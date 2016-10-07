Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Satın alma söylentileri azaldı Twitter hisseleri çakıldı

Geçtiğimiz hafta Google, Disney, Apple gibi pek çok devin talip olduğunu duyduğumuz Twitter, bu haftaya girdiğimizde ise elde var sıfır durumuna düşmek üzere.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,5b
1
5
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sosyal ağ pazarının en aktif kullanılan platformu olmasına rağmen bir türlü beklenen büyüme oranlarını yakalayamayan ve gelir açısından da hayal kırıklığı oluşturan Twitter, bir süredir satış opsiyonlarını araştırıyor. Goldman Sachs firmasını danışman olarak atayan platform, aradığını bulamadı.

Süreç

Google ve Disney gibi devlerin platform ile ilgilendiği söylentilerinin ardından hisseleri değer kazanan ve 25$ seviyesine kadar çıkan Twitter, adeta ne aldıysa fazla fazla geri vermeye başladı. Satın alma için devlerin uzaklaşmaya başladığı haberleri ile birlikte hisseler yüzde 20 düştü ve şu sıralar 19.88$ seviyesinde geziniyor.

Hali hazırda Twitter’ı satın almak için Salesforce’un görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Salesforce daha önce LinkedIn ile de ilgilenmiş ancak Microsoft’a kaptırmıştı. Bununla birlikte patron Marc Benioff, zaman zaman şirket satın alımı için pek çok firmayı incelediklerini ve sonra da vazgeçtiklerini, bunun normal bir şey olduğunu açıkladı. Bu bakımdan Salesforce’un çok da ciddi bir alıcı olmadığı düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Android 7.1 ile neler geliyor?"

Düşen hisseler ile birlikte Twitter’ın pazar değeri de 2 milyar dolar civarında eridi ve 15 milyar dolar seviyesine geriledi. Firma borsaya açıldığı ilk gün 31 milyar dolar civarındaydı. Bununla birlikte bazı uzmanlar düşük pazar değerinin sürpriz alıcılara da kapı açabileceğini belirtiyor. 

 

https://techcrunch.com/2016/10/06/twitter-shares-drop-20-as-takeover-rumors-fade-away/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
söylentilerle mi hisse yükseliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventdln 3 yıl
twitter günden güne popülerliği azanlan bir mecra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fakir-bir-kul 3 yıl
twitter a üye olduğunuzda göreceğiniz ve tiksineceğiniz iki şey var:
1- bir bakmışsın hiç tanımadığın kişiler seni takip ediyor ve seviniyorsun takipçim artmış diyerek, sonra sende o kişiyi takip ediyorsun adama ayıp olmasın diye belli bir zaman sonra birde bakıyorsun ki o kişi sizi takip listesinden çıkartmış , yani bu bir taktik takipçi sayısını artırma taktiği.
2- twit atarken yaşanan karakter sınırlandırması, tam derdinizi anlatacak yazıyı bitirdiniz ve 2 harf fazla olduğu için gönderemiyorsunuz ya aradaki noktalamayı siliyorsunuz yada anlam bütünlüğünü bozarak saçma sapan twit gönderiyorsunuz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Bu aralar forexte yatırım yapıyorum. Tabi küçük bir meblağ ile başladım. Tweetir hisselerinide almayı düşünebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 3 yıl
Alsak mı acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı 3 yıl Verizon, Yahoo’nun fiyatında indirim bekliyor 3 yıl Yüksek mahkemeden Apple’a tazminat müjdesi 3 yıl Gears of War oyun serisi film oluyor 3 yıl En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası 3 yıl 2si1 "Marslı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Boeing CEO'su: Mars'a ilk insanı biz taşıyacağız 3 yıl Milli savaş jeti için dev ortak: Rolls-Royce fabrika kurmak istiyor 3 yıl Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi 3 yıl Samsung’un toplam faaliyet karı son olaylardan etkilenmiyor 3 yıl Honeywell'in yeni nesil uçak Wi-fi ağı ile kesintsiz internet 3 yıl Snapchat 25 milyar dolar ile halka açılıyor 3 yıl Kurumsal kimliğini ve logosunu yenileyen Zyxel artık çok daha dinamik 3 yıl Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor 3 yıl Yahoo kullanıcıların mail'lerini ABD istihbarat teşkilatlarına göndermiş 3 yıl Vodafone da iPhone 7 satışlarına başladı 3 yıl iPhone 7 ve Apple Watch bugünden itibaren Turkcell'de! 3 yıl Sadece 1 MB boyutunda, daha az veri kullanan "Shazam Lite" yayınlandı 3 yıl Sony A6500: Aynasız sınıfa yeni amiral gemisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Satın alma söylentileri azaldı Twitter hisseleri çakıldı Sonraki Oculus sanal gerçeklik odaklı bir web tarayıcısı hazırlıyor 3 yıl Yeni MacBook modelleri için 27 Ekim sesleri 3 yıl Sony Xperia XZ'nin Türkiye satış fiyatı ve çıkış tarihi 3 yıl Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun 3 yıl Apple, AppStore’da reklam göstermeye başladı 3 yıl MSI X99A Xpower Gaming Titanium anakart inceleme videosu 3 yıl Apple’ın öğrenciler için ilk "iOS Uygulama Geliştirme Merkezi" bugün açıldı 3 yıl Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV 3 yıl Lenovo’dan dev satın alma hamlesi 3 yıl Değiştirilen Galaxy Note 7 modelleri de alev alıyor 3 yıl Vodafone Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray oldu 3 yıl Endonezya'da dijital reklam panosunda yetişkin içerikli video oynatan kişi yakalandı 3 yıl Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor 3 yıl Samsung hatalı Note 7'leri taşıyabilmek için tehlikeli madde izni aldı 3 yıl Samsung’dan dev adım: Siri’nin kardeş firmasını satın alıyor 3 yıl Intel’den ARM sürprizi 3 yıl Victoria Eyaleti sürüsücüz araç geliştirmek için Bosch ile ortaklık kurdu 3 yıl Steve Jobs, ölümünden 5 yıl sonra bile teknoloji dünyasının en popüler ismi 3 yıl MacOS Sierra otomatik olarak indiriliyor 3 yıl HP Omen oyuncu dizüstüsü incelemesi "Karbon Fiberli Canavar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim