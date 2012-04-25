Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Satılan toplam iOS cihazı sayısı 365 milyon oldu, Apple Store başına 12.2 milyon dolar gelir elde edildi

7 yıl
2,4b
1
29
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın 2012 mali yıl ikinci çeyreğinde açıkladığı rekor gelir raporu sonrasında firma tarafından yatırımcılara hitaben düzenlenen toplantıda firmanın geldiği son nokta anlatıldı.

Buna göre son çeyrekte satılan 50 milyon iOS cihazı ile toplam iOS cihazı sayısı 365 milyon oldu. iPhone modelleri hali hazırda 100 ülkede 230 operatör tarafından dağıtılıyor. Yeni iPad ise 40 ülkede satışta. 

Dağıtım kanallarının artması uygulama mağazasını da doğrudan etkiliyor. App Store üzerinde toplam 600 000 uygulamaya ulaşılmışken, sadece iPad uygulamaları 200 000 oldu. 

İlk iPad'in duyuruluşundan bugüne kadar 67 milyon iPad modeli satıldı. Mac modellerinin bu sayıya ulaşması 24 yılda oldu.

Eğitim alanında da iPad modellerine yönelişte bir yükseliş sözkonusu. Her satılan Mac bilgisayırına karşılık iki iPad satılıyor. San Diego bölgesindeki okullar 10 000 adet iPad sipariş etmişken 15 000 model daha sipariş edilecek.

Apple'ın perakende mağazaları da önemli bir gelir kapısı oldu. Mağaza başına Apple 12.2 milyon dolar gelir elde ederken, yıllık artış yüzde 23 oldu. Aksesuar satışları ise tavan yapmış durumda. Üç aylık periyotta aksesuarlardan 22.7 milyar dolar gelir elde edildi. 

Firmanın bulut altyapı hizmeti iCloud ise 125 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Hizmetin son iki ayda kazandığı kullanıcı sayısı ise 25 milyon olarak gerçekleşti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myfranco 7 yıl en beğenilen nevai
QUANTIMON

tugares

Elma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yil onceden bugünleri görebilen bir super zeka ;)


anlamıyorum sizi bu adama hayranlık duyulacak ne var bu kadar sende appleın tepe yöneticisi ol sana da derler

Bütün dünyadaki en tepedeki zekalar bunu kabullenmişken, bu cümleyi sarfetmen henüz tepeye çıkmak için çok zamanın olduğunu gösteriyor. Herkes şarkı söyler ama bir Barış Manço veya Zeki Müren olamaz.
QUANTIMONtugaresElma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tunlab 7 yıl
atı alan california'yı gecmis, siz halen burda varsayimlar uzerine konusuyorsunuz, zugurt tesellisi:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 7 yıl
isyankar_emre
Bir şeye dikkat ettimde Appleda bir patlama olmadığı sürece bu firma tahtdan inmez..

süper bir yorum tebrikler çok düşünmüş olmalısınız, yormayın kendinizi bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Bir şeye dikkat ettimde Apple'da bir patlama olmadığı sürece bu firma taht'dan inmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Talladega 7 yıl
QUANTIMON
tugaresElma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yil onceden bugünleri görebilen bir super zeka ;)
anlamıyorum sizi bu adama hayranlık duyulacak ne var bu kadar sende appleın tepe yöneticisi ol sana da derler

DEMEZLER DİYEMEZLER BAK SİMDİKİ YONETİCİYE ADAM ZİRVEYE MALİYET İLE GİDİYO YENİ BİR SEY YOK YADA GELEN SEYLER ZATEN STEVE JOBS BUNLARI HARITA GİBİ BASMAK BASAMAK YAZMISTIR GELECEK İÇİN ADAM ELİNDEKİ SAMSUNG GALAXY NİN DOGMASI SAGLADI EVET İPHONE OLMASA SU AN EN İYİ TLEFON N95 YADA EN FAZLA N96 FİLAN OLURDU YADA NOKIA YA YA KALSA N96İ OLURDU BB HALA AYNI MOTOROLA V3İ DOLCE GABANA DİYE SATARDI FİLAN.. İPHONE4 İLE MUHTESEM BİR MUHENDİSLİK VE ARTIK GELECEGİN MOBİLE OLDUGU İLAN EDEN APPLE OLDU TELEFONU YENİDEN İCAT ETTİLER VEE İSTESEN GOOGLE DA ARA İPAD AFTER BEFORE DİYE ADAMLAR NEDEN NASIL BIR YON VERMIS TABLET OLAYINA BUNU KOLAY YAPAMASSIN APP KELIMESİ ARTIK HERYERDE TURKIYE DEN BİLE ONLARCA İNSAN BURDAN GELİR ELDE EDİYOR EVET TURKIYE DE VERGI YUZUNDEN NEFRET EDENİ COK 2000 MİLYAR TELEFON MU LUR DOGRU AMA BİRDE DUSUNUN APPLE İPHONE U BURDA 800 YTL E SATSAYDI HERKES O ANLATIP BİTİREMEDİKLERİ BU ARDA DONUNCA ABİ BUNDA 4 CEKIRDEK VAR DENEN OYUNCAKLARINIZI BIRAKIP SIRAYA GİRMİSTİNİZ
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 7 yıl Talladega
forumiphone
QUANTIMON
Orijinalden alıntı: tugaresElma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yil onceden bugünleri görebilen bir super zeka ;)
anlamıyorum sizi bu adama hayranlık duyulacak ne var bu kadar sende appleın tepe yöneticisi ol sana da derler

