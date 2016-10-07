Satın alma söylentileri azaldı Twitter hisseleri çakıldı

Sosyal ağ pazarının en aktif kullanılan platformu olmasına rağmen bir türlü beklenen büyüme oranlarını yakalayamayan ve gelir açısından da hayal kırıklığı oluşturan Twitter, bir süredir satış opsiyonlarını araştırıyor. Goldman Sachs firmasını danışman olarak atayan platform, aradığını bulamadı.

Süreç

Google ve Disney gibi devlerin platform ile ilgilendiği söylentilerinin ardından hisseleri değer kazanan ve 25$ seviyesine kadar çıkan Twitter, adeta ne aldıysa fazla fazla geri vermeye başladı. Satın alma için devlerin uzaklaşmaya başladığı haberleri ile birlikte hisseler yüzde 20 düştü ve şu sıralar 19.88$ seviyesinde geziniyor.

Hali hazırda Twitter’ı satın almak için Salesforce’un görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Salesforce daha önce LinkedIn ile de ilgilenmiş ancak Microsoft’a kaptırmıştı. Bununla birlikte patron Marc Benioff, zaman zaman şirket satın alımı için pek çok firmayı incelediklerini ve sonra da vazgeçtiklerini, bunun normal bir şey olduğunu açıkladı. Bu bakımdan Salesforce’un çok da ciddi bir alıcı olmadığı düşünülüyor.

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Düşen hisseler ile birlikte Twitter’ın pazar değeri de 2 milyar dolar civarında eridi ve 15 milyar dolar seviyesine geriledi. Firma borsaya açıldığı ilk gün 31 milyar dolar civarındaydı. Bununla birlikte bazı uzmanlar düşük pazar değerinin sürpriz alıcılara da kapı açabileceğini belirtiyor.