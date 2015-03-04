Satılan PlayStation 4 sayısı 20 milyonu geride bıraktı





Sony'nin son dönemde yeniden yapılanma ve çeşitli bölümleri elden çıkarma söylentileri zirve yapmışken, firmanın yüzünü güldüren ise PlayStation bölümü oluyor. Konsol çıktığı günden bu yana ivmesini hep artırdı.

İlk aylarda ayda 1 milyon ortalama satış ivmesi yakalayan PS4, bu yıl ise ortalamayı ayda 1.5 milyona kadar çekmiş durumda. 1 Mart 2015 itibariyle son kullanıcı eline ulaşan konsol sayısı 20.2 milyon olarak gerçekleşti. Bu Sony'nin beklentisini de aşmış durumda.

Firmanın 31 Mart 2015 beklentisi 18-20 milyon arası PS4 satışıydı. Ancak görülen o ki bu rakam 22-24 milyon şeklinde revize edilecek. Xperia cihazlarının kan kaybetiği bir dönemde konsol satışlarının artması firmanın yüzünü güldürecektir.









http://www.prnewswire.com/news-releases/playstation4-ps4-sales-surpass-202-million-units-worldwide-300045019.html