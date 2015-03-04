Satılan PlayStation 4 sayısı 20 milyonu geride bıraktı

Haber Editörü
Sony'nin son dönemde yeniden yapılanma ve çeşitli bölümleri elden çıkarma söylentileri zirve yapmışken, firmanın yüzünü güldüren ise PlayStation bölümü oluyor. Konsol çıktığı günden bu yana ivmesini hep artırdı.
İlk aylarda ayda 1 milyon ortalama satış ivmesi yakalayan PS4, bu yıl ise ortalamayı ayda 1.5 milyona kadar çekmiş durumda. 1 Mart 2015 itibariyle son kullanıcı eline ulaşan konsol sayısı 20.2 milyon olarak gerçekleşti. Bu Sony'nin beklentisini de aşmış durumda.
Firmanın 31 Mart 2015 beklentisi 18-20 milyon arası PS4 satışıydı. Ancak görülen o ki bu rakam 22-24 milyon şeklinde revize edilecek. Xperia cihazlarının kan kaybetiği bir dönemde konsol satışlarının artması firmanın yüzünü güldürecektir.
http://www.prnewswire.com/news-releases/playstation4-ps4-sales-surpass-202-million-units-worldwide-300045019.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konsol pahalı 1400 liraya satılıyor
Oyunlar 150-200 liraya satılıyor
Online oynamak için her sene psn+ adı altında 150 lira haraç veriyorsunuz.
Gamepad 150 liradan başlıyor
Bu kadar masrada değer mi bence değmez. Oyunların ve konsolun dahada ucuzlaması gerekiyor. Oyunlar 100 lira ve konsolda 1000 lira civarında olsa ve online oynamakta bedava olsaydı , bende alırdım. Ama bu kadar pahalılıkta almam.
1400liraya satılan konsol 6-7 sene en güncel oyunlarda kullanım sağlıyor.bu kadar yıl hardware masrafı yok.
oyunların ikinci el piyasası çok yaygın.ayrıca psn üyeliklerle daha ucuza mal etme seçenekleri de var.pc oyunu fiyatına veya daha ucuza mal etme olanağı var
eşit kalitede logitech pc gamepad'leri de aynı fiyat.trust marka ile kıyaslayacak değiliz
ilaveten oyun açmak kapatmak pc'den çok daha hızlı,koforlu ve en önemlisi stabil.makina açılışı 5sn.oyunu açmak da 15sn.tost makinası gibi düğmesine bas aç,düğmesine bas kapat.bu kadar basit :)
Ne diyor la bu
PS3 aldık da ne oldu ? 5 yıl tozunu aldım durdum 2-3 oyunla ömür geçecekti ta ki kırılana kadar :)