlı 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartını duyurdu
Depolama sektörünün lider firmalarından Sandisk, dünyanın en hızlı 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartını duyurdu.
Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri ve video kameralar için geliştirilen hafıza kartı, sunduğu 80 MB okuma ve 50 mb yazma hızlı ile pazarın 64GB boyut seviyesinde en hızlı hafıza kartı olarak lanse ediliyor. Özellikle yüksek hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyan kullanıcılar faydalı özellikler sunan kart, darbelere dayanabiliyor ve su geçirmiyor.
Sandisk 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartı, 199$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.


http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2013/sandisk-introduces-worlds-fastest-64gb-microsdxc-card/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Executor06 5 yıl en beğenilen
türünün en iyisi olarak piyasaya çıkan bir ürünün f/p olmasını mı bekliyosunuz arkadaşlar ?
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koyunsavar 5 yıl
200 dolar sadece kart icinmi yoksa yaninda telefon hediyeside varmi
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gps.navigation 5 yıl
Akıl fikir tablet telefonda
yahu bu kart onun için değil zaten 3-4 bin tl den başlayan fotoğraf makinaları için
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Konungariket Sverige 5 yıl
carter
2 sene sonra ucuzlar.

yahu s3 bile 2000 tl den girdi 4-5 ayda 1400 lere indi ,s4 te aynı yolda ilerliyor sen buna 2 sene diyosun
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W.Fichtner 5 yıl
yok artık
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WmGMD 5 yıl
Millet f/p bekliyor :( Türünün tek örneği olabiliecek bir kart sonuçta
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ruzgarnufel 5 yıl
Androidde Pll Mod overclock için birebir....
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alibakirhan 5 yıl
arkadaş benim laptobunda maksimum yazma hızı 80 mb/sn 320gb hdd var toshiba adamlar ufacık kartı kocaman hdd hızına yetiştirmişler helal olsun valla 1-2 sene sonra bu hızlar normal olur artık bu teknoloji çok hızlı ilerliyor yav
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theyapici 5 yıl
kartların öncü firması sandisk tebrikler. 64 ü takınca bayağı bir yer olur telefonda
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swat882 5 yıl
bunun 30 mb yazma okuma hızlı olanı var. yine 64 gb micro sd, piyasada 130 tl civarı
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carter 5 yıl
2 sene sonra ucuzlar.
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Steve Jobs 5 yıl
Telefonda kim ne yapiyor ki o kadar hiza ihtiyac duyulmus?
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darkaura 5 yıl
sandisk ultrada cok kaliteli hizli bir bellek ama telefona takinci su koyverebiliyor. bazi telefonlarda yetersiz voltajdan duzgun calismiyor. umarim bu modelindede ayni sorun yoktur.
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TR_001 5 yıl darkaura
darkaura
sandisk ultrada cok kaliteli hizli bir bellek ama telefona takinci su koyverebiliyor. bazi telefonlarda yetersiz voltajdan duzgun calismiyor. umarim bu modelindede ayni sorun yoktur.

Katılıyorum. Öncelikle her cihazda sorunsuzca çalışan ürünler üretmeli, ardından bu şekilde hıza abanmalı..
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hamalp 5 yıl
bunun ağırlığı 0.3 gram civarıdır. yani gramı 600$ civarı bişey oluyo. dünyada bukadar pahalı kaç şey vardırki.
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