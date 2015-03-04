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Satılan PlayStation 4 sayısı 20 milyonu geride bıraktı

4 yıl
1,8b
1
25
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Satılan PlayStation 4 sayısı 20 milyonu geride bıraktı

Sony'nin son dönemde yeniden yapılanma ve çeşitli bölümleri elden çıkarma söylentileri zirve yapmışken, firmanın yüzünü güldüren ise PlayStation bölümü oluyor. Konsol çıktığı günden bu yana ivmesini hep artırdı.
İlk aylarda ayda 1 milyon ortalama satış ivmesi yakalayan PS4, bu yıl ise ortalamayı ayda 1.5 milyona kadar çekmiş durumda. 1 Mart 2015 itibariyle son kullanıcı eline ulaşan konsol sayısı 20.2 milyon olarak gerçekleşti. Bu Sony'nin beklentisini de aşmış durumda.
Firmanın 31 Mart 2015 beklentisi 18-20 milyon arası PS4 satışıydı. Ancak görülen o ki bu rakam 22-24 milyon şeklinde revize edilecek. Xperia cihazlarının kan kaybetiği bir dönemde konsol satışlarının artması firmanın yüzünü güldürecektir.



http://www.prnewswire.com/news-releases/playstation4-ps4-sales-surpass-202-million-units-worldwide-300045019.html Yorum Yaz
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saydmm 4 yıl
Fiyat üzerinde çalışılırsa özellikle ortadoğu ve avrupa'da daha çok satılabilir,zaten oyunlardan hatırı sayılır kar elde ediyorlar.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
diğer ülkelerde ucuz bizde pahalı
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ulabuneya 4 yıl
20 milyon tane niye konsol aldığını bilmeyen insan : ))

Konsol pahalı 1400 liraya satılıyor
Oyunlar 150-200 liraya satılıyor
Online oynamak için her sene psn+ adı altında 150 lira haraç veriyorsunuz.
Gamepad 150 liradan başlıyor


Bu kadar masrada değer mi bence değmez. Oyunların ve konsolun dahada ucuzlaması gerekiyor. Oyunlar 100 lira ve konsolda 1000 lira civarında olsa ve online oynamakta bedava olsaydı , bende alırdım. Ama bu kadar pahalılıkta almam.
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aycibin 4 yıl ulabuneya
ulabuneya

20 milyon tane niye konsol aldığını bilmeyen insan : ))

Konsol pahalı 1400 liraya satılıyor
Oyunlar 150-200 liraya satılıyor
Online oynamak için her sene psn+ adı altında 150 lira haraç veriyorsunuz.
Gamepad 150 liradan başlıyor


Bu kadar masrada değer mi bence değmez. Oyunların ve konsolun dahada ucuzlaması gerekiyor. Oyunlar 100 lira ve konsolda 1000 lira civarında olsa ve online oynamakta bedava olsaydı , bende alırdım. Ama bu kadar pahalılıkta almam.

1400liraya satılan konsol 6-7 sene en güncel oyunlarda kullanım sağlıyor.bu kadar yıl hardware masrafı yok.
oyunların ikinci el piyasası çok yaygın.ayrıca psn üyeliklerle daha ucuza mal etme seçenekleri de var.pc oyunu fiyatına veya daha ucuza mal etme olanağı var
eşit kalitede logitech pc gamepad'leri de aynı fiyat.trust marka ile kıyaslayacak değiliz

ilaveten oyun açmak kapatmak pc'den çok daha hızlı,koforlu ve en önemlisi stabil.makina açılışı 5sn.oyunu açmak da 15sn.tost makinası gibi düğmesine bas aç,düğmesine bas kapat.bu kadar basit :)
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DH Misafiri 4 yıl
teknolojisi rakiplerinin çok gerisinde olan ve batmak üzere olan taş devri firması sony nin ağlamaklı fanboycukları pardon pardon ne fanboyu ya düpedüz barni MOLOZTAŞ ve fred Çakmaktaşları yoruma düşerler. teknolojiden anlamazlar. zaten anlasalar sony gibi teknolojisi geri bi firmayı savunmazlar, ama onların zavallı çabalarını görmek çok keyifli, hatta paha biçilmez. sony batsa kime güleriz. işin bide bu yönü var :))
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
teknolojisi rakiplerinin çok gerisinde olan ve batmak üzere olan taş devri firması sony nin ağlamaklı fanboycukları pardon pardon ne fanboyu ya düpedüz barni MOLOZTAŞ ve fred Çakmaktaşları yoruma düşerler. teknolojiden anlamazlar. zaten anlasalar sony gibi teknolojisi geri bi firmayı savunmazlar, ama onların zavallı çabalarını görmek çok keyifli, hatta paha biçilmez. sony batsa kime güleriz. işin bide bu yönü var :))






Ne diyor la bu



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FromZeroToHero 4 yıl
kırılsın yarın alayım.
PS3 aldık da ne oldu ? 5 yıl tozunu aldım durdum 2-3 oyunla ömür geçecekti ta ki kırılana kadar :)
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olağan_şüpheli 4 yıl
oyunlar çok pahalı.
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St Batuhan 4 yıl
Daha almak isteyip alamayan da çok, almaya yaklaşan da ve ileride alacak olan da. Öyle ya da böyle ciddi bir dönem geçti artık konsollar için ve ps2 kadar olmasa da bu da en azından PS3 gibi bir satış oranını sağlayacak zira bu konsolların ben de çok çok uzun ömürlü olmasını beklemiyorum. Büyük ihtimal yeni versiyonla birlikte revize hali devam edecek, o arada buna da oyunlar daha düşük çöz de kalarak çıkacak. Bu beşinci ya da altıncı senede gerçekleşecektir. Tabii yeni konsol özel bir mimari kullanmaz da bilg. mimarisi ile devam ederse. Bu sayede isteyen 900p ya da 1080p oyunlarda devam edecektir bir süre daha ve satışlar da iyi bir şekilde gidecektir ama ömrü bi ps2 kadar olmayacağı için patlama da yapamaz. Xbox One'da öyle ya da böyle güçlenecek ve bazıları ona da yönelmeye devam edecek çünkü.
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Recharged 4 yıl
Muhtemelen PS2'yi geçecektir.
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mmnder16 4 yıl
ah şu oyun maliyetleri olmasa :) neyse şimdilik sabrediyorum. parasını biriktirir biriktirmez inşallah alacağım :) taksite karşıyım :))
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AhMeTsT 4 yıl
PS3 Kadar Oyun Yok
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Rubisco 4 yıl
Herşey sorunsuz oturana kadar dx12 gelecek, o zman da iş işten geçme noktasına varacak.
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