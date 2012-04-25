Satılan toplam iOS cihazı sayısı 365 milyon oldu, Apple Store başına 12.2 milyon dolar gelir elde edildi

Apple'ın 2012 mali yıl ikinci çeyreğinde açıkladığı rekor gelir raporu sonrasında firma tarafından yatırımcılara hitaben düzenlenen toplantıda firmanın geldiği son nokta anlatıldı.





Buna göre son çeyrekte satılan 50 milyon iOS cihazı ile toplam iOS cihazı sayısı 365 milyon oldu. iPhone modelleri hali hazırda 100 ülkede 230 operatör tarafından dağıtılıyor. Yeni iPad ise 40 ülkede satışta.





Dağıtım kanallarının artması uygulama mağazasını da doğrudan etkiliyor. App Store üzerinde toplam 600 000 uygulamaya ulaşılmışken, sadece iPad uygulamaları 200 000 oldu.





İlk iPad'in duyuruluşundan bugüne kadar 67 milyon iPad modeli satıldı. Mac modellerinin bu sayıya ulaşması 24 yılda oldu.





Eğitim alanında da iPad modellerine yönelişte bir yükseliş sözkonusu. Her satılan Mac bilgisayırına karşılık iki iPad satılıyor. San Diego bölgesindeki okullar 10 000 adet iPad sipariş etmişken 15 000 model daha sipariş edilecek.





Apple'ın perakende mağazaları da önemli bir gelir kapısı oldu. Mağaza başına Apple 12.2 milyon dolar gelir elde ederken, yıllık artış yüzde 23 oldu. Aksesuar satışları ise tavan yapmış durumda. Üç aylık periyotta aksesuarlardan 22.7 milyar dolar gelir elde edildi.





Firmanın bulut altyapı hizmeti iCloud ise 125 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Hizmetin son iki ayda kazandığı kullanıcı sayısı ise 25 milyon olarak gerçekleşti.