DEMEZLER DİYEMEZLER BAK SİMDİKİ YONETİCİYE ADAM ZİRVEYE MALİYET İLE GİDİYO YENİ BİR SEY YOK YADA GELEN SEYLER ZATEN STEVE JOBS BUNLARI HARITA GİBİ BASMAK BASAMAK YAZMISTIR GELECEK İÇİN ADAM ELİNDEKİ SAMSUNG GALAXY NİN DOGMASI SAGLADI EVET İPHONE OLMASA SU AN EN İYİ TLEFON N95 YADA EN FAZLA N96 FİLAN OLURDU YADA NOKIA YA YA KALSA N96İ OLURDU BB HALA AYNI MOTOROLA V3İ DOLCE GABANA DİYE SATARDI FİLAN.. İPHONE4 İLE MUHTESEM BİR MUHENDİSLİK VE ARTIK GELECEGİN MOBİLE OLDUGU İLAN EDEN APPLE OLDU TELEFONU YENİDEN İCAT ETTİLER VEE İSTESEN GOOGLE DA ARA İPAD AFTER BEFORE DİYE ADAMLAR NEDEN NASIL BIR YON VERMIS TABLET OLAYINA BUNU KOLAY YAPAMASSIN APP KELIMESİ ARTIK HERYERDE TURKIYE DEN BİLE ONLARCA İNSAN BURDAN GELİR ELDE EDİYOR EVET TURKIYE DE VERGI YUZUNDEN NEFRET EDENİ COK 2000 MİLYAR TELEFON MU LUR DOGRU AMA BİRDE DUSUNUN APPLE İPHONE U BURDA 800 YTL E SATSAYDI HERKES O ANLATIP BİTİREMEDİKLERİ BU ARDA DONUNCA ABİ BUNDA 4 CEKIRDEK VAR DENEN OYUNCAKLARINIZI BIRAKIP SIRAYA GİRMİSTİNİZ

800 tl ye surusuyle iphone 4 var...Hatta 700..600..500 e 3gs almayani dovuyolar..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nevai 7 yıl
tugares
Elma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yil onceden bugünleri görebilen bir super zeka ;)

anlamıyorum sizi bu adama hayranlık duyulacak ne var bu kadar sende appleın tepe yöneticisi ol sana da derler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myfranco 7 yıl nevai
QUANTIMON

tugares

Elma ve steve in inanılmaz dehası :) ismini taşıyan kitabında hersey yaziyor , yaklaşık 20 yil onceden bugünleri görebilen bir super zeka ;)


anlamıyorum sizi bu adama hayranlık duyulacak ne var bu kadar sende appleın tepe yöneticisi ol sana da derler

Bütün dünyadaki en tepedeki zekalar bunu kabullenmişken, bu cümleyi sarfetmen henüz tepeye çıkmak için çok zamanın olduğunu gösteriyor. Herkes şarkı söyler ama bir Barış Manço veya Zeki Müren olamaz.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 7 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrDj 7 yıl
ios-android amerikanin dolayisiyla basari amerikalilarin.o yuzden elin telefonuymus tabletiymis bize getirisi nedir.sadece su aklima geliyor.unix sistemi harbiden nerelere tasidi apple firmasini ve linux ile buyuyen android.vaybe adamlar yapiyor demekten kendimizi alamiyoruz.kimse bizim ulkedeki ilerlemeyen teknolojinin cevabini veremiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Şu açık ki DH forumları bilgi kirliliğiyle dolmuş;bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş,kibir dolu boş-beleş insanlarla kaplanmış,saçma sapan her habere herşeye rağmen apple,bir samsung değil gibi eblek yorumları yapanlarlar dolu ve bunlar azalarak yok olmadığı sürece,zeka seviyesi ortalaması belli bir çizgiyi geçemicek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 7 yıl
Yuhh sallama bu degerler dünya nüfusu ortada..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 7 yıl eternity
eternity
Yuhh sallama bu degerler dünya nüfusu ortada..

Sallama haber yapamazlar, borsada islem goren bir sirket.
Bizim evde 3 tane ipad, 3 tane iphone var. simdi otur yerine ve ios cihaz sayisini yeniden dunya nufusuna bol bakalim!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl eternity
eternity

Yuhh sallama bu degerler dünya nüfusu ortada..

Dünyada herkese sadece 1 adet cihaz mı satın alıyor ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Kim ne derse desin,SAMSUNG..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 7 yıl
daha 3. mesajdan baslamis yok elma gorsun yeter, alan herkes hava icin aliyor appstore ne bilmiyor teranesi. gerisi de sacma sapan kim ne derse desin samsung gibi zirvaliklarla devam etmis.

ne adamlarsiniz su lafiniz bile telefonlariniz, androidiniz gibi cakma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2419 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, apple store ve
3 etiket daha icloud ios Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 2: "Mobil Dünyada Olup Bitenleri Değerlendiriyoruz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim