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Depolama sektörünün lider firmalarından Sandisk, dünyanın en hızlı 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartını duyurdu.
Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri ve video kameralar için geliştirilen hafıza kartı, sunduğu 80 MB okuma ve 50 mb yazma hızlı ile pazarın 64GB boyut seviyesinde en hızlı hafıza kartı olarak lanse ediliyor. Özellikle yüksek hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyan kullanıcılar faydalı özellikler sunan kart, darbelere dayanabiliyor ve su geçirmiyor.
Sandisk 64GB microSDXC UHS-I hafıza kartı, 199$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2013/sandisk-introduces-worlds-fastest-64gb-microsdxc-card/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yahu s3 bile 2000 tl den girdi 4-5 ayda 1400 lere indi ,s4 te aynı yolda ilerliyor sen buna 2 sene diyosun
Katılıyorum. Öncelikle her cihazda sorunsuzca çalışan ürünler üretmeli, ardından bu şekilde hıza abanmalı..
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Operatörler - Kurumsal Haberler, hafıza kartı ve sandisk